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Новини Тарифи ЖКГ
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Понад пів сотні громад звернулися до уряду щодо компенсації підприємствам ТКЕ: 10 млн людей можуть залишитись без тепла взимку

отопление,тепло,батарея

Органи місцевого самоврядування масово звертаються до Кабінету Міністрів щодо виплати компенсації за різницю в тарифах підприємствам теплокомуненерго. Без цих виплат мільйони людей можуть залишитися взимку без тепла.

Про це повідомляє Асоціація міст України на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження в цілому знаходяться зараз під загрозою через відсутність компенсації з різниці в тарифах, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання, збитки внаслідок повномасштабної агресії РФ, низький рівень розрахунків тощо. Вже 58 громад, в яких проживають понад 10 млн мешканців, звернулись до Уряду України щодо забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання", - йдеться у повідомленні АМУ.

В Асоціації наголошують: важливість підготовки до опалювального сезону збільшується з кожним днем. Якщо проблему не буде вирішено, понад 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку.

Для уникнення катастрофи міські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також військові адміністрації в різних областях України приймають звернення до Кабінету Міністрів України про забезпечення компенсації з різниці в тарифах підприємствам ТКЕ для можливості їх підготовки до зими.

Такі звернення вже ухвалили у 12 обласних центрах та в Києві, а також в пів сотні інших міст та містечок майже з усіх областей України.

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"Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону, неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, в тому числі шляхом прийняття проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення", який передбачає виділення з Державного бюджету України 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах, вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року", - зазначає АМУ.

Раніше мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо затвердження вимог до укриттів модульного типу та умов взяття їх на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту.

Автор: 

опалення (912) тарифи (2030) опалювальний сезон (1748) Асоціація міст України (19)


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тарифы не поднимутся, но вы держитесь. напечатают эту разницу, не переживайте.
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25.07.2023 16:18 Відповісти
як би централізоване опалення дешевше і розрахунки таке показують...але раз у пятирічку користувачі чи виробники тепла вимагають/просять списати борги...
і керівництво іде назустріч, замість того, щоб заохочувати тих, хто не має боргів та доплачувати тим, хто не користується центральним опаленням
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25.07.2023 16:41 Відповісти
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25.07.2023 16:29 Відповісти
ну в коммерческих конторах там и работают на всяк случай
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25.07.2023 16:41 Відповісти
прикольный сайт у этой асоциации міст - в червні пишут заголовок "Понад 5 млн украЇнців можуть задишитися взимку без опалення", а уже в липні клепают заголовой ""Понад 10 млн украЇнців можуть задишитися взимку без опалення".
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25.07.2023 16:45 Відповісти
А установить индивидуальное опалэння в квартире ни ни, никак низзя. Только если всем домом или хотябы 50 %. И поэтому я должен сидеть в сапогах, куртке и рукавицах зимой в собственной квартире и читать о том, шо ,,дэржава нэ гарантируе опалення мэшканцям квартир". Ага, приобретайте буржуйки и живите всей семьёй скопом вместе с питомцами в одной комнате и спите в одной кровати. Теплее будет
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25.07.2023 19:40 Відповісти
 
 