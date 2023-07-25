США повернулися до складу ЮНЕСКО та офіційно стали 194 країною організації

Офіційна церемонія повернення США до складу Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) відбулася у Парижі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.

У штаб-квартирі організації в Парижі відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора. На ній була присутня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, перша леді США Джилл Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон.

Байден під час своєї промови заявила про важливу роль США у збереженні культурної спадщини та сприяння розвитку освіти й науки у світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів, до якого увійдуть нанодрони Hornet, боєприпаси для HIMARS та NASAMS, а також Stinger і Javelin й авіаційні ракети Hydra-70.

"Повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО завершено: вони знову офіційно стали членом нашої Організації", - додала Азуле.

Церемонія підняття американського прапора у штаб-квартирі організації у Франції символізує відданість Сполучених Штатів глобальній співпраці у галузі освіти, культури та науки з організацією.

Зазначається, що США фінансуватимуть 22% регулярного бюджету організації. Так, поступово будуть виплачувати свою заборгованість перед ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року адміністрація Дональда Трампа оголосила, що виходить з організації. Станом на грудень 2020-го США заборгували ЮНЕСКО близько 616 мільйонів доларів несплачених членських внесків.

У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Державний департамент, що не буде проти повернення США до ЮНЕСКО. А у грудні Конгрес схвалив виділення понад 500 мільйонів доларів, потрібних для виплати боргу.

Також читайте: До Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих російськими окупантами