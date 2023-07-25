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Слухання у справі Червінського в Апеляційному суді не відбулося: Наступне - 10 серпня

богачук,червінський

Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду.

Про це повідомила громадська діячка Роксоляна Хмара, передає Цензор.НЕТ.

"Суд не відбувся. Як завжди не передали справу з Шевченківського суду. Наступний 10 серпня", - зазначила вона.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 липня суд вкотре продовжив арешт Червінському.

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Автор: 

Апеляційний суд (397) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+29
Де суд над Бакановим?! Якщо й казати про негативні наслідки, то гірших за дії Баканова завдяки діям Зеленського та Єрмака важко й знайти!!!
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25.07.2023 16:40
+22
Свободу Червінському.
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25.07.2023 16:40
+17
"Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду."

Джерело:

Патріоти у тюрмах. Реально.
Але позатикались і мовчать ті, хто роками верещали про "8000 патріотів, посаджених Порошенком".
Мовчать Притули, Чмути, Малини та інші суперпатріоти, які мовчали, коли режим новоригів кидав за грати і Марченка з Павловським.
А тоді ж не було великої війни і можна було критикувати владу.
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25.07.2023 16:44
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Підораси,досі запобижний захід не винесли,уявляю як буде с звинувачиванням...
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25.07.2023 16:39 Відповісти
Де суд над Бакановим?! Якщо й казати про негативні наслідки, то гірших за дії Баканова завдяки діям Зеленського та Єрмака важко й знайти!!!
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25.07.2023 16:40 Відповісти
Акценти розставлени з помилкой - зеблох, дермак, баканов
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25.07.2023 16:45 Відповісти
Свободу Червінському.
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25.07.2023 16:40 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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25.07.2023 16:41 Відповісти
Чекають не на передачу справи, а на передачу хабариська!
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25.07.2023 16:41 Відповісти
За це винуватцям що не передали справу повинна бути покарання та звільнення з посади за невиконання службових обовязкыв. Це не правосуддя а якась інквізіція на замовлення зеленського
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25.07.2023 16:43 Відповісти
"Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду."

Джерело:

Патріоти у тюрмах. Реально.
Але позатикались і мовчать ті, хто роками верещали про "8000 патріотів, посаджених Порошенком".
Мовчать Притули, Чмути, Малини та інші суперпатріоти, які мовчали, коли режим новоригів кидав за грати і Марченка з Павловським.
А тоді ж не було великої війни і можна було критикувати владу.
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25.07.2023 16:44 Відповісти
Брехня і підлість зеленого болота поглинає Україну прямо під час війни!
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25.07.2023 16:49 Відповісти
Що за херня? Хто винен в тому що не передали? Яке йому покарання?
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25.07.2023 16:55 Відповісти
суд по вбивці моєї матері не може відбутись 1,5 року ! вбивця ходить гуляє йому навіть повістки не дають бо він під слідством . а тут зацікавлені особи в ОПі сидять . чи може забули справу Шеремета ? чорту рюкзакову привіт !
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25.07.2023 16:57 Відповісти
зе своїх не здає !!! у тюрмі мають сидіти виключно українські патріоти що перешкоджають "найвеличнішому лідору" здати, згідно оманських договорняків" )(уйлу під окупацію Україну !!!

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25.07.2023 17:06 Відповісти
зєля і його (чи навпаки) дермаківсько-татарівське кривосуддя тупо морозиться.., бо сцикуни і ну дуууууже розраховують на пам'ять свого лохторату-гупій-2019.. какаразніц-красав-жлобів
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25.07.2023 17:07 Відповісти
Та доки Зеленський і Татаров і Єрмак будуть руйнувати імідж України у всьому світі з такими показовими кричущими процесами? Україна і наші захисники боряться і відстоюють нашу свободу. А ці горе офіс перезенту фабрикують справи. Яке там НАТО та ЄС при цих судах та покидьках при владі? Хто з такими матиме справу?
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25.07.2023 17:09 Відповісти
Хто має понести відповідальність за те, що людину будуть тримати за гротами ще 2, 5 неділі?
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25.07.2023 17:23 Відповісти
Як би хто не ставився до Червінського, але тримати затриманого в СІЗО ще кілька тижнів через чиїсь дії чи бездіяльність - це тупе знущання над людиною. У нормальних кранах це закінчується звільненням підозрюваного з СІЗО навіть з формальних підстав.
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25.07.2023 17:26 Відповісти
Вказівка від я.....
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25.07.2023 17:37 Відповісти
Свободу Роману Червiнському !
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25.07.2023 17:39 Відповісти
Вободу розвіднику і патріоту Украіни Роману Червінському ‼️‼️‼️‼️
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25.07.2023 17:46 Відповісти
Свободу
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25.07.2023 18:49 Відповісти
За такі викрутаси слід взяти під варту тих, хто зірвав судове засідання! Ця суддівська мерзота наносить державі шкоди не менше, ніж рашисти!
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25.07.2023 18:45 Відповісти
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25.07.2023 19:32 Відповісти
Буде розцінено як халатність кур"єрської служби що не доправили справу з Шевченківського -суді не приділах, завдання єрмака виконали а людина продовжує страждати і так можна тянути роками в них досвід багатий (Взагалі суд назначаються коли справа передана до установи, щоб був час на ознайомлення перед засіданням).
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25.07.2023 19:47 Відповісти
Уволить тех, кто не передал дело. И на фронт. Там вошкаться не будут.
В чем дело?
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25.07.2023 19:51 Відповісти
 
 