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Протягом 25 липня росіяни завдали 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, - Генштаб

вибух

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів росіянами території України протягом 25 липня.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6562) обстріл (28428)


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