Кабмін виділяє 3,5 млрд грн громадам 8 областей на відбудову зруйнованих житлових будинків, лікарень та шкіл, - Шмигаль

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Кабмін виділив 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. На експериментальний проєкт з відновлення - ще 3,3 мільярда грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення відбувається у всіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси.

Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті", - сказав він.

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За його словами, ще 3,3 млрд грн буде спрямовано на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного оновлення п'яти постраждалих від бойових дій населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було".

"Ідеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині", - додав Шмигаль.

Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 млрд грн. Роботи там уже тривають.

Він зазначив, що основними для виконавців під час відновлення є чотири принципи: безпека, енергоефективність, безбар'єрність та екологічність.

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"Завдання Міністерства оновлення - розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села з огляду на оптимальну вартість і сучасні технології", - додав прем'єр.

Загалом Уряд виділив регіонам на відновлення вже понад 25 млрд грн.