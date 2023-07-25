Чиновниці "Укрзалізниці" оголошено підозру за спробу привласнити 380 тис. грн на закупівлі новорічної ялинки

Начальниця одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" могла привласнити 380 тисяч гривень на купівлі новорічної ялинки для вокзалу Києва. Їй загрожує тюремний термін.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у телеграмі.

Зазначається, що посадова особа АТ "Укрзалізниці" під час проведення закупівель для організації святкових заходів внесла завідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції, її упаковки, умов та стандартів.

Це дало змогу взяти участь у тендері підконтрольним підприємствам та сформувати комерційну пропозицію на товар за цінами, що значно вище ринкових.

Як підсумок, з переможцем уклали договір на закупівлю штучної новорічної ялинки для її встановлення на залізничному вокзалі Києва. Сума завданих збитків становить понад 380 тис. грн.

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Як розповіли у відомстві, начальниці одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру. Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.