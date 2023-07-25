Росіяни 25 липня обстріляли Авдіївку 4 ракетами - загинув чоловік, жінка дістала поранення, - МВА

Російська окупаційна армія 25 липня 2023 року випустила по м. Авдіївка Донецької області чотири ракети, внаслідок чого загинув чоловік, поранена жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він зазначив, що сьогодні о 10:32 військові РФ випустили по Авдіївці чотири ракети. Дві з них влучили в територію Авдіївського коксохіма, ще дві - в стару частину міста.

"Сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження. А міг би жити", - зазначив Барабаш.

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За його словами, у Авдіївці залишається понад 1700 осіб. Він закликав виїжджати з міста та допомогти це зробити тим, хто там залишається.

"Наші контакти незмінні, все, що потрібно для безпечної евакуації, є. Пристосуватися на новому місці допоможемо і підтримаємо гуманітарною допомогою. Головне - знайдіть бажання змінити режим "стрес і небезпека" на "життя триває", - зауважив він.

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