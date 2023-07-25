Варварська атака на Одесу підтвердила брехню Росії про "захист" людей в Україні, - заява ЄС в ОБСЄ

Своєю варварською атакою на Одесу Росія лише підтвердила усю брехливість її заяв про нібито прагнення "захистити" культурні права, свободу віросповідання та переконань людей, які живуть в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві місії ЄС при ОБСЄ під час спеціального засідання Постійної ради цієї Організації у вівторок у Відні.

"Цей огидний напад на культурні та релігійні об'єкти в Одесі є ще однією ілюстрацією того, що російські заяви про так звану "щиру" зацікавленість у "захисті" цих об'єктів, а також культурних прав, свободи віросповідання та переконань людей, які живуть в Україні, є просто брехнею. Насправді ж Росія варварськи намагається знищити культурну та релігійну спадщину України, щоб підкорити Україну та стерти її самобутню ідентичність", - йдеться у заяві.

Було вказано на те, що з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження внаслідок російської агресії вже 270 об'єктів культури в Україні, в тому числі 116 релігійних об'єктів.

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"Ми наголошуємо, що Росія зобов'язана дотримуватися Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту, а навмисне спрямування атак на об'єкт культурної спадщини, що перебуває під захистом, є воєнним злочином. Ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на об'єкти культурної спадщини", - заявили у Євросоюзі.

Також було наголошено на тому, що політичне та військове керівництво РФ, а також усі винні у воєнних злочинах та інших найтяжчих злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, "будуть притягнуті до відповідальності і понесуть покарання". "Україна та її народ повинні отримати від Росії справедливість та адекватні репарації", - зазначається у заяві.

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