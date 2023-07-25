Чиновниці "Укрзалізниці" оголошено підозру за спробу привласнити 380 тис. грн на закупівлі новорічної ялинки
Начальниця одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" могла привласнити 380 тисяч гривень на купівлі новорічної ялинки для вокзалу Києва. Їй загрожує тюремний термін.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у телеграмі.
Зазначається, що посадова особа АТ "Укрзалізниці" під час проведення закупівель для організації святкових заходів внесла завідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції, її упаковки, умов та стандартів.
Це дало змогу взяти участь у тендері підконтрольним підприємствам та сформувати комерційну пропозицію на товар за цінами, що значно вище ринкових.
Як підсумок, з переможцем уклали договір на закупівлю штучної новорічної ялинки для її встановлення на залізничному вокзалі Києва. Сума завданих збитків становить понад 380 тис. грн.
Як розповіли у відомстві, начальниці одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру. Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
1. Декриминализация коррупции в крупных размерах на конституционном уровне.
2. Декриминализация коррупции в особо крупных размерах на конституционном уровне.
3. Декриминализация коррупции в галактических масштабах на конституционном уровне.
Почему именно так? А догадайтесь!
1. Декриміналізація корупції в великих обсягах на конституційному рівні.
2. Декриміналізація корупції в надзвичайно великих обсягах на конституційному рівні.
3. Декриміналізація корупції в галактичних масштабах на конституційному рівні.
Сподіваюсь, тепер пану буде зрозуміліше. Я ще й немецкою вам написати можу, якщо ви забажаєте. Але суть від того не зміниться.
наші хлопці після полону розказують що коли чують як хтось розмовляє язиком *ідарів то їх аж тіліпає адже їх катували люди які саме так говорили.
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пан про пункти не зрозумів.
я не пропонував тільки три пункти. я пропонував щоб люди накидали безліч ідей з будь-якою кількістю пунктів а три людини, які запропонували найкращі ідеї УСІ свої пункти склали докупи і вийде один нормативний акт.
але будь-який закон мертвий без бажання влади його виконувати.
хіба що автор закону дуже хитрий і пропише його так що в самому законі буде міститися його виконання себто влада не зможе саботувати знищення корупції як робить ця влада і як робила попередня.
Я є юристом чи державним діячем ще меньше, ніж інженером. Але в мене чомусь є враження, що боротися зі корупцією руками (потенційних) корупціонерів, взявши за основу пропозиції "з вулиці" - ну, таке...
пане, всі ресурси у ворога. у нас лише 1) справедливість, 2)нас більше, 3) країна без корупції краща для наших дітей аніж країна на 116 місці по корупції, 4)ми не боїмося публічности
тому такий інструмент який пропоную буде на користь як мінімум і зламає карка корупції як максимум
Саме тому я не хочу, щоб мої податки йшли на якісь казочки, якими б гарними вони не були на бумазі, і якими би патріотичними не були в них гасла.
А уж вирішати, що вам робіти - це вже ваша, Українців справа.