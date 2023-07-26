Майже 2000 тепловізорів і прицілів. "Метінвест" відзвітував про кількість переданого до ЗСУ обладнання

Від початку повномасштабної війни Група "Метінвест" системно відправляє на фронт вантажі з технікою для захисників.

Зокрема, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова оборонці отримали вже майже 2000 одиниць високоточної військової оптики – тепловізорів, біноклів та прицілів.

Сучасна оптика на війні – це "очі" армії. Завдяки їй військові можуть заздалегідь побачити противника, не наражаючи себе на пряму небезпеку. Також оптичні прилади дозволяють влучно цілитися по ворожих об’єктах і блискавично їх знищувати. Щоб забезпечити потреби армії, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест передав різним підрозділам Сил оборони майже 2000 одиниць техніки різної модифікації. Серед відправленого на фронт – 1800 тепловізорів і тепловізійних прицілів.

Зокрема, нещодавно бійцям, які боронять Донецький край, доставили сучасні тепловізійні приціли із дальністю до 2,5 км. Техніка необхідна для швидшого виявлення ворога, особливо вона ефективна в нічний час.

– Все це приладдя завжди має попит серед військових. А особливо тут, біля Авдіївки, де запеклі бої точаться щодня, майже без відпочинку. Саме завдяки незламним захисникам Авдіївка – українське місто, – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр МИРОНЕНКО.

Метінвест знаходить, закуповує та безплатно передає на фронт найсучаснішу на ринку оптику. Наприклад, спецпідрозділ Головного управління розвідки отримав п’ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors. Обладнання має визнання в Європі та у країнах НАТО й наразі використовується у збройних силах багатьох країн.

Окрім того, різні підрозділи Сил оборони отримали 100 біноклів та далекомірів для відстеження об’єктів і точного визначення відстані до ворога, а також 70 приборів нічного бачення. Зокрема, ними укомплектувати п’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України. З такою оптикою водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на авто, не включаючи освітлення. Усі отримані пристрої – високотехнологічні й якісні.

Під час чергової поставки Метінвест передав бійцям Національної гвардії України оптики й техніки на 10 млн грн

Олександр ВОДОВІЗ, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест:

– Попри те, що військова оптика доволі дефіцитна на ринку, Метінвест робить все можливе, щоб забезпечити військовослужбовців усім необхідним. Мати на озброєнні сучасні тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі, далекоміри – це велика перевага наших бійців на полі бою. З технікою від Сталевого Фронту вони зможуть виконувати бойові завдання більш безпечно для свого життя та ефективно.

Загалом на підтримку української армії у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Метінвест спрямував 2 млрд грн. Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.