США повернулися до складу ЮНЕСКО та офіційно стали 194 країною організації
Офіційна церемонія повернення США до складу Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) відбулася у Парижі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.
У штаб-квартирі організації в Парижі відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора. На ній була присутня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, перша леді США Джилл Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон.
Байден під час своєї промови заявила про важливу роль США у збереженні культурної спадщини та сприяння розвитку освіти й науки у світі.
"Повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО завершено: вони знову офіційно стали членом нашої Організації", - додала Азуле.
Церемонія підняття американського прапора у штаб-квартирі організації у Франції символізує відданість Сполучених Штатів глобальній співпраці у галузі освіти, культури та науки з організацією.
Зазначається, що США фінансуватимуть 22% регулярного бюджету організації. Так, поступово будуть виплачувати свою заборгованість перед ЮНЕСКО.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року адміністрація Дональда Трампа оголосила, що виходить з організації. Станом на грудень 2020-го США заборгували ЮНЕСКО близько 616 мільйонів доларів несплачених членських внесків.
У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Державний департамент, що не буде проти повернення США до ЮНЕСКО. А у грудні Конгрес схвалив виділення понад 500 мільйонів доларів, потрібних для виплати боргу.
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