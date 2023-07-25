Слухання у справі Червінського в Апеляційному суді не відбулося: Наступне - 10 серпня

Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду.

Про це повідомила громадська діячка Роксоляна Хмара, передає Цензор.НЕТ.

"Суд не відбувся. Як завжди не передали справу з Шевченківського суду. Наступний 10 серпня", - зазначила вона.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 липня суд вкотре продовжив арешт Червінському.

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