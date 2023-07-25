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Новини
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РФ зараз є лідером військової контрабанди у світі, зокрема з імпорту процесорів, схем та чипів для ракет, - ГУР МО

андрій,юсов

Росія не може виробляти на запас, оскільки те, що створює, зараз і використовує. Проти вона працює над спроможностями власного оборонного комплексу, зокрема росіяни потребують імпортних компонентів для розвитку ракетного виробництва.

Про це розповів у телемарафоні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чи може РФ модернізувати свої ракети власними зусиллями, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"(Росіяни – Ред.) шукають можливості, які пов’язані часто з тим самим сірим імпортом, або з банальною контрабандою. Сьогодні РФ є одним із лідерів або, напевне, лідером військової контрабанди (у світі – ред.). І вона працює у цьому напрямку надзвичайно серйозно, щоб бодай щось у світі назбирати, що може згодитися для використання, модернізації або виробництва озброєння у війні проти України", - заявив він.

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За його словами, йдеться не про ті обсяги, яких би хотіла армія Росії.

"Але тим не менше, такий фактор існує. Те саме можемо говорити про виробництво ракетних озброєнь. На запас (росіяни нічого – Ред.) виробляти не можуть, все, що виробляють, фактично зараз і використовується. Але вони працюють над розширенням виробництва і над спроможностями власного оборонного комплексу", - зазначив Юсов.

На питання, якого характеру імпорту потребує Росія, щоб розвивати своє ракетне виробництво, представник ГУР сказав, що насамперед це все, що пов’язано з сучасним технологічним прогресом.

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"І (це – Ред.) все те, що стосується сучасної оптики, сучасної електроніки, процесорів, схем, чипів. Безумовно, це те, у чому є критичний брак для російського путінського режиму. І вони намагаються добувати будь-якими способами ці інструменти", - додав Юсов.

Окремо зазначив щодо російської дронової програми, яка розвивається.

"Інша справа - у тому, що обсяги, які декларує ворог, більшою мірою мають пропагандистський характер. Тим не менше, зовсім списувати з рахунків і легковажити цим не можна", - зауважив представник ГУР.

На його думку, це фактори, які мають звертати увагу, зокрема, і наших партнерів у боротьбі з рашистським режимом щодо посилення постачання допомоги, у тому числі сил засобів ППО та інших інструментів, які допоможуть Україні звільнити власні території та повернути кордони 1991-го року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу, - ГУР МО

Автор: 

контрабанда (1823) розвідка (3858) ракети (4022) росія (65122)


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Топ коментарі
+5
рашка робить те, що повинна робити у склавшихся умовах - якщо вони щось не можуть купити напряму для своєї кацапської оборонки, вони придумують способи і це вирішують хоч контрабандою, хоч крадуть, бо їм треба вирішити завдання - зробити зброю. Так саме робив Ізраїль у 50-60 х роках минулого віку, коли йому треба було отримати щось чого не могла зробити їхня оборонка. Інша справа про керівництво України після 2019, коли були "спалені" всі канали постачяння контрабандою комплектуючих з рашки в Україну для наших танків та ППО радянського виробництва, під приводом "барьби с кантрабандой, каторая працвєтала прі Порошенко". Зе-курви просто злили тоді москалям всі канали постачяння в Україну комплектуючих з московії, які українська розвідка напрацьовувала з 2014 по 2019 роки, тоді були заарештовані агенти, яких вербували наші розвідники на московщині. І жодна курва з ОП (а команда 100% була звідти) досі не покарані, хоча це 100% робота на країну-окупанта.
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25.07.2023 15:15
+4
Гарні новини з півдня!

ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області просунулися до 750 метрів у тил ворога
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25.07.2023 15:13
+3
Рашка лідер контрабанди -- ну і шо -- те ж саме и я можу сказати а толку
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25.07.2023 14:55
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Рашка лідер контрабанди -- ну і шо -- те ж саме и я можу сказати а толку
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25.07.2023 14:55 Відповісти
Ну нужно же что-то рассказывать)
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25.07.2023 14:57 Відповісти
та хоч тричі лідером,ракети випускаються,значить якось пох,не те що нам "свинарчуків" спалили "правдоруби" зарплатні
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25.07.2023 14:57 Відповісти
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25.07.2023 15:02 Відповісти
Це добре, і як ми протидіємо?
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25.07.2023 15:02 Відповісти
А ніяк, тому шо з іншого боку ціеї контрабанди США, Англія, Німеччина ......
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25.07.2023 15:26 Відповісти
Головне, що в Україну все це постачається без будь-яких перешкод...
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25.07.2023 15:02 Відповісти
Треба ще гроші на акупівлю того,що поставляють! Найдешевші місцеві антидронки - по ціі барабана,а що на ній вкрадеш?! І не несуть у конверті нічого!
От і купують "барабани" замість антидронок.
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25.07.2023 15:23 Відповісти
Украина лидер по яйцам, асфальту и шашлыкам.
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25.07.2023 15:07 Відповісти
Небо блакитне....трава зелена....відчитались, можна далі грабувати.
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25.07.2023 15:12 Відповісти
Гарні новини з півдня!

ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області просунулися до 750 метрів у тил ворога
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25.07.2023 15:13 Відповісти
рашка робить те, що повинна робити у склавшихся умовах - якщо вони щось не можуть купити напряму для своєї кацапської оборонки, вони придумують способи і це вирішують хоч контрабандою, хоч крадуть, бо їм треба вирішити завдання - зробити зброю. Так саме робив Ізраїль у 50-60 х роках минулого віку, коли йому треба було отримати щось чого не могла зробити їхня оборонка. Інша справа про керівництво України після 2019, коли були "спалені" всі канали постачяння контрабандою комплектуючих з рашки в Україну для наших танків та ППО радянського виробництва, під приводом "барьби с кантрабандой, каторая працвєтала прі Порошенко". Зе-курви просто злили тоді москалям всі канали постачяння в Україну комплектуючих з московії, які українська розвідка напрацьовувала з 2014 по 2019 роки, тоді були заарештовані агенти, яких вербували наші розвідники на московщині. І жодна курва з ОП (а команда 100% була звідти) досі не покарані, хоча це 100% робота на країну-окупанта.
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25.07.2023 15:15 Відповісти
Странно, почему мы не можем так же "контрабандиться"? У Ирана есть ракеты? У Пакистана? Так купите их как-бы "на черном рынке".
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25.07.2023 15:17 Відповісти
Новость из разряда ниочем, если иран под санкциями 30ти лет наладил массовый выпуск беспилотников, то запоребрик с тем что полмира у него скупляется наладит так или иначе поставки всего.Да медленее,да не в том обьеме, но наладит.
Во время войн ,все делают бабло.
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25.07.2023 15:20 Відповісти
За контрабанду наказывать будете?
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25.07.2023 15:24 Відповісти
Звісно є! І завжди буде!
Дорожче у декілька разів,не тієї якости,не в тій кількості - але буде завжди!
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25.07.2023 15:27 Відповісти
і що, *****? нахіба нам ця безцінна інформація? напевне, ГУР більше нічого ані сказати, ані зробити, то й мелють язиками, мов баби базарні
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25.07.2023 15:28 Відповісти
А у нас без контрабанди ніх...нема....Контрабанда вся на Мальдівах
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25.07.2023 15:43 Відповісти
ну И ? шапито кормит своих лохов очередным открыванием рта , ну поставляют им кантробас , что дальше ? загляните им в очко , там тоже наверное найдете много интиресного , и нам расскажите потом , как великое достижение .
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25.07.2023 16:33 Відповісти
Якщо то постачається контрабандою в рф то в тому є велика перевага для України, оскілтки якщо десь згорить якійсь вагон, або затоне пароплавчик, або не доїде фура або контейнер загубиться, про це все претензій пред'являти не буде кому. Нема й нема. Але тим треба займатися! Треба бути активним, зубастим, швидким.
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25.07.2023 19:03 Відповісти
 
 