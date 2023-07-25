У ООН визнали, що вибух в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS"

В Організації Об’єднаних Націй, коментуючи російський теракт в Оленівці, визнали, що вибух "не був спричинений ракетою HIMARS".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ООН.

В ООН розповіли, що провели численні інтерв'ю з українськими воїнами, які пережили теракт у Оленівці, і детально проаналізували наявні додаткові дані.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", - наголошується у заяві

Також додали, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.

Читайте: Нацполіція розпочала понад 87 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів окупантів в Україні, - Клименко

Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася портапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.