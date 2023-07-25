Росія дійсно збільшує обсяги виробництва "Ланцетів", хоча й завищує дані, - ГУР МО
Цифри, які називає Росія - це вигадки пропагандистів, однак РФ дійсно нарощує виробництво "Ланцетів".
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управліннія розвідки Міноборони України Андрія Юсова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Росія започаткувала програму з виробництва дронів та активно розвиває її.
"Обсяги - це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", - зауважив він.
Юсов наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.
"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", - додав він.
Юсов також заявляв, що Росія наразі є світовим лідером із контрабанди, оскільки лише так вона може отримати необхідні компоненти для виробництва сучасної зброї.
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Основні завдання цього БПЛА: розвідка, цілевказання, коригування вогню арти, наведення авіації по наземних та надводних цілях, виявлення та придушення ППО, знищення особливо важливих обєктів у тилу ворога.
Цей комплекс вже ефективно застосований на Близькому Сході, у Нагорному Карабасі.
Казахстан член ОДКБ, які і рфія, а ще і близький друг і компаньйон Китаю.
МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?
https://www.youtube.com/watch?v=CcDCwZJ_J7s&t=7s
Це завжди дорого коштуєкоштує
,,Ми їх шапками закидаєм Україні обійшлось більше 8 млн життів ,,,
Вчитись потрібно навідь у противника
Ното --гарно
Але іще є більше сотні країн
І в кожної є військовий досвід -- його треба вивчати
Краще брати на озброєння
Якщо керівник ГУР дає таку інформацію Президенту, то це пояснює і відновлення доріг та стадіонів, і зйомки серіалів.