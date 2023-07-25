Бойових медиків закликали не писати рапорти про відсутність претензій і скаржитись на неякісні аптечки, - Ярова
На нуль потрапили десятки тисяч аптечок із неякісними турнікетами.
Про це, посилаючись на Оксану Корчинську, у Фейсбук повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, відома волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.
"Турнікети, які потрапили на нуль можна побачити і на фото і на відео. На жаль, всю медицину закуповує не Департамент державних закупівель, а саме Командування медичних сил. Вчора Остащенко Тетяна, цілий Генерал - майор Командування медичних сил, заявила, що це гуманітарна допомога та претензії до її якості у бойових медиків відсутні", - написала Ярова.
Волонтерка закликала терміново вилучити неякісні турнікети та утилізувати їх, адже йдеться буквально про життя поранених бійців.
"Якщо ви бойовий медик, і вас заставляють написати такий рапорт (про відсутність претензій. - Ред.) пишіть сюди [email protected]. - анонімність гарантуємо", - закликала волонтерка.
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зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
Військові ж молоді, здорові. Щось можна і відібрати.
Не хочеться думати що це правда, але деякі моменти насторожують.
зараз у підорів норм оснащення, а наше МО впарює "гуманітарку" невідомо ким поставлену...
що не смішно зеідіоти ? Ні ?
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