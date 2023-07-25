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Новини
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Чиновниці "Укрзалізниці" оголошено підозру за спробу привласнити 380 тис. грн на закупівлі новорічної ялинки

підозра

Начальниця одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" могла привласнити 380 тисяч гривень на купівлі новорічної ялинки для вокзалу Києва. Їй загрожує тюремний термін.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у телеграмі.

Зазначається, що посадова особа АТ "Укрзалізниці" під час проведення закупівель для організації святкових заходів внесла завідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції, її упаковки, умов та стандартів.

Це дало змогу взяти участь у тендері підконтрольним підприємствам та сформувати комерційну пропозицію на товар за цінами, що значно вище ринкових.

Як підсумок, з переможцем уклали договір на закупівлю штучної новорічної ялинки для її встановлення на залізничному вокзалі Києва. Сума завданих збитків становить понад 380 тис. грн.

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Як розповіли у відомстві, начальниці одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру. Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Укрзалізниця (6841) ялинка (115) закупівлі (3371) підозра (767)


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Топ коментарі
+9
а якби вона крала 36млрдів, як рєзніков, їй би нічого не було. а за ялинку посодють.
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25.07.2023 17:50
+6
А голова та члени комісії ні до чого? Доречі, більше половини всіх закупівель так проходять. І там суми на порядки вищі. 20% комісії закладені завжди
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25.07.2023 17:52
+3
І немає цьому числа і краю! А війна ж!
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25.07.2023 17:54
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а якби вона крала 36млрдів, як рєзніков, їй би нічого не було. а за ялинку посодють.
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25.07.2023 17:50 Відповісти
получит 2 года условно, а вот мужичок с топориком сосну на нг срубит - получит 5-7лет
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25.07.2023 17:57 Відповісти
А голова та члени комісії ні до чого? Доречі, більше половини всіх закупівель так проходять. І там суми на порядки вищі. 20% комісії закладені завжди
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25.07.2023 17:52 Відповісти
І немає цьому числа і краю! А війна ж!
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25.07.2023 17:54 Відповісти
Ничего не понял. В заглавии попытка закупки. А нанесенный ущерб 380 тыс грн. Ущерб же ещё не нанесен... . Это как попытка незаконного обогащения и незаконное обогащение.
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25.07.2023 17:57 Відповісти
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25.07.2023 17:58 Відповісти
А за десятки мільярдів збитків хтось і колись реальний термін отримає?!!!
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25.07.2023 18:00 Відповісти
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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25.07.2023 18:07 Відповісти
Первыми тремя пунктами будут:
1. Декриминализация коррупции в крупных размерах на конституционном уровне.
2. Декриминализация коррупции в особо крупных размерах на конституционном уровне.
3. Декриминализация коррупции в галактических масштабах на конституционном уровне.

Почему именно так? А догадайтесь!
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25.07.2023 20:29 Відповісти
язиком *ідарів не розмовляю.
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25.07.2023 20:35 Відповісти
І ті три перши пункти будуть:

1. Декриміналізація корупції в великих обсягах на конституційному рівні.
2. Декриміналізація корупції в надзвичайно великих обсягах на конституційному рівні.
3. Декриміналізація корупції в галактичних масштабах на конституційному рівні.

Сподіваюсь, тепер пану буде зрозуміліше. Я ще й немецкою вам написати можу, якщо ви забажаєте. Але суть від того не зміниться.
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25.07.2023 20:48 Відповісти
суть зміниться.

наші хлопці після полону розказують що коли чують як хтось розмовляє язиком *ідарів то їх аж тіліпає адже їх катували люди які саме так говорили.

.

пан про пункти не зрозумів.

я не пропонував тільки три пункти. я пропонував щоб люди накидали безліч ідей з будь-якою кількістю пунктів а три людини, які запропонували найкращі ідеї УСІ свої пункти склали докупи і вийде один нормативний акт.

але будь-який закон мертвий без бажання влади його виконувати.

хіба що автор закону дуже хитрий і пропише його так що в самому законі буде міститися його виконання себто влада не зможе саботувати знищення корупції як робить ця влада і як робила попередня.
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25.07.2023 20:55 Відповісти
Хоча мої мати й тато колись працювали в космічної галузі, я не знаю, як запускати ракети во всесвіт. Але в мене чомусь є враження, що величезна рогатка не дуже допоможе.

Я є юристом чи державним діячем ще меньше, ніж інженером. Але в мене чомусь є враження, що боротися зі корупцією руками (потенційних) корупціонерів, взявши за основу пропозиції "з вулиці" - ну, таке...
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25.07.2023 21:50 Відповісти
майдан мене навчив що треба брати що є а не чекати що тобі хтось видасть блискавки бога.

пане, всі ресурси у ворога. у нас лише 1) справедливість, 2)нас більше, 3) країна без корупції краща для наших дітей аніж країна на 116 місці по корупції, 4)ми не боїмося публічности

тому такий інструмент який пропоную буде на користь як мінімум і зламає карка корупції як максимум
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25.07.2023 21:58 Відповісти
Я - громадянин Німеччини. Українська політика - моя справа лише на тому рівні, на якому я можу впливати на німецьку політику стосовно України. Саме тому я голосував за зелених, які з самого початку повномасштабної війни закликали постачати Україні якнайбільше та якнайшвидше озброєння. Саме на те йдуть мої податки.

Саме тому я не хочу, щоб мої податки йшли на якісь казочки, якими б гарними вони не були на бумазі, і якими би патріотичними не були в них гасла.

А уж вирішати, що вам робіти - це вже ваша, Українців справа.
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25.07.2023 23:12 Відповісти
P.S. Братан-снайпер з Бахмутського нуля колись мені казав: "Коля, не вы*бывайся своим суржиком, говори по-русски." Тому я й спілкуюся цією мовою.
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25.07.2023 21:53 Відповісти
якщо вам подобається коли вас посилають то продовжуйте, українці масово викидають зі свого життя людей, які розмовляють язиком *ідарів.
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25.07.2023 22:05 Відповісти
Якщо моєму побратиму з того буде краще, нехай мене посилає хто хоче и скільки завгодно. З мене не убуде.
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25.07.2023 22:59 Відповісти
Ну от як з такими перемагати? Так це її просто зловили. А скільки не зловили? Країна котиться у прірву. Ніхто нічого не робить, тільки схеми як вкрасти. При цьому одягають вишиванки і співають гімн.
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25.07.2023 18:10 Відповісти
Куди дивився "смотрящій" Лєщ? В зелену дупу.
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25.07.2023 18:15 Відповісти
просцітутка привокзальна
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25.07.2023 18:17 Відповісти
Молодець кроссфіренко,притягнув і президента і борцуна з корупцією...Новий рік-ну не скоро.Може ялинка саме так і буде коштувати?Це ніхто не знає.А "Укрзалізниця"-це держава в державі,як і "Нафтогаз".10 тис.доларів-на ялинку?Чому не порадувати пасажирів і гостей вокзалу в Києві?Іграшки-з золота і срібла,яблука в фользі-по 51 грн.,яйці -по 17грн.,гірлянди-з камінців Сваровськи.Що буде прикрашати верхівку-навіть уяви не вистачає...
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25.07.2023 18:40 Відповісти
а резникокову за грабёж - медаль от Найвэлычнившивого и возможность лишний раз, внеочереди, поцеловать зелену сраку
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25.07.2023 18:30 Відповісти
Чуть откусила от пирога и подумала что не заметят.
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25.07.2023 18:30 Відповісти
Не откусила,а хотела лизнуть. А для показухи борцуны с коррупцией посадят и будут на всех углах трвндеть как поймали топ-корупционера. Есть вариант- должность кому то надо, свою шалава пристроить, а тётке далеко до пенсии. Если что то делают- значит в этом у кого то интерес, а просто так, только кошки под забором.
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25.07.2023 19:21 Відповісти
 
 