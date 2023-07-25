Росія дійсно збільшує обсяги виробництва "Ланцетів", хоча й завищує дані, - ГУР МО

Цифри, які називає Росія - це вигадки пропагандистів, однак РФ дійсно нарощує виробництво "Ланцетів".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управліннія розвідки Міноборони України Андрія Юсова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія започаткувала програму з виробництва дронів та активно розвиває її.

"Обсяги - це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", - зауважив він.

Юсов наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", - додав він.

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Юсов також заявляв, що Росія наразі є світовим лідером із контрабанди, оскільки лише так вона може отримати необхідні компоненти для виробництва сучасної зброї.