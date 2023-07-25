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Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани. ФОТОрепортаж

сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав українські бойові бригади на двох активних напрямках.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де, на даний час, у нас найбільш складна ситуація.

"Звичайно, не міг не зустрітися з нашими воїнами, відзначити їх нагородами і цінними подарунками! Після таких зустрічей наша взаємодовіра та розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку, до Перемоги, лише зміцнюються! Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі! Продовжуємо боронити Україну від окупанта!
За нами правда , а значить - Перемога!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ наступають, щоб не дати росіянам перехопити ініціативу, щодня просуваємось на відстань до 1 км, - Сирський

Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани 01
Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани 02
Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани 03
Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани 04

Автор: 

Лиман (229) Бахмут (1560) Сирський Олександр (605)


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Топ коментарі
+5
"для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою" - дєрьмослужак, атец солдатам?
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25.07.2023 14:42
+5
Незабаром про всі скореговані плани дізнаємось з його інтерв'ю журналістам CNN.
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25.07.2023 14:50
+3
Що, дуже боляче почали товкти рашистів біля Бахмуту? Побігли поперед зеленого плану?
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25.07.2023 14:42
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Що, дуже боляче почали товкти рашистів біля Бахмуту? Побігли поперед зеленого плану?
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25.07.2023 14:42 Відповісти
"для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою" - дєрьмослужак, атец солдатам?
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25.07.2023 14:42 Відповісти
Опа на.
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25.07.2023 14:44 Відповісти
на па на
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25.07.2023 15:16 Відповісти
Незабаром про всі скореговані плани дізнаємось з його інтерв'ю журналістам CNN.
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25.07.2023 14:50 Відповісти
Досить просто глянути на просування орків під Новоєгорівкою (Сватівський напрямок) за останні дні.
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25.07.2023 16:07 Відповісти
Сирський, коли вже з військкомів сформують роту штурмовиків та кинуть у бій?
Ось це буде нещадна команда!
А то в тилу їм вже якось нудно бабло косити.
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25.07.2023 15:27 Відповісти
Щось тебе дуже багато піарять.
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25.07.2023 17:32 Відповісти
Принцип розділяй та володарюй діє з древніх часів. Зелені нестямно бояться популярності Залужного і тому на противагу йому весь час піарять Сирського. У зеленого кодла будь-які заходи та події розглядаються тільки через призму того щоб якнайдовше втримати свою необмежену владу в Україні.
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25.07.2023 17:54 Відповісти
Сырский тормозит. Постоянно. На пару недель опаздывает с решениями.
Потом это все обходится очень дорого. А сейчас там очень тонко.
И вопрос, если мы используем 4 из 16 штурмовых бригад, зачем ставить на карту всю Украину?
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25.07.2023 18:47 Відповісти
 
 