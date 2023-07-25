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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков підтвердив, що Гутерріш просив Путіна продовжити "зернову угоду" в обмін на поступки

пєсков

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав російському диктатору Володимиру Путіну листа щодо продовження зернової угоди.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС

"Справді, у листі пана Гутерріша (Путіну - ред.) викладався знову якийсь план дій і обіцянка того, що колись можна буде виконати російську частину цих домовленостей", - розповів Пєсков.

При цьому він додав, що зараз повернутися до виконання "зернової угоди" неможливо, тому що вона нібито не виконується.

Також читайте: Гутерріш закликав РФ повернутися до "зернової угоди"

Нагадаємо, Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити "дочку" підсанкційного "Россільгоспбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія не відповіла на цю пропозицію.

Пєсков Дмитро (1617) санкції (11819) Гутерріш Антоніу (389) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+17
Гутеріш йде тихесенько лісом тобіж ***** старий пердун нехай торгує Португалією
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25.07.2023 16:27
+14
Гутерріш може торгувати лише своєю дупою-бо це його власність...
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25.07.2023 16:28
+12
Нам нужен отряд Джеймсов Бондов с лицензиями на убийство, которые будут ездить по миру и убивать личинусов кацапской власти!!!
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25.07.2023 16:28
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Гутеріш йде тихесенько лісом тобіж ***** старий пердун нехай торгує Португалією
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25.07.2023 16:27 Відповісти
Нам нужен отряд Джеймсов Бондов с лицензиями на убийство, которые будут ездить по миру и убивать личинусов кацапской власти!!!
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Йдіть н***й усі троє.
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Четверо.
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25.07.2023 16:38 Відповісти
Гутерріш може торгувати лише своєю дупою-бо це його власність...
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Гутеррішу--памперси
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Які до дідька поступки? Кацап як крокодил-все відкусить! Такі санкції накласти щоб кору з дерев жерли!
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25.07.2023 16:29 Відповісти
Так вже ж зубів не буде, чим кусати? Лише СОСАТИ!
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25.07.2023 16:30 Відповісти
пофіг !!! нехай сосуть !!! недо-імперія шизофреніка, педофіла )(уйло повинна здохнути та розпастися ...
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25.07.2023 16:34 Відповісти
Звісно виконають,....... після перемоги України, бо тоді вже не буде потреби у якихось поступках для Кремля, просто буде мирне життя без загрози з боку Московії (т.з. "роССії")!
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25.07.2023 16:29 Відповісти
Этот португальский поц Гутерриш что то пообещал парашным поцам? Ну вот он пускай свои обещания и отрабатывает хоть жопой хоть сракой хоть дупой.
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25.07.2023 16:30 Відповісти
Так кацапи ж відмовилися від його жопы-сраки-дупы
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25.07.2023 16:45 Відповісти
2 ***** 2 лідора мертвонароджених утворень.
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25.07.2023 16:41 Відповісти
Ау вольдемар. В ответ тишина.
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25.07.2023 16:45 Відповісти
Путлеру можно предложить уступки такого плана:
- нары поближе к батарее
- передать верёвку и мыло
- прослушивание гимна Украины в камере сократить с 8 до 7 часов в сутки по выходным...
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25.07.2023 17:53 Відповісти
в кращому випадку Гутієреш намагається наіпати ***** елементарними розводами.
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25.07.2023 18:21 Відповісти
А цього пітуха ніхто в сізо не трахає, якщо в нього ще є час піздяку відкривати? Подаруйте йому свято! Підселіть ******!
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25.07.2023 19:51 Відповісти
Гендлярі в ділі, на поверхню благі наміри. Дешеве українське зерно для виживання африканців в обмін на поступки пуйлу для продовження вбивства українців. Щоб вас гуттеріші шляк трафив.
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25.07.2023 20:37 Відповісти
 
 