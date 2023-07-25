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Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, щоб знищити український експорт продовольства, - глава МЗС Британії Клеверлі

джеймс,клеверлі

У Великобританії попереджають, що Росія може вдатися до атак на цивільні судна в Чорному морі після зриву "зернової угоди".

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, таким чином Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

"Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди", - додав Клеверлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Війна не може тривати ще 500 днів", - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

Нагадаємо, після того, як минулого тижня Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, яка діяла протягом року, вона посилила свої атаки на ключові портові міста по Одесі та області. 

Вночі 24 липня росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе та знищили три зерносховища у порту Рені.

Автор: 

Велика Британія (5575) росія (65122) Клеверлі Джеймс (78) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+11
Якшо пірати нападають на цивільні судна -- іх потрібно знищувати
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25.07.2023 16:49
+9
А в чому проблема атакувати цих дикунів у відповідь?!
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25.07.2023 16:46
+4
Думаю: пара турецьких фрегатів за підтримки румунських ВПС та "суворим поглядом" амеріканського АВАКС - змогли б вирішити цю проблему.
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25.07.2023 17:05
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А в чому проблема атакувати цих дикунів у відповідь?!
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25.07.2023 16:46 Відповісти
В засобах для атаки. Їх або мало, або взагалі нема
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25.07.2023 18:01 Відповісти
Пусть только попребуют!!!
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25.07.2023 16:49 Відповісти
Якшо пірати нападають на цивільні судна -- іх потрібно знищувати
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25.07.2023 16:49 Відповісти
Думаю: пара турецьких фрегатів за підтримки румунських ВПС та "суворим поглядом" амеріканського АВАКС - змогли б вирішити цю проблему.
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Це типу: тож в нейтральних водах, тому НАТО "немає права" отпиз..ячити кацапню?
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25.07.2023 16:55 Відповісти
А що можете ви? Сконцентруйтеся на цьому питанні. З Росією і так все зрозуміло.
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25.07.2023 17:10 Відповісти
Нехай наші краще дрони зроблять, щоб скидали міни біля портів рашистів і на шляхах пересування і щоб багаторазові були, рухалися під водою. Скинули 5 мін, повернулися і знов попливли і ніякі російські кораблі там не будуть плавати. А якщо тральники підуть розміновувати, то їх можна дронами-камікадзе кошмарити, якщо раптом більше нічим. І нічого вони не розмінують і судноплавства не буде. Оголосити Чорне море закритою зоною, окрім акваторії країн НАТО, щоб усі хто зайде щоб піти в російські порти знали, що можуть підірватися на мінах і корита ті ніхто не страхував навіть. Дрон той з труби зробити, як торпеда, міни просто на корпусі і механізм, щоб їх скидати автоматично по координатам. В нас до війни щось таке хотіли робити, але все пішло в.... По ходу.
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25.07.2023 17:15 Відповісти
Такі міни дрейфувати можуть. За течією.
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25.07.2023 18:03 Відповісти
мін багато різних варіантів. І якщо в нас порти не працюють нам все одно, до закінчення війни, якщо раптом якусь міну зірве з якоря і вона почне десь там дрейфувати. нам головне, щоб там російські корита наякі не плавали. Це війна і наслідки не тільки для нас неприємні можуть бути.
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25.07.2023 18:56 Відповісти
Есть идея- снимается асфальт, сворачивается в трубочку и засовывается его зелёным укладчикам в дупу. Полученный продукт потом можно использовать для надводных дронов.
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25.07.2023 17:27 Відповісти
А як же захист свободи судноплавства?
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25.07.2023 17:31 Відповісти
Да шо ты говоришь, а нах тогда ваша НАТА?
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25.07.2023 17:32 Відповісти
Так Україна не в НАТО.
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25.07.2023 18:04 Відповісти
И к чему твой дебильный высер? Читать можешь?

Росія може атакувати ЦІВІЛЬНІ СУДНА в Чорному морі
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25.07.2023 18:35 Відповісти
вже так буденно каже що параша буде обстрілювати цивільних,
а решта світу буде просто дивитися і турбуватися
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25.07.2023 18:00 Відповісти
Нагадаю, що невдовзі після того, як германська субмарина атакувала і затопила пасажирський пароплав "Лузітанія", на борту якого перебувало чимало громадян США, Сполучені Штати вступили в Першу світову війну на стороні Антанти. Московія хоче повторити?
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25.07.2023 18:34 Відповісти
 
 