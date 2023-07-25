У Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми для того, щоб заробити, - глава САП Клименко
У САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міністерства оборони України. Вони стосуються не тільки закупівель продуктів, але і закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти та простроченої дебіторської заборгованості міністерства.
Про це заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми повинні зібрати належні докази, підтвердити, чи був злочин, а після цього говорити. Хоча в будь-якому разі ми завжди будемо відставати від тих, хто вчиняє злочини. Вчинити злочин набагато простіше, ніж потім усе зібрати та довести", - пояснив глава САП.
"На жаль, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, щоб заробити. Прикладів достатньо. Із тих, що запам’яталися: коли компанія пропонує великий перелік продуктів харчування, що поставлятимуться, то у неї є ціна як набагато вища від ринкової на найбільш ходові продукти, як-от картопля чи морква, так і набагато нижча від ринкової на ті продукти, що до солдатів на практиці не доходять. І якщо взяти середню ціну, вийде адекватний відсоток, що продуктовий набір коштуватиме таку-от приблизно суму. Але потім починаються дива: компанія виграє тендер завдяки запропонованій низькій ціні, а фактично поставляє лише найдорожчі продукти. А найдешевші, які у неї були в каталозі, — ні", - розповів Клименко.
За словами Клименка, у САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міноборони. Вони стосуються закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти.
"Але все ж таки не завжди завищена ціна свідчить про корупцію, бо в деяких випадках, коли здійснювалася закупівля зброї та боєприпасів, то за нижчою ціною в Україні їх просто не продавали. Причин може бути маса. На початку війни зброю взагалі боялися поставляти Україні, тому її перекуповували у посередників. Плюс не виключені випадки, коли в цей ринок втручається Росія й умисно піднімає ціну або перекуповує контракти України", - пояснив Клименко.
Глава САП додав, що деякі кейси доводиться відфільтровувати, і це досить чутливий процес. Але в планах мати результати вже до кінця року.
На питання, чи розслідуються справи щодо 36 мільярдів гривень дебіторської заборгованості Міноборони, Клименко зазначив, що не може сказати про наявність інформації про всіх подібних постачальників МО. Водночас запевнив, що по частині йдуть живі розслідування. Де підтверджуються факти, що були сплачені кошти, — 100% передоплати, а зброя не була поставлена. За словами глави САП це могла бути схема Міноборони.
"Тому зараз ми встановлюємо, чому саме з цими компаніями були укладені контракти, чому була проведена стовідсоткова передоплата та чи є тут корупційна складова і зловживання. Чи це, можливо, не є винятком і це такі господарські відносини. Часто буває, що сторона не виконала контрактів, і вже МО в рамках інших процесів звертається про стягнення тих коштів, які були сплачені. У деяких випадках є реальні компанії, які справді здійснюють реалізацію зброї чи боєприпасів або навіть є виробниками, але вони в силу об’єктивних причин не виконали контракту. Розбираємося", - підсумував Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І сто облич у нього є...
І так було. І так є. І так буде.
Імідж України тримається лише на ЗСУ.
Зібрали шобло і знущаються з цілої держави.
Нічого його кормить і охоронять
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 25.07.2023
Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !