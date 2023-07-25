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Новини Війна
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Кабмін виділяє 3,5 млрд грн громадам 8 областей на відбудову зруйнованих житлових будинків, лікарень та шкіл, - Шмигаль

війна,бізнес,відбудова,відновлення

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Кабмін виділив 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. На експериментальний проєкт з відновлення - ще 3,3 мільярда грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення відбувається у всіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси.

Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті", - сказав він.

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За його словами, ще 3,3 млрд грн буде спрямовано на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного оновлення п'яти постраждалих від бойових дій населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було".

"Ідеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині", - додав Шмигаль.

Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 млрд грн. Роботи там уже тривають.

Він зазначив, що основними для виконавців під час відновлення є чотири принципи: безпека, енергоефективність, безбар'єрність та екологічність.

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"Завдання Міністерства оновлення - розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села з огляду на оптимальну вартість і сучасні технології", - додав прем'єр.

Загалом Уряд виділив регіонам на відновлення вже понад 25 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (14085) Шмигаль Денис (4572) відновлення (572)


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Интересно, сколько украдут?
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25.07.2023 16:04 Відповісти
Приймі участь у цьому процесі і дізнаєшся, хоча б приблизно!!!
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25.07.2023 16:09 Відповісти
На відбудову це дуже добре -- але в наших реаліях це виходить -- гроші ходять за слугами
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25.07.2023 16:04 Відповісти
Альо а казапів уже пабєділі???????
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25.07.2023 16:05 Відповісти
Украина уже практически победила, а ***** уже точно проиграл (с) Телемарафет
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25.07.2023 16:07 Відповісти
Тобто з цієї ночі вже точно нікуди від рашистів не "прилетить" і відновлене точно вже не зруйнують???!!! Може у Києві це й можливо гарантувати хоча б на 95%, а от по більшій частині України не має жодних гарантій!!!
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25.07.2023 16:11 Відповісти
Головне, щоб привладні не забалакалися ТУРБОТУ у медзакладах для Захисників України!!
"Колись - командир штурмового відділення, зараз він схожий на немічного безхатька". Історія одного бійця з ПТСР‼️‼️😡😡🫡❤️‼️

https://texty.org.ua/articles/110214/kolys-komandyr-shturmovoho-viddilennya-zaraz-shozhyj-na-nemichnoho-bezhatka-istoriya-odnoho-bijcya-z-ptsr/

Слава Україні!
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25.07.2023 16:07 Відповісти
Якийсь ДУЖЕ дивний ресурс цей TEXTY.ОRG.UA, а стаття взагалі незрозуміла бо її "герой" чомусь не має ані ім'я, ані прізвища аби було можливим перевірити вказані факти. ЩО ЗА МАРАЗМ. Та й інші статті якісь похоронні. Якось ТХНЕ від цього чимось фейковим!!!
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25.07.2023 16:25 Відповісти
Звертайтеся на пряму, до редакції, це ж ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, Закон, знаєте… Воєнний стан… Особливий період… Військовослужбовці!

Це ж зрозуміло, як таблиця множення!
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25.07.2023 16:32 Відповісти
 
 