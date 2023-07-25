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Росія дійсно збільшує обсяги виробництва "Ланцетів", хоча й завищує дані, - ГУР МО

ланцет

Цифри, які називає Росія - це вигадки пропагандистів, однак РФ дійсно нарощує виробництво "Ланцетів".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управліннія розвідки Міноборони України Андрія Юсова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що Росія започаткувала програму з виробництва дронів та активно розвиває її. 

"Обсяги - це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", - зауважив він.

Юсов наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", - додав він.

Читайте: У безпековому плані ядерна зброя у Білорусі для України та Європи принципово нічого не змінює, - ГУР МО

Юсов також заявляв, що Росія наразі є світовим лідером із контрабанди, оскільки лише так вона може отримати необхідні компоненти для виробництва сучасної зброї. 

розвідка (3858) росія (65122) дрони (4689)


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Топ коментарі
+9
Казахстан проводить тестові випробування турецьких БПЛА Anka (в/ч 14157), який має високі показники з дальності, тривалості польоту та точності нанесення ударів.
Основні завдання цього БПЛА: розвідка, цілевказання, коригування вогню арти, наведення авіації по наземних та надводних цілях, виявлення та придушення ППО, знищення особливо важливих обєктів у тилу ворога.
Цей комплекс вже ефективно застосований на Близькому Сході, у Нагорному Карабасі.
Казахстан член ОДКБ, які і рфія, а ще і близький друг і компаньйон Китаю.
МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?

https://www.youtube.com/watch?v=CcDCwZJ_J7s&t=7s
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25.07.2023 16:04
+6
Украине как кровь из носа необходима баллистика - тех кто игнорирует этот факт отправлять на фронт.
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25.07.2023 15:55
+4
І шо? За те в нас ахуітельні сєріали будуть, красіві стадіони і наш преZерватів піндосів в черговий раз АТАКАМСами нагнув.
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25.07.2023 15:57
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Та збільшує -- навіть не сумніваитесь -- нам би включатись в промислових масштабах
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25.07.2023 15:50 Відповісти
Что нужно делать Украине, так это в конце концов наладить производство баллистических ракет. Без этого оружия нам не обойтись и надеяться только на беспилотники не есть правильно. Оккупант будет наращивать производство вооружения и Украине необходимо оружие которое сможет доставать до военной промышленности оккупанта. Поражение Германии началось с уничтожения военной промышленности Рейха авиацией Англии и США
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25.07.2023 15:54 Відповісти
А що виготовляє Південмаш? Зубочистки?
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25.07.2023 19:52 Відповісти
для наївних дітей совінформбюро.нагадаю,що німаки випускали одну субмарину В ДЕНЬ,до самої капітуляції,так само випускались і танки і навіть фау і реактивні літаки,власне за це союзники й повісили Шпеєра,за те що той перевів економуку рейху на такі воєнні рейки,що авіанальоти їх уже не сильно турбували,рейх перемогла НАФТА,якої унього не було,бо немає значення скільки у тебе танків випускається,якщо їх нічим заправити.
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25.07.2023 22:41 Відповісти
Украине как кровь из носа необходима баллистика - тех кто игнорирует этот факт отправлять на фронт.
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25.07.2023 15:55 Відповісти
Нам предыдущий директор оборонпрома до наступления обещал и "Сапсан" и "Вильху М\М2" и многое еще. Только вот все снова просрали.
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25.07.2023 16:44 Відповісти
І шо? За те в нас ахуітельні сєріали будуть, красіві стадіони і наш преZерватів піндосів в черговий раз АТАКАМСами нагнув.
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25.07.2023 15:57 Відповісти
Нові іграшки в рашке.
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25.07.2023 16:00 Відповісти
Казахстан проводить тестові випробування турецьких БПЛА Anka (в/ч 14157), який має високі показники з дальності, тривалості польоту та точності нанесення ударів.
Основні завдання цього БПЛА: розвідка, цілевказання, коригування вогню арти, наведення авіації по наземних та надводних цілях, виявлення та придушення ППО, знищення особливо важливих обєктів у тилу ворога.
Цей комплекс вже ефективно застосований на Близькому Сході, у Нагорному Карабасі.
Казахстан член ОДКБ, які і рфія, а ще і близький друг і компаньйон Китаю.
МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?

https://www.youtube.com/watch?v=CcDCwZJ_J7s&t=7s
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25.07.2023 16:04 Відповісти
Таких новин було повно в інтернеті учора і позавчора. І де завод працює, і де будується, і звідки комплектуючі... І головне - скільки сотень чи тисяч російських дронів різних типів може з'явитися в українському небі завтра.
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25.07.2023 16:05 Відповісти
Не рахуй противника дурнішим за себе
Це завжди дорого коштуєкоштує
,,Ми їх шапками закидаєм Україні обійшлось більше 8 млн життів ,,,
Вчитись потрібно навідь у противника
Ното --гарно
Але іще є більше сотні країн
І в кожної є військовий досвід -- його треба вивчати
Краще брати на озброєння
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25.07.2023 16:05 Відповісти
В нас теж був схожий проект 'Тихий Грім' але Зелений антимайдан його досі маринує
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25.07.2023 16:12 Відповісти
Відповідь на запитання: "а що в нас?" ось тут: https://www.unian.ua/war/prognoz-shchodo-zakinchennya-viyni-vid-budanova-koli-stihne-viyna-v-ukrajini-12156003.html

Якщо керівник ГУР дає таку інформацію Президенту, то це пояснює і відновлення доріг та стадіонів, і зйомки серіалів.
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25.07.2023 16:14 Відповісти
коли по всіх чайниках про це давно вже говорили-- ГУР МО прозріло
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25.07.2023 16:20 Відповісти
Ланцеты недавно остановили нашу атаку на одно запорожское село,давно пора усиливать наступающие части средствами РЭБ.
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25.07.2023 17:08 Відповісти
так...зупинили і знищили, декілька бронемашин і леопард. по ефективності --це ланцети і ракети онікс ,ми не навчились їх збивати ефективно
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25.07.2023 17:18 Відповісти
Хотелось бы узнать, а где те украинские беспилотники, по 250 000 $ , которые должны пелететь,отстреляться и вернуться...Наверное они проходят "обкатку" в батальоне "МОНАКО"...
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25.07.2023 17:28 Відповісти
треба забезпечити дроноармагеддон цим виробництвам...або діверсійні підриви. У мокшів грошів кратно більше и можливості поставок з китаю та чіпів США через усіяких киргистанів нікуди не подінуться....нафту та газ ніхто їх не намагається обрізати...тому виробляти будуть кратно більше за нас. Єдина можливість - підрив виробництв у московії.
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25.07.2023 17:50 Відповісти
Хто підірве? І як? Ізраїль знищити виробництво дронів в Ірані поки що так і не зміг...
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25.07.2023 22:11 Відповісти
долетіли ж наші дрони до маскви...туди теж можливо, гадаю. Треба шукати можливості. А Ізраїль тут невірний приклад. Їм зовсім не треба ті шахед-заводи підривати. В них є залізний купол, територія країни невелика. вона щільно прикрита від загроз. До того ж особливості місцевості дозволяють атакувати їх лише з одного напрямку. Тобто вони знають наперед звідки може прилітіти і в них на цьому напрямку усе готове до зустрічі. Вони не переймаються..
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26.07.2023 10:00 Відповісти
Цікаво, чи ОП (Офіс Пінгвіна?) вже призначив винних в відсутності українських дронів? Тільки будь ласка не т.з. "Укроборонпром" - він хорошій, як ті рузькі, тобто мертвий.
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25.07.2023 18:40 Відповісти
 
 