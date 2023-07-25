УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4973 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 988 23

Бойових медиків закликали не писати рапорти про відсутність претензій і скаржитись на неякісні аптечки, - Ярова

аптечка

На нуль потрапили десятки тисяч аптечок із неякісними турнікетами.

Про це, посилаючись на Оксану Корчинську, у Фейсбук повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, відома волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"Турнікети, які потрапили на нуль можна побачити і на фото і на відео. На жаль, всю медицину закуповує не Департамент державних закупівель, а саме Командування медичних сил. Вчора Остащенко Тетяна, цілий Генерал - майор Командування медичних сил, заявила, що це гуманітарна допомога та претензії до її якості у бойових медиків відсутні", - написала Ярова.

Волонтерка закликала терміново вилучити неякісні турнікети та утилізувати їх, адже йдеться буквально про життя поранених бійців.

"Якщо ви бойовий медик, і вас заставляють написати такий рапорт (про відсутність претензій. - Ред.) пишіть сюди [email protected]. - анонімність гарантуємо", - закликала волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через суперечність із Держаудитслужбою українська армія може залишитись без бензину та авіаційного палива, - Ярова

Автор: 

медицина (2118) ЗСУ (7540) Ярова Дана (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
це *******.
зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
показати весь коментар
25.07.2023 16:27
+19
Нарешті про це починають говорити хоч на такому рівні! А скільки вже через це загинуло...
показати весь коментар
25.07.2023 16:28
+19
Зебилы кровью должны искупить свой выбор 2019!!!
показати весь коментар
25.07.2023 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це *******.
зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
показати весь коментар
25.07.2023 16:27 Відповісти
Зебилы кровью должны искупить свой выбор 2019!!!
показати весь коментар
25.07.2023 16:29 Відповісти
Де їх шукати? Вони ж здирснули з України і ******* Зелю з-за кордону.
показати весь коментар
25.07.2023 17:26 Відповісти
Они большей массой своей уже слиняли или сидят по шхерам. Им по@ер.
показати весь коментар
25.07.2023 16:47 Відповісти
Байдєн пачіму ми нє в нати?
показати весь коментар
25.07.2023 16:28 Відповісти
Нарешті про це починають говорити хоч на такому рівні! А скільки вже через це загинуло...
показати весь коментар
25.07.2023 16:28 Відповісти
Якось люди починають говорити про торгівлю органами.
Військові ж молоді, здорові. Щось можна і відібрати.
Не хочеться думати що це правда, але деякі моменти насторожують.
показати весь коментар
25.07.2023 16:35 Відповісти
в чому полягає гуманізм поставки неякісних турнікетів?
показати весь коментар
25.07.2023 16:29 Відповісти
В откатах
показати весь коментар
25.07.2023 16:31 Відповісти
Щас видумають, що не вміють ними користуватися...х-х-ха!
показати весь коментар
25.07.2023 17:21 Відповісти
Остащенко в долі, гніди і воші переповнюють МО.
показати весь коментар
25.07.2023 16:31 Відповісти
а як смішно було коли кацапня дохла через відсутність нормальних турнікетів.....
зараз у підорів норм оснащення, а наше МО впарює "гуманітарку" невідомо ким поставлену...
що не смішно зеідіоти ? Ні ?
показати весь коментар
25.07.2023 16:36 Відповісти
Якщо ''гуманітарка'' неякісна то незначить що треба замовчувати, від того браку залежить життя наших воїнів. І тут жодних компромісів!!!
показати весь коментар
25.07.2023 16:38 Відповісти
Зрадники саботують роботу ЗСУ, як можуть, на усіх рівнях, починаючи з розробки озброєння, закінчуючи яйцями по 17. Зате тупе стадо зебілів вже накрутили на "перемогу". Ну-ну.
показати весь коментар
25.07.2023 16:38 Відповісти
В цьосу уся наша влада.
показати весь коментар
25.07.2023 16:40 Відповісти
і тут крадуть і на цьому вкрали.. *** та до яких пір це буде продовжуватись???
показати весь коментар
25.07.2023 16:49 Відповісти
Тій "медикині" з МО турнікет на шиї закрутити треба.
показати весь коментар
25.07.2023 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxD43-yY9wH_xm8b_zuoyQgjHWAS02LV4W

UAWASBORN:
 США відкрили гарячу лінію для повідомлень про корупцію в Україні. Повідомити про корупцію, українці можуть зателефонувавши Генеральному інспектору США. Гаряча лінія Міністерства оборони США +1-800-424-9098 Державного департаменту США 202-647-3320 або +1 800-409-9926
показати весь коментар
25.07.2023 17:28 Відповісти
Пряма диверсія. Рєзніков вже не посміхається життєрадісно на кожну камеру, а сидить під слідством?
показати весь коментар
25.07.2023 17:44 Відповісти
ну, і де ті принципові хвойди-лівоохоронці, які тягали по судах Патріотів-"порохоботів" за типу неякісні бронежилети та плохІє бронекатери Пороха (якими згодом сама Зеля хвалилася, ну, типу, то її "велике кораблебуцімництво")?... язики у сраку посховали?, бо дермакі-татарови не дадуть солодкого?
усе (майже) правоохоронство України - тупо елітні бюджетні хвойди за викликом
показати весь коментар
25.07.2023 18:24 Відповісти
В Україні треба створювати громадські комітети і ними контролювати якість постачання в ЗСУ харчів і медикаментів. То не є військовою таємницею. На тому треба наполягати. Громадське суспільство мусить бути присутнє.
показати весь коментар
25.07.2023 18:48 Відповісти
А Залужному як безпосередньому начальнику цієї ненажерливої бл@ді Остащенко на цю ситуацію похєр ? Де його реакція ?
показати весь коментар
25.07.2023 18:59 Відповісти
як говорилось "я ваш вирок" 😢
показати весь коментар
25.07.2023 19:58 Відповісти
 
 