Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, щоб знищити український експорт продовольства, - глава МЗС Британії Клеверлі

У Великобританії попереджають, що Росія може вдатися до атак на цивільні судна в Чорному морі після зриву "зернової угоди".

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, таким чином Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

"Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди", - додав Клеверлі.

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Нагадаємо, після того, як минулого тижня Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, яка діяла протягом року, вона посилила свої атаки на ключові портові міста по Одесі та області.

Вночі 24 липня росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе та знищили три зерносховища у порту Рені.