Незаконно ув’язнену кримську журналістку Ірину Данилович етапували із Сімферополя до Росії

Громадянську журналістку Ірину Данилович, незаконно засуджену до майже 7 років позбавлення волі, етапували із Сімферопольського СІЗО в Росію. Її батько каже, що найімовірніше - в Краснодар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав омбудсмен Дмитро Лубінець

Обмудсмен зазначає, що родина також не знає, як Ірина перенесла етапування, адже ще тиждень тому скаржилася батькові на біль і свист у вусі та сумнівалася, що зможе витримати дорогу.

"РФ укотре грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права: статтю 49 IV Женевської конвенції, яка забороняє державі-окупанту примусове переміщення цивільних осіб з окупованої території на свою", - наголошує Лубінець.

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Крім того, відомо, що Ірина не отримувала в СІЗО належної медичної допомоги. Протягом 8 місяців хвороби її жодного разу не оглянув ЛОР-лікар. Стан здоров’я політув’язненої погіршився: вона може повністю втратити слух. Всі її прохання надати кваліфіковану меддопомогу ігнорувалися.

"Незабезпечення медичною допомогою, а тим більше відмова в її наданні класифікується міжнародним правом як тортури та знущання над людьми", - зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року "суд" в окупованому Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.

"Суд" визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 кримінального кодексу Росії - "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв". Окрім тюремного ув’язнення, вона також має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч російських рублів.