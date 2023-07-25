Бойових медиків закликали не писати рапорти про відсутність претензій і скаржитись на неякісні аптечки, - Ярова

На нуль потрапили десятки тисяч аптечок із неякісними турнікетами.

Про це, посилаючись на Оксану Корчинську, у Фейсбук повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, відома волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"Турнікети, які потрапили на нуль можна побачити і на фото і на відео. На жаль, всю медицину закуповує не Департамент державних закупівель, а саме Командування медичних сил. Вчора Остащенко Тетяна, цілий Генерал - майор Командування медичних сил, заявила, що це гуманітарна допомога та претензії до її якості у бойових медиків відсутні", - написала Ярова.

Волонтерка закликала терміново вилучити неякісні турнікети та утилізувати їх, адже йдеться буквально про життя поранених бійців.

"Якщо ви бойовий медик, і вас заставляють написати такий рапорт (про відсутність претензій. - Ред.) пишіть сюди [email protected]. - анонімність гарантуємо", - закликала волонтерка.

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