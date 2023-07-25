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Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон

ухилянти

Про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон повідомлено двом мешканцям Чернівецького району та мешканці Тернопольщині - громадянці РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, добре орієнтуючись на прикордонній місцевості, двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконно переправлення осіб за кордон.

Їх викрили правоохоронці під час cпроби за 3700 євро та 6000 доларів США забезпечити незаконний перетин державного кордону України з Румунією двом військовозобов’язаним.

Також протиправну схему одержання прибутку від незаконного перетину держкордону організувала жителька Тернопільщини – громадянка рф, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За 5000 євро та 18100 доларів США жінка "допомагала" чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії.

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Жінку разом з чотирма пасажирами, яких вона перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної та Чернівецької окружної прокуратур групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.

Також дивіться: Чоловік за $5 тис. намагався незаконно перетнути кордон у ліжку далекобійника, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон 01
Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон 02
Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон 03
Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон 04

Автор: 

Буковина (847) ухилянти (898)


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судити суку й все конфіскувати... в дохід держави й як донати ЗСУ... спецслужбовці чудово знають як це робити...
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25.07.2023 16:16 Відповісти
Цікаво а чому оці прєдпріімчівиє предпрєніматєлі самі досі не в ЗСУ???
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25.07.2023 16:17 Відповісти
На фото три тіпа «ухилянта» і чотири здоровенних мужчіни: прікарманніки, прокурватура і служба бакланова. То може тих чотирьох мобілізувати замість трьох? Їх і навчати непотрібно, вони вже підготовлені, можна зразу на передову.
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25.07.2023 16:31 Відповісти
да... да... і тебе поставити во главі тієї групи й на передову.
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25.07.2023 16:37 Відповісти
Ну, а ти на передовій?
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25.07.2023 17:04 Відповісти
звісно, є сумніви?
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25.07.2023 17:13 Відповісти
Якщо, так, то респект та повага,я цим похизуватися не може, найближче був 12,5 км від лінії фронту.
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25.07.2023 17:52 Відповісти
Стесняюсь спрсить а что гражданка россии делает в Украине во время войни? Интернировать не пробовали? Или слово не знакомое? Цирк. Но кровавий
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25.07.2023 19:59 Відповісти
 
 