Водієві, який у Києві на смерть збив нацгвардійця та ще двох травмував, повідомили про підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру водію, який у Києві на блокпосту на смерть збив нацгвардійця та травмував ще двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще двоє травмовано", - ідеться в повідомленні.

Справу відкрили за ч. 2 статті 286 КК України - порушення ПДР або експлуатації транспорту, які спричинили смерть потерпілого.

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Зазначається, що винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі Києва водій на блокпосту збив трьох військових, одного на смерть. Водія 2000 р. н. затримано на місці події.