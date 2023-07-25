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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У ООН визнали, що вибух в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS"

оленівка

В Організації Об’єднаних Націй, коментуючи російський теракт в Оленівці, визнали, що вибух "не був спричинений ракетою HIMARS".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ООН. 

В ООН розповіли, що провели численні інтерв'ю з українськими воїнами, які пережили теракт у Оленівці, і детально проаналізували наявні додаткові дані.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", - наголошується у заяві

Також додали, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.

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Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася портапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

ООН (3346) теракт (1015) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+24
Не пройшло і року...
Немає слів щодо ООН, одні мати!
Вічна шана та память усім загиблим за Україну ВОЇНАМ!
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25.07.2023 18:49
+15
Але ці п####и не сказали, що це теракт, влаштований московією.
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25.07.2023 18:49
+12
Невже прозріли? Чи раша мало грошей заплатила? Не розслідування, а ПШИК! ООН - імпотентна організація, на яку дарма витрачаються кошти.
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25.07.2023 18:50
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Але ці п####и не сказали, що це теракт, влаштований московією.
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25.07.2023 18:49 Відповісти
Не пройшло і року...
Немає слів щодо ООН, одні мати!
Вічна шана та память усім загиблим за Україну ВОЇНАМ!
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25.07.2023 18:49 Відповісти
Невже прозріли? Чи раша мало грошей заплатила? Не розслідування, а ПШИК! ООН - імпотентна організація, на яку дарма витрачаються кошти.
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25.07.2023 18:50 Відповісти
какая сообразительность ...
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25.07.2023 18:51 Відповісти
ЛайНОО продовжує лише смердіти-бо воно лайНОО...
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25.07.2023 18:53 Відповісти
який висновок далі?

"падение неизвестного предмета, брошенного неизвестно кем?" 👿

курви! 👿
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25.07.2023 19:06 Відповісти
Також додали, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.
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Мабуть кацапія вас у хер не ставить
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25.07.2023 19:15 Відповісти
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25.07.2023 19:27 Відповісти
Тобто, треба ще, як мінімум, рік чекати, поки вони скажуть, хто саме це зробив. гамнООН, кончене, щоб ви всі там, члени, жили в муках
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25.07.2023 19:28 Відповісти
Зачем вы так плохо об ООН. Год, ха! Вон, с Боингом восемь лет ждали. Неужели ООН хотя бы двадцать не осилит?!
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25.07.2023 20:24 Відповісти
озирнутися блЄть не встигли!--блискавична реакція! -- Гандони!,(,Це,не погано про оон??,),
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25.07.2023 20:36 Відповісти
Це точно😔
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26.07.2023 07:11 Відповісти
ООН кал.
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25.07.2023 19:56 Відповісти
если бы туда попал HIMARS то картинка была бы другая.
посмотрите как HIMARS по рашашвайнам работает.
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25.07.2023 19:58 Відповісти
Какие-нибудь действия будут теперь предприниматься со стороны ООН?
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25.07.2023 20:05 Відповісти
будет ахренительная озабоченность в 100500й степени.
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25.07.2023 20:14 Відповісти
Добре, що не затягнули розуміння ОЧЕВИДНОГО воєнного злочину прутіна в Оленівці, як з убивством пасажирів МН17!!
Слава Україні!! Ще б розгляд злочину, із убивством в Ірані пасажирського літака з України, прискорити!!
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25.07.2023 20:42 Відповісти
Якось пох... на те оон. Більш нікчемної контори ще треба пошукати.
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25.07.2023 21:07 Відповісти
 
 