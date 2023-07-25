Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Треба було скорегувати наші плани. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав українські бойові бригади на двох активних напрямках.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де, на даний час, у нас найбільш складна ситуація.

"Звичайно, не міг не зустрітися з нашими воїнами, відзначити їх нагородами і цінними подарунками! Після таких зустрічей наша взаємодовіра та розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку, до Перемоги, лише зміцнюються! Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі! Продовжуємо боронити Україну від окупанта!

За нами правда , а значить - Перемога!", - резюмує він.

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