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Новини
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Водієві, який у Києві на смерть збив нацгвардійця та ще двох травмував, повідомили про підозру

дтп

Київська міська прокуратура повідомила про підозру водію, який у Києві на блокпосту на смерть збив нацгвардійця та травмував ще двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще двоє травмовано", - ідеться в повідомленні.

Справу відкрили за ч. 2 статті 286 КК України - порушення ПДР або експлуатації транспорту, які спричинили смерть потерпілого.

Також дивіться: 4 людини загинули, зокрема 15-річний підліток: на Хмельниччині у ДТП потрапила родина. ФОТО

Зазначається, що винуватцю ДТП  загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі Києва водій на блокпосту збив трьох військових, одного на смерть. Водія 2000 р. н. затримано на місці події.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19457) Національна гвардія (1527) підозра (767)


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Топ коментарі
+20
Я не понимаю как он живой доехал до конца блок-поста? Военная время, несется ночью в комендантский час на блок-пост машина с неизвестно кем. Почему не применено оружие?
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25.07.2023 16:55
+11
Тепер у одного з потенційних стрільців точно нема жодного шансу.

На біса тоді блок-пости, якщо вони навіть себе захистити не можуть?
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25.07.2023 17:42
+10
від 3-х до 8, це ж вбивство..., за крадіжку телефона стільки ж дають...
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25.07.2023 17:19
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Пожиттєве,молодий-довго гнити доведеться.
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25.07.2023 16:53 Відповісти
Я не понимаю как он живой доехал до конца блок-поста? Военная время, несется ночью в комендантский час на блок-пост машина с неизвестно кем. Почему не применено оружие?
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25.07.2023 16:55 Відповісти
Проблем до..я.
На БП не бачать хто за кермом.
От угнали ТЗ малолітки. Потім шансів у стрілків майже нема.
Отака муйня малята...
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25.07.2023 17:29 Відповісти
Тепер у одного з потенційних стрільців точно нема жодного шансу.

На біса тоді блок-пости, якщо вони навіть себе захистити не можуть?
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25.07.2023 17:42 Відповісти
Вот именно "не видят". На машине не написано "не ДРГ", которая прорывается сквозь блок-пост. Нужно тупо выполнить правила.
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25.07.2023 18:43 Відповісти
Стосовно малоліток і тд, і тп, пригадалося:
"... Возражают: но ведь глухонемой не слышал ни предупредительных криков часового, ни предупредитетельного выстрела. Правильно. Но была освещенная колючая проволока и надпись "Стой! Запретная зона". Никаких оговорок, никаких скидок устав не делает ни слепым, ни глухим, ни пьяным, ни сумасшедшим. В том и состоит первая гарантия неприкосновенности часового..."

(В.Суворов).
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25.07.2023 21:01 Відповісти
Ботоі почнуться проблеми в стрільців,і не від 3 до 8 ,а від 10 до пожитевого! Досить згадати солдата на блокпосту,який отримав 13 років!
А все почалося з патрульного,який поранив пасажира,у спробі зупинити масового вбивю,і поки водій продовжував тікати,той поранений вмер.
Потім був Харків. Де не зупиняли зброєю. Сталося масове вбивство. Вбивця вже мабуть на волі.
Тому такі впевнені що стріляти НЕ БУДУТЬ.
Це вже другий розголос такого випадку.
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25.07.2023 20:10 Відповісти
В начале АТО была законодательная неразбериха. И тем не менее его оправдали т.к. обвинение не нашло его вины в действиях. А сейчас есть законно введенное военное положение.
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25.07.2023 21:56 Відповісти
І скіль це тривало? І якби не розголос - сидів би й досі!
Тому,дивлячись на те,що було раніше воліють не стріляти.
До речі,як там справи з судом по ТРО,"Київська стрілянина"?
Помилково іншу групу придяли за расеян і почали стріляти (перші дні масштабної навали).
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25.07.2023 22:29 Відповісти
Есть другие варианты, кроме как исполнять правила?
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25.07.2023 23:07 Відповісти
Есть. Когода правила одни и теже для всех,а когда разньіе-тогда "своим все - чужим ЗАКОН!"
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26.07.2023 09:54 Відповісти
Щось підозрюють?
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25.07.2023 16:59 Відповісти
є підозра, що в нього годинник відставав. тому й опинився в комендантську годину на дорозі.
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25.07.2023 17:01 Відповісти
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25.07.2023 17:01 Відповісти
нічого йому не буде. ну посварять, шо випимши був. можу строго довести на майже подібних прикладах за останні пів-року. це тенденція. але це також нічого не змінить. зелені пітарелли рулять і в засівних судах.
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25.07.2023 17:00 Відповісти
А він хіба мажор? Він на фольксвагені 30-річному їхав, який можна купити баксів за 800...
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Одна черга з автомату покарала б цю гниду і стала б пересторогою іншим. Але в нашій країні, на жаль, посадили б нацгвардійця.
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25.07.2023 17:02 Відповісти
В военное время за выполнение устава? Нет. Повоняли бы - это да.
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Одного вже посадили на 13 років. От так "повонялі"!
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25.07.2023 20:13 Відповісти
Колмогорова, насколько я помню, оправдали. И тогда не было военного положения.
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25.07.2023 21:53 Відповісти
Скількі відсидів? Не цікаво? Зараз "військовий стан" - тоді "зона проведеня АТО". Ключове понятя "антітерорістичної".
Закони в зоні дії жорсткіши ніж при війсковому стані по всій країні!
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25.07.2023 22:38 Відповісти
Тогда еще была законодательная неразбериха. Тем не менее его оправдали т.к. обвинение не могло найти вины и нарушения закона Колмогоровым. Это был прецедент. Все-равно других вариантов нет.
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25.07.2023 22:46 Відповісти
На місці нацгвардійців повинен був знаходитися залізобетонний блок.
Тільки так треба боротися з порушниками.
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25.07.2023 17:06 Відповісти
А що там Тандир?
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25.07.2023 17:02 Відповісти
потихенько іде в ліс
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Може рада тих, хто має з ним одне Імя напише звернення до нього, поки «тандир» не стало номінальне
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25.07.2023 17:20 Відповісти
від 3-х до 8, це ж вбивство..., за крадіжку телефона стільки ж дають...
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25.07.2023 17:19 Відповісти
За смерть одного і каліцтво другого - від трьох до восьми? А якщо ще взяти до уваги хорошу поведінку?..
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25.07.2023 17:20 Відповісти
Тоді однозначно буде умовний строк покарання.
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25.07.2023 18:29 Відповісти
Чинне законодавство дозволяє призначати підсудному покарання умовно присуджуючи до пʼяти років позбавлення волі
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25.07.2023 18:32 Відповісти
цього елітного, недоторканого вжЕ, гонщика, мабуть, називатимуть містер Х?
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25.07.2023 17:21 Відповісти
На кол тварюку!!!
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25.07.2023 17:21 Відповісти
Водієві, який у Києві на смерть збив нацгвардійця та ще двох травмував, повідомили про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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25.07.2023 17:52 Відповісти
4-8 років, а бійця немає, плюс двоє поранені
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25.07.2023 18:06 Відповісти
Якщо боєць буде діяти по уставу - то термін ув'язненя йому надасть цивільний суд,для якого працює не устав,а КПК.
Перший приклад -13 років ув'язненя за вбивство при виконані уставу.
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25.07.2023 20:19 Відповісти
 
 