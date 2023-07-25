Пєсков підтвердив, що Гутерріш просив Путіна продовжити "зернову угоду" в обмін на поступки
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав російському диктатору Володимиру Путіну листа щодо продовження зернової угоди.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Справді, у листі пана Гутерріша (Путіну - ред.) викладався знову якийсь план дій і обіцянка того, що колись можна буде виконати російську частину цих домовленостей", - розповів Пєсков.
При цьому він додав, що зараз повернутися до виконання "зернової угоди" неможливо, тому що вона нібито не виконується.
Нагадаємо, Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити "дочку" підсанкційного "Россільгоспбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія не відповіла на цю пропозицію.
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