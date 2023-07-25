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Кличко зустрівся з послом США Брінк: обговорювалися питання безпеки та проблеми самоврядування

кличко,брінк

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві — економічну та соціальну, а також — питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням", - повідомив Кличко.

Мер Києва також подякував американським дипломатам за всебічну підтримку і допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні та її столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для київських лікарень, будуть встановлені автономні сонячні електростанції, - Кличко

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко провів зустріч з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом. Під час зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та надмірної централізації влади в Україні, що несе загрозу розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої сесії Віталій Кличко ініціював збільшення підтримки ЗСУ зі столичного бюджету до 5 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидроновими засобами.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) США (22769) Брінк Бріджит (233)


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Молодець!! Чекаємо позитиву, а не забороненої забудови, берегів Дніпра!!
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25.07.2023 20:32 Відповісти
Правильно. Брінк: у майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує держресурси для власного збагачення... КРАСУНЯ. Нехай так би і СТАЛОСЬ !!!
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25.07.2023 20:46 Відповісти
Посол пропонувала Кличку поміркувати о майбутніх виборах президента України і що Америка дасть підтримку кандидатури Кличка, тому що, ще одного строку Зеленського Україна не витримає а після твоєї перемоги, Зеленським впритул займеться американське правосуддя і роялем буде він.
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25.07.2023 20:47 Відповісти
Хтось зе-закомплексований б'ється в істериці від ревнощів. )))
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25.07.2023 20:57 Відповісти
Без Ермака??????? Це як????? ЧОМУ?????
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25.07.2023 21:32 Відповісти
Кличко! Ти зер гут. Чому ти дозволяєш зе ермакам ,сратися на голову нашому народу.
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25.07.2023 21:45 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/643361-v_kgga_pridumali_kak_na_60_uvelichitj_stoimostj_stroiteljstva_hiljja_dlja_atovtsev . И Виталька ,конечно же ,не в доле).
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25.07.2023 21:53 Відповісти
 
 