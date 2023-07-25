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Росіяни з танків обстріляли село Козача Лопань на Харківщині: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки

харківщина

Військові РФ із танків сьогодні, 25 липня, обстріляли село Козача Лопань Харківського району, що неподалік кордону із країною-агресором.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти з танків обстріляли село Козача Лопань Харківського району. В результаті ворожого удару у селі пошкоджені лінії електропередач та приватні будинки", - ідеться в повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалих або загиблих немає.

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Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


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Знову ці рашистські танки біля Козачої Лопані обстрілюють селище.
То ще після першого обстрілу казали замінувати підходи важкої техніки ворога до кордону. Або ж тримати в готовності розрахунок ПТРК з розвідувальним дроном.
Але щось дуже туго на даному напрямку.
Чого доброго, ще прорив супротивника тут пропустити можна.
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25.07.2023 16:52 Відповісти
 
 