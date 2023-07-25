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Камишін про українську зброю: Найбільший акцент на виробництві ракет, і маємо перші успіхи

війна,зсу

Україна буде прагнути стати найбільшим виробником зброї в Європі.

Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю PAP, пише Цензор.НЕТ.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", - сказав він.

За його словами, зараз потрібно розбудувати силу України як виробника зброї.

"Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", - сказав він.

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Конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК міністр не навів. Проте він заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.

Камишін додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним зі співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він також надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій.

За його словами, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", - додав Камишін.

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Автор: 

українська зброя (175) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+27
Ви держзамовлення на дрони для ЗСУ зробіть краще, казкарі всраті. Кожен день кров ллється,а вони один поперед одного свої фантазії розповідають.
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25.07.2023 15:25
+20
І тут Остапа понесло, чи пронесло.
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25.07.2023 15:22
+20
Вірим !!! Наш зелений ліДор семимильними кроками веде нас в світле майбутне. Славімо його, Боневтік !!!!
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25.07.2023 15:24
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Да ну, а как же асфальт?
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25.07.2023 15:21 Відповісти
ракета ЗеАсфальт-1
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25.07.2023 15:35 Відповісти
І тут Остапа понесло, чи пронесло.
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25.07.2023 15:22 Відповісти
"но деньги - вперёд!"
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25.07.2023 15:22 Відповісти
Вірим !!! Наш зелений ліДор семимильними кроками веде нас в світле майбутне. Славімо його, Боневтік !!!!
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25.07.2023 15:24 Відповісти
Пи..дити вже потрібно зелену мразоту та його шоблу!
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25.07.2023 15:29 Відповісти
І пророка його Єлдака
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25.07.2023 15:38 Відповісти
Галелуйя!
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25.07.2023 15:41 Відповісти
Ви держзамовлення на дрони для ЗСУ зробіть краще, казкарі всраті. Кожен день кров ллється,а вони один поперед одного свої фантазії розповідають.
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25.07.2023 15:25 Відповісти
Так і буде, як тільки не буде Zелених *********.
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25.07.2023 15:26 Відповісти
вологі мрії підарасів при владі
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25.07.2023 15:27 Відповісти
І заквітне "город-сад". Навіть комуняки так про "світле майбутнє" не брехали, як ви. І поки кацапи нарощують впк для війни, і знищують українські міста, нам розповідають рожеві казочки, несумісні з реальністю.
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25.07.2023 15:27 Відповісти
******.
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25.07.2023 15:30 Відповісти
дійсно, ракет необхідно побільше...адже взимку необхідно на враження енергетичного об,єкта в україні відповідати тим же росії...
а от з відновленням, так там брак досвіду і відстані в засніжених полях більші і морози жорсткіші...
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25.07.2023 15:53 Відповісти
Проста математика 0 X 2 = 0.
Оце і всі їх досягнення.
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25.07.2023 15:32 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Ви цапи зелені краще сухарі для себе сушіть-************ якщо гілляка когось із вас омине!
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25.07.2023 15:33 Відповісти
Поганому виробнику яйця заважають.
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25.07.2023 15:33 Відповісти
"Гдє ето"? Прихована сила нічим не відрізняється від відкритої немічі...
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25.07.2023 15:34 Відповісти
******
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25.07.2023 15:34 Відповісти
"Шумєл камиш(ін),дерєвья гнулісь".
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25.07.2023 15:35 Відповісти
перші успіхи, це мабуть, ракети, які просто летять..., куди, як далеко, це вже інші успіхи
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25.07.2023 15:35 Відповісти
перші успіхи, це мабуть ракети давніх зразків із заходу, які розконсервовують, сертифікують та міняють бірки на джміль чи кажан
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25.07.2023 15:56 Відповісти
поки, *****, трапиться третій успіх, в нас вже нікому буде воювати. ви б, суки тилові, поквапились. бо півтора роки тілки крали
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25.07.2023 15:35 Відповісти
Країною хабом між Європою і Азією були, країною Великого Будівництва були, країною автобаном були, країною мільярда дерев збиралися стати, на черзі країна світовий збройний арсенал! Може якось з малого почати ? Якісь там дрони, якісні військові аптечки?
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25.07.2023 15:37 Відповісти
один мілліард ракет ЗеСрань-1
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25.07.2023 15:38 Відповісти
Ну то надайте організаційно- фінансову підтримку проекту БПАК Sirko, за яким налагоджене серійне виробництво 800-1000 шт. на місяць.
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25.07.2023 15:44 Відповісти
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25.07.2023 15:44 Відповісти
між "потрібно розбудувати", розбудовуємо і розбудували, як кажуть в Одесі, три великі різниці.
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25.07.2023 15:44 Відповісти
Всі ідеї суперові але не видно втіленняу фронт і бомбардування рашен об'єктів.
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25.07.2023 15:45 Відповісти
Прагнути і звиздіти, що хочемо, будемо, ось-ось це не виробництво. Думаю, що українці зрозуміли спроможність влади "слуг" і їх братів "риг" та впевнений, що зброю буде виготовляти і конструювати вже нова влада, скоріше та влада, яке показала такі приклади до 2019 року, а "слугам" краще повертатися в "квартал".
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25.07.2023 15:46 Відповісти
І що це за влада така була до 2019?Попробую вгадати...Це та яка за ядерний арсенал України одержала нев*є%енний Будапештський Меморандум?Напевне ні...Та влада,що за 3 мілліарди понасовувала в усі силові органиЮВМС і ЗСУ-кацапських генералів,полковників і все керівництво ФСБ?Тоже ні?А відстань все менше і вгадати все важче...Це напевна та "безстрашна"влада,яка звільнювала Донбас-по своєму-взяла Слов*янськ і віддала Донецьк і одержала безальтеративні Мінські домовленості-точно ще один Меморандум.Та і Крим якось почав зникати з карти України.І вироблені ракети все не попадали в Кримський міст.Не вгадаю.Може десь є якийсь альтернативний кабінет міністрів,чи таємничий уряд?
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25.07.2023 17:37 Відповісти
Заплітає ******* -- була одна ракета -- клепаєм дві -- шалении поступ . Ну хоть почали
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25.07.2023 15:47 Відповісти
"Перші успіхи" вже були, до приходу зеленої плісняви.
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25.07.2023 15:52 Відповісти
Що вам завадило продовжити втілення цієї ідеї з 2019 року по 2023?
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25.07.2023 15:56 Відповісти
Цифри там не вражають - це ж міліард дерев!

Погодьтесь - брехня про міліард дерев набагато маштабніша, ніж брехня про тисячу дронів!
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25.07.2023 16:52 Відповісти
Так то ж Порошенко робив, то все погане. Ze тепер як розженеться, та як почне робити все правильне, красиве, зелене… "Самальоти лєтять будєм всєх бамбіть"
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25.07.2023 17:09 Відповісти
Треба було просто Зеленій банді в 2019 році не зарізати проекти ракет Коршун (Південмаш), Блискавка (Артем), ударного дрона Тихий Грім (типу Ланцета).
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25.07.2023 16:10 Відповісти
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25.07.2023 16:12 Відповісти
Здається дана команда с ОПи дати позитивну оцінку виробництва зброї нашим впк. Ось цей Камишін доповідає, що Україна стане, ну колись, але стане ... То що вона за півтора року нічого не почала виробляти, не слід казати.
Сьогодні вже Костенко з комітету ВР з озброення, тут вже казав, що певні дрони, ми вже більше виробляємо аніж росія, правда приватні компанії, але мені здається, що він волонтерів назвав приватними компаніями.
О сцянина в очі українців.
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25.07.2023 16:14 Відповісти
Діду Василю,а що вам не розказали де,хто і скільки робить?Ну щоб вам не здавалося,бо все таки дід.Порадували б дідуся...
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25.07.2023 17:40 Відповісти
https://youtu.be/vjzj4HMAIfU
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25.07.2023 20:54 Відповісти
Як завжди все в майбутньому. І ніколи вже або зараз.
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25.07.2023 16:20 Відповісти
Ненависний "папірєднік" робив і не ляпав язиком де попало і що попало. А ці скоти за рік наперед починають киздіти, а до діла дійде чи ні, то вже таке…
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25.07.2023 17:04 Відповісти
Я тобі щось про склади писала, зелизун? При Порошенку розробили, провели вдалі випробування, готувались до серійного випуску. А твій зечмонь прийшов і замість того, щоб почати по готовому заповнювати оті всі склади, про які ти тут так "розумно" іронізуєш, зарубав всі готові програми. А ти тепер лижи йому сраку і причмокуй, раз мізків немає.
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25.07.2023 20:10 Відповісти
А твоє зечмо прийшло на готове і все похерило замість того, щоб з вдячністю наповнювати склади, поки ще не було повномасштабної війни. Але до нього в тебе претензій нема? Я правильно розумію тебе, ібанько зелене?
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26.07.2023 09:09 Відповісти
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25.07.2023 17:41 Відповісти
Не важко зробити в двічі більше ніж нічого...
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25.07.2023 17:50 Відповісти
 
 