Росіяни з танків обстріляли село Козача Лопань на Харківщині: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки
Військові РФ із танків сьогодні, 25 липня, обстріляли село Козача Лопань Харківського району, що неподалік кордону із країною-агресором.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні окупанти з танків обстріляли село Козача Лопань Харківського району. В результаті ворожого удару у селі пошкоджені лінії електропередач та приватні будинки", - ідеться в повідомленні.
В ОВА додали, що постраждалих або загиблих немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То ще після першого обстрілу казали замінувати підходи важкої техніки ворога до кордону. Або ж тримати в готовності розрахунок ПТРК з розвідувальним дроном.
Але щось дуже туго на даному напрямку.
Чого доброго, ще прорив супротивника тут пропустити можна.