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Варварська атака на Одесу підтвердила брехню Росії про "захист" людей в Україні, - заява ЄС в ОБСЄ

одеса

Своєю варварською атакою на Одесу Росія лише підтвердила усю брехливість її заяв про нібито прагнення "захистити" культурні права, свободу віросповідання та переконань людей, які живуть в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві місії ЄС при ОБСЄ під час спеціального засідання Постійної ради цієї Організації у вівторок у Відні.

"Цей огидний напад на культурні та релігійні об'єкти в Одесі є ще однією ілюстрацією того, що російські заяви про так звану "щиру" зацікавленість у "захисті" цих об'єктів, а також культурних прав, свободи віросповідання та переконань людей, які живуть в Україні, є просто брехнею. Насправді ж Росія варварськи намагається знищити культурну та релігійну спадщину України, щоб підкорити Україну та стерти її самобутню ідентичність", - йдеться у заяві.

Було вказано на те, що з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження внаслідок російської агресії вже 270 об'єктів культури в Україні, в тому числі 116 релігійних об'єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Сунаку: Україна потребує термінового посилення ППО. Ми мусимо захистити Одесу

"Ми наголошуємо, що Росія зобов'язана дотримуватися Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту, а навмисне спрямування атак на об'єкт культурної спадщини, що перебуває під захистом, є воєнним злочином. Ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на об'єкти культурної спадщини", - заявили у Євросоюзі.

Також було наголошено на тому, що політичне та військове керівництво РФ, а також усі винні у воєнних злочинах та інших найтяжчих злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, "будуть притягнуті до відповідальності і понесуть покарання". "Україна та її народ повинні отримати від Росії справедливість та адекватні репарації", - зазначається у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зокрема 28 пам’яток архітектури, - міськрада

Автор: 

ОБСЄ (3504) Одеса (5451) Євросоюз (13398)


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Україна, уже більше 9 років захищається від московської навали!
Дякуємо Західних партнерів, що допомагають нам, останні 1,5 роки, у відбитті московської окупації !
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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25.07.2023 20:37 Відповісти
Наразі створена петиція для присвоєння військовому звання Героя України (посмертно): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F192786%3Ffbclid%3DIwAR2T2F5_YCMY2R_48E4xJeoMV6oCXxfLxZ563VM60hlN9dheJ5FoVH-jAwY&h=AT3C-FRI8HB7_1494llCJ4dCYZDm0LXYDiVO_81lM6fY-JW7rw0ALMlVRajQD1FwwkqkASQiXqwCxa4-**************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3QM4VUrCBMC4Yke9uclZwZzd6x42cTS4XpbY9nvksrRq_aOGYsFm7jFYlOuDhwj8j8AICMqssdGAvUn1wC_JbTFYJZ7-gtHsp_z6a6sckON1WTBMYFRK9i_A0efNFEO0ZXcqNyangnaOakX7TZVjm80LNwuUKZsdj1k8wdd95vWOmjj9MbIRvO3xhwIGit9Erp0HnJQnXJ https://petition.president.gov.ua/petition/192786



Все реакции:
131131
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25.07.2023 20:46 Відповісти
"Війна - це мир, свобода - це рабство, сила - в незнанні."... знищення - це захист.
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25.07.2023 20:38 Відповісти
Як, орбан не заветував цю заяву?
Дивно...
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25.07.2023 20:47 Відповісти
Ага, розпочати війну щоб захистити людей. То забрали б отих ''людей'' і захищали б у себе.
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25.07.2023 20:56 Відповісти
Прямо глаза открыли.Момент истины!
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25.07.2023 21:18 Відповісти
,,Верующие ,,упц мп , фактически являются полуторками - они поддерживают убийства украинцев, разрушение храмов , убийство своих детей и внуков - молясь в сатанинской секте за гундяя, братьев русских. Их дьявольские молитвы за рашу , за ее победу. Это глубоко больные люди , не излечимо. Задайте им вопрос - почему они молятся за гундяя, который благословляет убийство их же , их детей и внуков ?????
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26.07.2023 08:07 Відповісти
 
 