Камишін про українську зброю: Найбільший акцент на виробництві ракет, і маємо перші успіхи
Україна буде прагнути стати найбільшим виробником зброї в Європі.
Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю PAP, пише Цензор.НЕТ.
"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", - сказав він.
За його словами, зараз потрібно розбудувати силу України як виробника зброї.
"Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", - сказав він.
Конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК міністр не навів. Проте він заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.
Камишін додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним зі співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він також надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій.
За його словами, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.
"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", - додав Камишін.
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а от з відновленням, так там брак досвіду і відстані в засніжених полях більші і морози жорсткіші...
Оце і всі їх досягнення.
Погодьтесь - брехня про міліард дерев набагато маштабніша, ніж брехня про тисячу дронів!
Сьогодні вже Костенко з комітету ВР з озброення, тут вже казав, що певні дрони, ми вже більше виробляємо аніж росія, правда приватні компанії, але мені здається, що він волонтерів назвав приватними компаніями.
О сцянина в очі українців.