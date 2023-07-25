У Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми для того, щоб заробити, - глава САП Клименко

У САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міністерства оборони України. Вони стосуються не тільки закупівель продуктів, але і закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти та простроченої дебіторської заборгованості міністерства.

Про це заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми повинні зібрати належні докази, підтвердити, чи був злочин, а після цього говорити. Хоча в будь-якому разі ми завжди будемо відставати від тих, хто вчиняє злочини. Вчинити злочин набагато простіше, ніж потім усе зібрати та довести", - пояснив глава САП.

"На жаль, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, щоб заробити. Прикладів достатньо. Із тих, що запам’яталися: коли компанія пропонує великий перелік продуктів харчування, що поставлятимуться, то у неї є ціна як набагато вища від ринкової на найбільш ходові продукти, як-от картопля чи морква, так і набагато нижча від ринкової на ті продукти, що до солдатів на практиці не доходять. І якщо взяти середню ціну, вийде адекватний відсоток, що продуктовий набір коштуватиме таку-от приблизно суму. Але потім починаються дива: компанія виграє тендер завдяки запропонованій низькій ціні, а фактично поставляє лише найдорожчі продукти. А найдешевші, які у неї були в каталозі, — ні", - розповів Клименко.

За словами Клименка, у САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міноборони. Вони стосуються закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ

"Але все ж таки не завжди завищена ціна свідчить про корупцію, бо в деяких випадках, коли здійснювалася закупівля зброї та боєприпасів, то за нижчою ціною в Україні їх просто не продавали. Причин може бути маса. На початку війни зброю взагалі боялися поставляти Україні, тому її перекуповували у посередників. Плюс не виключені випадки, коли в цей ринок втручається Росія й умисно піднімає ціну або перекуповує контракти України", - пояснив Клименко.

Глава САП додав, що деякі кейси доводиться відфільтровувати, і це досить чутливий процес. Але в планах мати результати вже до кінця року.

На питання, чи розслідуються справи щодо 36 мільярдів гривень дебіторської заборгованості Міноборони, Клименко зазначив, що не може сказати про наявність інформації про всіх подібних постачальників МО. Водночас запевнив, що по частині йдуть живі розслідування. Де підтверджуються факти, що були сплачені кошти, — 100% передоплати, а зброя не була поставлена. За словами глави САП це могла бути схема Міноборони.

"Тому зараз ми встановлюємо, чому саме з цими компаніями були укладені контракти, чому була проведена стовідсоткова передоплата та чи є тут корупційна складова і зловживання. Чи це, можливо, не є винятком і це такі господарські відносини. Часто буває, що сторона не виконала контрактів, і вже МО в рамках інших процесів звертається про стягнення тих коштів, які були сплачені. У деяких випадках є реальні компанії, які справді здійснюють реалізацію зброї чи боєприпасів або навіть є виробниками, але вони в силу об’єктивних причин не виконали контракту. Розбираємося", - підсумував Клименко.

Також читайте: Міноборони планує використовувати Prozorro для закупівель, які не передбачають режиму "таємно", – Резніков