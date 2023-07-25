Норвегія надасть кошти на постачання Україні боєприпасів та запчастин для танків Leopard

ЄС і Норвегія підписали сьогодні угоду про другий транш добровільного фінансового внеску Норвегії до Європейського фонду миру для постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Норвегія виділила кошти спеціально на постачання боєприпасів та запасних частин для танків Leopard II.

Як зазначив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, спільні зусилля ЄС та Норвегії з надання військової допомоги Україні є "прикладом того, як синергія може багаторазово збільшити нашу підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією".

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо допомагати Україні всіма можливими способами стільки, скільки потрібно. Це також ще одне підтвердження тісної співпраці між ЄС та Норвегією у питаннях безпеки та оборони", - додав Боррель.

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Цьогоріч у лютому уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати Україну через Європейський фонд миру з добровільним фінансовим внеском у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 мільйони євро). Сьогоднішня угода юридично оформила це рішення та гарантує, що Норвегія зможе ефективно брати участь у постачанні військової техніки для України.

Це другий транш від Норвегії у Європейський фонд миру. Таким чином її внесок уже сягнув 400 мільйонів норвезьких крон (приблизно 36,5 мільйонів євро).