УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4973 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 976 12

Плетіння сіток, камуфляжні ковдри для немовлят та чергування на блокпостах: Як у Росії залучають дітей до війни проти України

школа,росія

У Росії активно залучають дітей до "фронтових поставок". Йдеться і про збір "гумдопомоги" і про добровільно-примусові фінансові пожертви.

Про це пише Telegram-канал "Можем объяснить", передає Цензор.НЕТ.

Так, найпоширенішим видом військового волонтерства у Росії є плетіння камуфляжної сітки. Спортивно-патріотичний клуб "Ярополк" проводив майстер-класи із плетіння камуфляжної сітки. У Єкатеринбурзі восьмирічний хлопчик робив сітки для фронту зі своєю родиною. Мешканка Хабаровська Олена Дмитрієва також почала шити камуфляжні ковдри для немовлят, батьки яких воюють проти України.

Видання Readovka раніше опублікувало відео, на якому підлітки на окупованій Донеччині стоять з автоматами на блокпосту.Діти підтвердили, що роблять це за підтримки військових РФ. Схожа історія була у тоді ще окупованому Вовчанську на Харківщині. Хоча блокпост і був лише грою, за неї діти отримували "солодощі, сухі пайки чи шеврони з одним із символів "спецоперації" від російського спецназу.

У російських закладах освіти (дитсадках, школах та університетах) добровільно-примусово збирають гроші на потреби армії окупантів. Так, у дитсадках "Лесовичок" та "Земляничка з батьків у середньому беруть по 10–20 тисяч.

"У травні Міносвіти Росії оголосило програму "Вузы для фронта!" у рамках якої студенти збирають гуманітарну допомогу для російських солдатів. Мордовський державний університет вже прозвітував про передачу тисячі безполуменевих нагрівачів, Володимирський університет відправив на фронт дві тисячі саперних кішок, а університет ім. Косигіна – 200 комплектів маскувальної військової форми", - підсумував Telegram-канал.

Також дивіться: У Маріуполі під палючим сонцем дітей змушують ходити стройовим кроком, у Криму окупанти створили "православно-казачий" табір для дітей. ВIДЕО

Автор: 

діти (5063) росія (65122) студенти (433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Все для фронту, все для перемоги. Ще посміємося над "деморалізованими кацапами", чмонями, та танками Т34?? Поки ***** розгортає кацапську віськову машину на 100%, наші дегроти вже "у своїй голові війну закінчили" та клепають серіальчики на Новий рік. От тільки на Новий рік з таким підходом можемо вже дивитися поздоровлення *****, бо станемо украінскім фєдєральним округом. Якщо взагалі - буде кому дивитися.
показати весь коментар
25.07.2023 15:56
+4
Роблять війну народною. А у нас що? Серіяли.
показати весь коментар
25.07.2023 15:52
+4
Боюся, що цим і закінчиться. Немає жодних сигналів, що ці зелені підари хочуть перемоги і хоть щось для неї роблять. Активний дерибан країни свідчить зовсім про інше.
показати весь коментар
25.07.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роблять війну народною. А у нас що? Серіяли.
показати весь коментар
25.07.2023 15:52 Відповісти
Да -- ***** - рашка втягується в віину по сериозному - а ми на розслабоні -- мальдіви Іспанія
показати весь коментар
25.07.2023 15:55 Відповісти
Все для фронту, все для перемоги. Ще посміємося над "деморалізованими кацапами", чмонями, та танками Т34?? Поки ***** розгортає кацапську віськову машину на 100%, наші дегроти вже "у своїй голові війну закінчили" та клепають серіальчики на Новий рік. От тільки на Новий рік з таким підходом можемо вже дивитися поздоровлення *****, бо станемо украінскім фєдєральним округом. Якщо взагалі - буде кому дивитися.
показати весь коментар
25.07.2023 15:56 Відповісти
Зеля может из эмиграции видосы пилить, это для него не проблема
показати весь коментар
25.07.2023 15:59 Відповісти
Боюся, що цим і закінчиться. Немає жодних сигналів, що ці зелені підари хочуть перемоги і хоть щось для неї роблять. Активний дерибан країни свідчить зовсім про інше.
показати весь коментар
25.07.2023 16:02 Відповісти
Кацапи роздуплились і все більше ресурсів підтягують для затяжної каппанії. Сьогодні вже збільшили призовний вік. Активно розконсервовують техніку, хоч і стару, але для крєпосних і так піде. Задню походу болотяни здавати не будуть.
показати весь коментар
25.07.2023 15:56 Відповісти
Дітей залучають до робіт для фронту... А пуйло казало увесь час, що "фсьо ідьот па плану"... Це ж у них, навіть, не війна, а якась "сво". А шо далі буде, коли "сво" війною назвуть?
показати весь коментар
25.07.2023 15:57 Відповісти
Рашисти смаглі павтаріть-тєпєрь путлєрюгєнт...
показати весь коментар
25.07.2023 16:02 Відповісти
Остались интересно еще мудаки, которые считают, что дети они невинные создания? Да они такие же самые ***** как и их родители
показати весь коментар
25.07.2023 16:05 Відповісти
якщо є "камуфляжні ковдри для немовлят та чергування на блокпостах", то повинні бути пластикові пакети для немовлят
показати весь коментар
25.07.2023 16:11 Відповісти
"Мешканка Хабаровська Олена Дмитрієва також почала шити камуфляжні ковдри для немовлят, батьки яких воюють проти України. "
Кацапи, не зупиняйтесь на цьому. Ще вам треба всім чоловікам камуфляжні ган*они, а всім жінкам - динамічний захист на пиZ*y.
показати весь коментар
25.07.2023 16:31 Відповісти
Є чому повчитись! Та що перейняти.
показати весь коментар
25.07.2023 19:14 Відповісти
 
 