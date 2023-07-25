Росіяни з танків обстріляли село Козача Лопань на Харківщині: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки

Військові РФ із танків сьогодні, 25 липня, обстріляли село Козача Лопань Харківського району, що неподалік кордону із країною-агресором.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти з танків обстріляли село Козача Лопань Харківського району. В результаті ворожого удару у селі пошкоджені лінії електропередач та приватні будинки", - ідеться в повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалих або загиблих немає.

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