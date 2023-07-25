Кулеба про наміри блокування українського зерна країнами ЄС: "Ми не повинні грати на руку Путіну"
Вимоги деяких країн Євросоюзу щодо обмеження ввезення українського зерна після 15 вересня є неприйнятними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю France 24 заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів", - сказав Кулеба.
За словами міністр, РФ руйнує зернову інфраструктуру України, оскільки хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і сусідами.
"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", - наголосив Кулеба.
Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію", підсумував він.
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https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
"- Ukraińskie zboże powinno trafić do krajów Afryki, gdzie jest potrzebne, nie na polski rynek. Proponowane przez premiera Ukrainy otwarcie granic bez systemu kaucji i korytarzy eksportowych to upadek tysięcy gospodarstw. Pomoc Ukrainie tak, lecz nie kosztem polskich rolników!"
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
І якщо ти пітор втік під шумок з країни, то тоді закрий свою тупу сцикливу морду, твоє ментальне лайно, українців не цікавить
А може ви спробуєте в дипломатію, економіку та конкурентну боротьбу, а не в пустопорожній *******?