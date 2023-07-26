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Новини
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Майже 2000 тепловізорів і прицілів. "Метінвест" відзвітував про кількість переданого до ЗСУ обладнання

Від початку повномасштабної війни Група "Метінвест" системно відправляє на фронт вантажі з технікою для захисників.

 Зокрема, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова оборонці отримали вже майже 2000 одиниць високоточної військової оптики – тепловізорів, біноклів та прицілів.

Сучасна оптика на війні – це "очі" армії. Завдяки їй військові можуть заздалегідь побачити противника, не наражаючи себе на пряму небезпеку. Також оптичні прилади дозволяють влучно цілитися по ворожих об’єктах і блискавично їх знищувати. Щоб забезпечити потреби армії, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест передав різним підрозділам Сил оборони майже 2000 одиниць техніки різної модифікації. Серед відправленого на фронт – 1800 тепловізорів і тепловізійних прицілів.

Зокрема, нещодавно бійцям, які боронять Донецький край, доставили сучасні тепловізійні приціли із дальністю до 2,5 км. Техніка необхідна для швидшого виявлення ворога, особливо вона ефективна в нічний час.

– Все це приладдя завжди має попит серед військових. А особливо тут, біля Авдіївки, де запеклі бої точаться щодня, майже без відпочинку. Саме завдяки незламним захисникам Авдіївка – українське місто, – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр МИРОНЕНКО.

Метінвест знаходить, закуповує та безплатно передає на фронт найсучаснішу на ринку оптику. Наприклад, спецпідрозділ Головного управління розвідки отримав п’ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors. Обладнання має визнання в Європі та у країнах НАТО й наразі використовується у збройних силах багатьох країн.

Окрім того, різні підрозділи Сил оборони отримали 100 біноклів та далекомірів для відстеження об’єктів і точного визначення відстані до ворога, а також 70 приборів нічного бачення. Зокрема, ними укомплектувати п’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України. З такою оптикою водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на авто, не включаючи освітлення. Усі отримані пристрої – високотехнологічні й якісні.

Майже 2000 тепловізорів і прицілів. Метінвест відзвітував про кількість переданого до ЗСУ обладнання 01

Під час чергової поставки Метінвест передав бійцям Національної гвардії України оптики й техніки на 10 млн грн

Олександр ВОДОВІЗ, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест:

– Попри те, що військова оптика доволі дефіцитна на ринку, Метінвест робить все можливе, щоб забезпечити військовослужбовців усім необхідним. Мати на озброєнні сучасні тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі, далекоміри – це велика перевага наших бійців на полі бою. З технікою від Сталевого Фронту вони зможуть виконувати бойові завдання більш безпечно для свого життя та ефективно.

Загалом на підтримку української армії у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Метінвест спрямував 2 млрд грн. Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Автор: 

допомога (8341) Метінвест (930)


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Топ коментарі
+6
З огляду на регулярну інформацію про допомогу ЗСУ з боку багатьох різних малих та великих компаній ніяк не можу дочекатись про подібну інформацію стосовно компаній власниками яких є сам Зеленський та його =куми= включаючи друзів з =кварталу=, від компаній Коломойського, бо щось з цим поганенько!!! Про якісь фонди від них, у яких використовуються ЧУЖІ гроші, і ще не зрозуміло у якій пропорції на саме їх існування а скільки на реальну допомогу, чув, а от про пряму допомогу з їх ВЛАСНИХ коштів інформація відсутня навіть на державному =телемарафоні=!!!
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26.07.2023 09:23
+4
И что? Ахметов и иже с ним компенсировали эти затраты поднятием тарифа на электроэнергию да ещё и прибыль с этого получают. Иди вы верите этому бандюку?
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26.07.2023 10:00
+3
На решту цей російський олігарх купить двох бразильців, шоб нарід потєшился
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26.07.2023 11:06
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Спасибо, Ринат!

І сьогоднішнє сто разів "Дякую, Бен!"
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26.07.2023 09:20 Відповісти
З огляду на регулярну інформацію про допомогу ЗСУ з боку багатьох різних малих та великих компаній ніяк не можу дочекатись про подібну інформацію стосовно компаній власниками яких є сам Зеленський та його =куми= включаючи друзів з =кварталу=, від компаній Коломойського, бо щось з цим поганенько!!! Про якісь фонди від них, у яких використовуються ЧУЖІ гроші, і ще не зрозуміло у якій пропорції на саме їх існування а скільки на реальну допомогу, чув, а от про пряму допомогу з їх ВЛАСНИХ коштів інформація відсутня навіть на державному =телемарафоні=!!!
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26.07.2023 09:23 Відповісти
Не в тому сторону передають: позолочений асфальт на напрямках вторгнення кацапів- *****... Кошерні яйка по 17грн та яблука з Антаркдити+ 39млрд. "невідомим компаніям"- кракодітелям в Ізраїль, бо породили гнусаву кончініту **********...
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26.07.2023 09:31 Відповісти
На запит "скільки українців врятували євреї під час голодомору" Google видав - https://www.radiosvoboda.org/a/pravednyky-istoriyi-ukrayintsiv/31694874.html історії українців, які рятували євреїв у часи Голокосту
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26.07.2023 09:37 Відповісти
Так квартал почти убыточный... Официально у них доходов нет, все в офшорах. Так что не с чего помогать)
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26.07.2023 09:42 Відповісти
А різні ''рєзнікоффи'' купують яйка по 17 гривень, та купують повітря витрачаючи десятки мільярдів
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26.07.2023 09:47 Відповісти
То навіть ця руда гнида допомагає ЗСУ а зелена потолоч ні.
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26.07.2023 10:00 Відповісти
Ніхто його не цілуе. Це просто констатація факту.
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26.07.2023 10:59 Відповісти
И что? Ахметов и иже с ним компенсировали эти затраты поднятием тарифа на электроэнергию да ещё и прибыль с этого получают. Иди вы верите этому бандюку?
показати весь коментар
26.07.2023 10:00 Відповісти
На решту цей російський олігарх купить двох бразильців, шоб нарід потєшился
показати весь коментар
26.07.2023 11:06 Відповісти
 
 