Плетіння сіток, камуфляжні ковдри для немовлят та чергування на блокпостах: Як у Росії залучають дітей до війни проти України

У Росії активно залучають дітей до "фронтових поставок". Йдеться і про збір "гумдопомоги" і про добровільно-примусові фінансові пожертви.

Про це пише Telegram-канал "Можем объяснить", передає Цензор.НЕТ.

Так, найпоширенішим видом військового волонтерства у Росії є плетіння камуфляжної сітки. Спортивно-патріотичний клуб "Ярополк" проводив майстер-класи із плетіння камуфляжної сітки. У Єкатеринбурзі восьмирічний хлопчик робив сітки для фронту зі своєю родиною. Мешканка Хабаровська Олена Дмитрієва також почала шити камуфляжні ковдри для немовлят, батьки яких воюють проти України.

Видання Readovka раніше опублікувало відео, на якому підлітки на окупованій Донеччині стоять з автоматами на блокпосту.Діти підтвердили, що роблять це за підтримки військових РФ. Схожа історія була у тоді ще окупованому Вовчанську на Харківщині. Хоча блокпост і був лише грою, за неї діти отримували "солодощі, сухі пайки чи шеврони з одним із символів "спецоперації" від російського спецназу.

У російських закладах освіти (дитсадках, школах та університетах) добровільно-примусово збирають гроші на потреби армії окупантів. Так, у дитсадках "Лесовичок" та "Земляничка з батьків у середньому беруть по 10–20 тисяч.

"У травні Міносвіти Росії оголосило програму "Вузы для фронта!" у рамках якої студенти збирають гуманітарну допомогу для російських солдатів. Мордовський державний університет вже прозвітував про передачу тисячі безполуменевих нагрівачів, Володимирський університет відправив на фронт дві тисячі саперних кішок, а університет ім. Косигіна – 200 комплектів маскувальної військової форми", - підсумував Telegram-канал.

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