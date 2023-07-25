Громадянка РФ з Тернопільщини та двоє мешканців Буковини організували канал переправки ухилянтів за кордон

Про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон повідомлено двом мешканцям Чернівецького району та мешканці Тернопольщині - громадянці РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, добре орієнтуючись на прикордонній місцевості, двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконно переправлення осіб за кордон.

Їх викрили правоохоронці під час cпроби за 3700 євро та 6000 доларів США забезпечити незаконний перетин державного кордону України з Румунією двом військовозобов’язаним.

Також протиправну схему одержання прибутку від незаконного перетину держкордону організувала жителька Тернопільщини – громадянка рф, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За 5000 євро та 18100 доларів США жінка "допомагала" чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії.

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Жінку разом з чотирма пасажирами, яких вона перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної та Чернівецької окружної прокуратур групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.

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