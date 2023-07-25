Водієві, який у Києві на смерть збив нацгвардійця та ще двох травмував, повідомили про підозру
Київська міська прокуратура повідомила про підозру водію, який у Києві на блокпосту на смерть збив нацгвардійця та травмував ще двох.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще двоє травмовано", - ідеться в повідомленні.
Справу відкрили за ч. 2 статті 286 КК України - порушення ПДР або експлуатації транспорту, які спричинили смерть потерпілого.
Зазначається, що винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі Києва водій на блокпосту збив трьох військових, одного на смерть. Водія 2000 р. н. затримано на місці події.
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На БП не бачать хто за кермом.
От угнали ТЗ малолітки. Потім шансів у стрілків майже нема.
Отака муйня малята...
На біса тоді блок-пости, якщо вони навіть себе захистити не можуть?
"... Возражают: но ведь глухонемой не слышал ни предупредительных криков часового, ни предупредитетельного выстрела. Правильно. Но была освещенная колючая проволока и надпись "Стой! Запретная зона". Никаких оговорок, никаких скидок устав не делает ни слепым, ни глухим, ни пьяным, ни сумасшедшим. В том и состоит первая гарантия неприкосновенности часового..."
(В.Суворов).
А все почалося з патрульного,який поранив пасажира,у спробі зупинити масового вбивю,і поки водій продовжував тікати,той поранений вмер.
Потім був Харків. Де не зупиняли зброєю. Сталося масове вбивство. Вбивця вже мабуть на волі.
Тому такі впевнені що стріляти НЕ БУДУТЬ.
Це вже другий розголос такого випадку.
Тому,дивлячись на те,що було раніше воліють не стріляти.
До речі,як там справи з судом по ТРО,"Київська стрілянина"?
Помилково іншу групу придяли за расеян і почали стріляти (перші дні масштабної навали).
Закони в зоні дії жорсткіши ніж при війсковому стані по всій країні!
Тільки так треба боротися з порушниками.
Дійсно, підозріла поведінка!
Перший приклад -13 років ув'язненя за вбивство при виконані уставу.