РФ зараз є лідером військової контрабанди у світі, зокрема з імпорту процесорів, схем та чипів для ракет, - ГУР МО

Росія не може виробляти на запас, оскільки те, що створює, зараз і використовує. Проти вона працює над спроможностями власного оборонного комплексу, зокрема росіяни потребують імпортних компонентів для розвитку ракетного виробництва.

Про це розповів у телемарафоні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чи може РФ модернізувати свої ракети власними зусиллями, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"(Росіяни – Ред.) шукають можливості, які пов’язані часто з тим самим сірим імпортом, або з банальною контрабандою. Сьогодні РФ є одним із лідерів або, напевне, лідером військової контрабанди (у світі – ред.). І вона працює у цьому напрямку надзвичайно серйозно, щоб бодай щось у світі назбирати, що може згодитися для використання, модернізації або виробництва озброєння у війні проти України", - заявив він.

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За його словами, йдеться не про ті обсяги, яких би хотіла армія Росії.

"Але тим не менше, такий фактор існує. Те саме можемо говорити про виробництво ракетних озброєнь. На запас (росіяни нічого – Ред.) виробляти не можуть, все, що виробляють, фактично зараз і використовується. Але вони працюють над розширенням виробництва і над спроможностями власного оборонного комплексу", - зазначив Юсов.

На питання, якого характеру імпорту потребує Росія, щоб розвивати своє ракетне виробництво, представник ГУР сказав, що насамперед це все, що пов’язано з сучасним технологічним прогресом.

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"І (це – Ред.) все те, що стосується сучасної оптики, сучасної електроніки, процесорів, схем, чипів. Безумовно, це те, у чому є критичний брак для російського путінського режиму. І вони намагаються добувати будь-якими способами ці інструменти", - додав Юсов.

Окремо зазначив щодо російської дронової програми, яка розвивається.

"Інша справа - у тому, що обсяги, які декларує ворог, більшою мірою мають пропагандистський характер. Тим не менше, зовсім списувати з рахунків і легковажити цим не можна", - зауважив представник ГУР.

На його думку, це фактори, які мають звертати увагу, зокрема, і наших партнерів у боротьбі з рашистським режимом щодо посилення постачання допомоги, у тому числі сил засобів ППО та інших інструментів, які допоможуть Україні звільнити власні території та повернути кордони 1991-го року.

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