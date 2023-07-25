УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5096 відвідувачів онлайн
Новини
1 454 23

Кулеба про наміри блокування українського зерна країнами ЄС: "Ми не повинні грати на руку Путіну"

дмитро,кулеба

Вимоги деяких країн Євросоюзу щодо обмеження ввезення українського зерна після 15 вересня є неприйнятними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю France 24 заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", - сказав Кулеба.

За словами міністр, РФ руйнує зернову інфраструктуру України, оскільки хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і сусідами.

"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", - наголосив Кулеба.

Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію", підсумував він.

Читайте: Блокування експорту української агропродукції суходолом в ЄС після 15 вересня є неприпустимим, - Зеленський

Автор: 

зерно (3119) Євросоюз (13398) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Ракеты клепайте, дбл бл... тогда не придется играть на руку ***** и заглядывать ему в глаз
показати весь коментар
25.07.2023 14:32
+5
3 2019 і до сьогодні "зе влада" в Україні грає на вимазані українською кровью руки куйла
показати весь коментар
25.07.2023 14:41
+4
Владі України не потрібно грати проти своїх союників!
показати весь коментар
25.07.2023 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ракеты клепайте, дбл бл... тогда не придется играть на руку ***** и заглядывать ему в глаз
показати весь коментар
25.07.2023 14:32 Відповісти
Владі України не потрібно грати проти своїх союників!
показати весь коментар
25.07.2023 14:34 Відповісти
Так це польща грає проти ЄС. Ось тобі ціла стаття:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
показати весь коментар
25.07.2023 15:13 Відповісти
3 2019 і до сьогодні "зе влада" в Україні грає на вимазані українською кровью руки куйла
показати весь коментар
25.07.2023 14:41 Відповісти
а треба всього навсього дотримуватись угод та не торгувати зерном у ЄС,а транзетувати,але...зе-шапіто не грає за правилами
показати весь коментар
25.07.2023 14:45 Відповісти
Та ніхто не блокує, не дозволяють продаж на ВНУТРІШНЬОМУ ринку, але до чого тут "заборона" транзиту до інших країн якої НЕ МАЄ???!!!
показати весь коментар
25.07.2023 14:47 Відповісти
То не грайте. Слідкуйте за зерном, коли іде, куди йде, чи по дорозі десь не блукає і все буде гаразд.

"- Ukraińskie zboże powinno trafić do krajów Afryki, gdzie jest potrzebne, nie na polski rynek. Proponowane przez premiera Ukrainy otwarcie granic bez systemu kaucji i korytarzy eksportowych to upadek tysięcy gospodarstw. Pomoc Ukrainie tak, lecz nie kosztem polskich rolników!"
показати весь коментар
25.07.2023 14:47 Відповісти
Нахєра ти тут цитуєш галіму польську пропагаду із своєї методички?! Ось фахова стаття в якій чітко вказана вина якраз польської курви, що пішла всупереч договорам ЄС, і про це вже кричать в Брюсселі.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
показати весь коментар
25.07.2023 15:24 Відповісти
Польська курва, Словацька курва, Болгарська курва, Румунська курва, часом Турецька курва, Німецька курва хто там ще... ну не пощастило, самі курви навколо України, як пороблено. Всі ж знають, що якщо Україна чогось потребує - то треба то дати, бо будеш курвою.
показати весь коментар
25.07.2023 16:32 Відповісти
***** курва, тебе чого попєрдолело?! Курва - це виключно польське слово. Якщо воно тобі не подобається - то вчи інші мови.
показати весь коментар
25.07.2023 18:30 Відповісти
Навчися себе поводити, тоді щось булькай, придурок агресивний.
показати весь коментар
25.07.2023 18:39 Відповісти
Польша уже дала Украине в разы больше чем это зерно….и все равно плохие…что ты имеешь от этого зерна…цифры назовешь..или вы за ЗЕбанду так печетесь? Батальон Монако не переживет такой трагедии…сходите за яйца лучше подвесьте Резникова…..так страшно?! Все плохие
показати весь коментар
25.07.2023 18:07 Відповісти
польща має виконувати договори ЄС, і не вийопуватися - це вимога Брюсселю.
І якщо ти пітор втік під шумок з країни, то тоді закрий свою тупу сцикливу морду, твоє ментальне лайно, українців не цікавить
показати весь коментар
25.07.2023 18:33 Відповісти
Не капризничай.А каким я к Украине.Ты будешь в диван бздеть колени перед куйло выбрал а я за тебя воевать? Я порохобот за Армия Мова Вера….просто для меня Украина не продажная шлюха готовая дать с любой стороны как для 73% малоросов….и желаю ей победы как и миллиарды здравых Мира сего…А если ты бздлявое боишься даже ЗЕбанде за воровство и кумовство во время войны вопросы задать…то это ты питар.Просто ФАКТ.
показати весь коментар
25.07.2023 19:48 Відповісти
А пан Міністр не надасть пояснень, чому такі рішення приймаються? Чи він вирішив, що лозунгів буде достатньо? Чи може він пояснить відмість слова "транзит" від "продажу"?
показати весь коментар
25.07.2023 15:04 Відповісти
Так в Брюсселі звинувачують польщу у невиконанні зобов'язань, а не Київ
показати весь коментар
25.07.2023 15:25 Відповісти
угу а Польща має собі насрати бо хтось хоче зерном наліво торганути,поляки самі хітрозроблені,тому всяких хитровиїбаних швидко в стійло ставлять,бо війна війною,а полякам теж їсти хочеться,і срати вони на нас хотіли з нашими обідками.
показати весь коментар
25.07.2023 22:48 Відповісти
В даному разі підтримую Кулебу.
показати весь коментар
25.07.2023 15:14 Відповісти
***** прямо бабайка. Все, що маленькі ЗЕлені дебіли не можуть зробити чи осягнути, то бабайка.

А може ви спробуєте в дипломатію, економіку та конкурентну боротьбу, а не в пустопорожній *******?
показати весь коментар
25.07.2023 16:28 Відповісти
Щось не допомогло Кулебі вивішування фото лгбт-шних трусів замість прапора України у твітері мзс у червні. Європейці не оцінили.
показати весь коментар
25.07.2023 16:38 Відповісти
кулибин, еще не понял, бросили и ес и нато украину
показати весь коментар
25.07.2023 17:32 Відповісти
Вчора був транш на 1 млрд від ЄС, а позавчора на півмільярда від США. Це Україну так кинули🤣
показати весь коментар
25.07.2023 18:34 Відповісти
 
 