Кулеба про наміри блокування українського зерна країнами ЄС: "Ми не повинні грати на руку Путіну"

Вимоги деяких країн Євросоюзу щодо обмеження ввезення українського зерна після 15 вересня є неприйнятними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю France 24 заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", - сказав Кулеба.

За словами міністр, РФ руйнує зернову інфраструктуру України, оскільки хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і сусідами.

"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", - наголосив Кулеба.

Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію", підсумував він.

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