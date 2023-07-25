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Новини Боротьба з корупцією
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У Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми для того, щоб заробити, - глава САП Клименко

клименко

У САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міністерства оборони України. Вони стосуються не тільки закупівель продуктів, але і закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти та простроченої дебіторської заборгованості міністерства.

Про це заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми повинні зібрати належні докази, підтвердити, чи був злочин, а після цього говорити. Хоча в будь-якому разі ми завжди будемо відставати від тих, хто вчиняє злочини. Вчинити злочин набагато простіше, ніж потім усе зібрати та довести", - пояснив глава САП.

"На жаль, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, щоб заробити. Прикладів достатньо. Із тих, що запам’яталися: коли компанія пропонує великий перелік продуктів харчування, що поставлятимуться, то у неї є ціна як набагато вища від ринкової на найбільш ходові продукти, як-от картопля чи морква, так і набагато нижча від ринкової на ті продукти, що до солдатів на практиці не доходять. І якщо взяти середню ціну, вийде адекватний відсоток, що продуктовий набір коштуватиме таку-от приблизно суму. Але потім починаються дива: компанія виграє тендер завдяки запропонованій низькій ціні, а фактично поставляє лише найдорожчі продукти. А найдешевші, які у неї були в каталозі, — ні", - розповів Клименко.

За словами Клименка, у САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо Міноборони. Вони стосуються закупівлі зброї, засобів захисту, контрактів на ремонти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ

"Але все ж таки не завжди завищена ціна свідчить про корупцію, бо в деяких випадках, коли здійснювалася закупівля зброї та боєприпасів, то за нижчою ціною в Україні їх просто не продавали. Причин може бути маса. На початку війни зброю взагалі боялися поставляти Україні, тому її перекуповували у посередників. Плюс не виключені випадки, коли в цей ринок втручається Росія й умисно піднімає ціну або перекуповує контракти України", - пояснив Клименко.

Глава САП додав, що деякі кейси доводиться відфільтровувати, і це досить чутливий процес. Але в планах мати результати вже до кінця року.

На питання, чи розслідуються справи щодо 36 мільярдів гривень дебіторської заборгованості Міноборони, Клименко зазначив, що не може сказати про наявність інформації про всіх подібних постачальників МО. Водночас запевнив, що по частині йдуть живі розслідування. Де підтверджуються факти, що були сплачені кошти, — 100% передоплати, а зброя не була поставлена. За словами глави САП це могла бути схема Міноборони.

"Тому зараз ми встановлюємо, чому саме з цими компаніями були укладені контракти, чому була проведена стовідсоткова передоплата та чи є тут корупційна складова і зловживання. Чи це, можливо, не є винятком і це такі господарські відносини. Часто буває, що сторона не виконала контрактів, і вже МО в рамках інших процесів звертається про стягнення тих коштів, які були сплачені. У деяких випадках є реальні компанії, які справді здійснюють реалізацію зброї чи боєприпасів або навіть є виробниками, але вони в силу об’єктивних причин не виконали контракту. Розбираємося", - підсумував Клименко.

Також читайте: Міноборони планує використовувати Prozorro для закупівель, які не передбачають режиму "таємно", – Резніков

Автор: 

Міноборони (7355) САП (2217) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+43
Потужний ************ плюс потужний шаурма плюс надпотужний татаров і на додаток найміцніший дєрьмак і вуаля! Потужні міністри.
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25.07.2023 21:02
+40
Клименко зазначив, що на жаль, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, аби заробити. Джерело:

не заробити , а обкрасти Україну . Так точніше
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25.07.2023 21:02
+36
В Україні вкрасти, вже називається -- заробити.. Нарешті, це прозвучало на всю країну!!
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25.07.2023 21:14
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пора голову менять ато Резников от вседозволености по бесределу идет глазапи луп луп а руки по шею запустил во все что можно
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25.07.2023 21:52 Відповісти
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!! Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба всім народом просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові за вбитих воїнів, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
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26.07.2023 11:24 Відповісти
МО не самостійне. І керується з Офісу. Як казав Рєзніков на нараді у Зеленского, де після скандалу з яйцями, від нього вимагали самому подати у відставку: - "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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25.07.2023 22:08 Відповісти
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25.07.2023 22:20 Відповісти
Є! Парашенко!
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25.07.2023 22:25 Відповісти
Зе-Барига!
І сто облич у нього є...
І так було. І так є. І так буде.
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25.07.2023 23:28 Відповісти
Вася ти з окопів пишеш чи з дивана? В окопах теж багато юдеїв....
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26.07.2023 13:41 Відповісти
У Франції чудово знають про нашу корупцію. Сором. Сучий уряд.
Імідж України тримається лише на ЗСУ.
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25.07.2023 22:21 Відповісти
У "министерства обороны" одна задача - НАВРЕДИТЬ Украине. ***** гораздо больше заплатит этим крысам за вред, нанесенный Украине, чем эти крысы накрадут, конечно, бонус в виде накраденного тоже не помешает.
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25.07.2023 22:23 Відповісти
Коротше. Все складно і на виході пшик. Доходи Рєзнікова і його сім'ї перевіряти ніхто не збирається, як і у випадку з воєнкомом Борісовим, журналісти нехай докази шукать.
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26.07.2023 00:19 Відповісти
Звідки таке нахабство в розкраданні бюджету цілої країни? Все просто. Влада. Злочинці отримали можливість створити собі хоч 10 біографій і під них отримати паспорти. А за цими паспортами повідкривати собі офшорні рахунки. Отримати громадянство інших держав і відмивати кошти вже на друге, або навіть третє "я". Іншими словами, у елітних "птєнцов бєні" типу зєлєнского, резнік(ов)а ви на особистих рахунках нічого "лівого" не знайдете. Вони тепер "закон" і "паспортний стіл".
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26.07.2023 01:23 Відповісти
Вішати не пробували? Гарний метод, дієвий!
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26.07.2023 05:35 Відповісти
Кого посадили ?
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26.07.2023 09:19 Відповісти
Там люди працюють не за зарплату!!!!
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26.07.2023 09:53 Відповісти
З такою владою в Украіни немає майбутнього!!Злодіі повинні сидіти не кабінетах а в в,язницях!!
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26.07.2023 09:56 Відповісти
Кому вона, а кому мать родина.
Зібрали шобло і знущаються з цілої держави.
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26.07.2023 10:07 Відповісти
Там есть конкретный человек Клименко,наверно твой приятель раз не видишь в упор?
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26.07.2023 10:46 Відповісти
Є таке чарівне слово - Майдан. Ніхто не чув?
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26.07.2023 10:49 Відповісти
Конфіскація і штрафбат
Нічого його кормить і охоронять
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26.07.2023 11:09 Відповісти
ОП в доле этих схем - по этому САП бессильна
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26.07.2023 11:11 Відповісти
клименко, а ти попгобуй відпзити і обісцяти пана гєзнікова. може пегестане кгасти.
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26.07.2023 11:40 Відповісти
Ну так а заради чого там тримають "маладажона по 17 гривень"? Не для оборони ж України!!!
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26.07.2023 11:57 Відповісти
Думаю импотентное САП в курсе схем. Пример от налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет через подконтрольный Кушниру Кристал банк? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира.Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса. Обратите внимание на ЖК Урловский 1 который весь продан но не достроен и на ЖК Nobility в который не инвестировали инвестора но Кушниры решили какую то часть денег инвесторов вложить в этот проект, а большая часть денег уже в Европе, вот вам и перекрестное инвестирование. Есть желающие занести прихвостню Януковича в его пирамиду с задержкой сдачи домов 2-4 года еще до начала полномасштабной войны?
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26.07.2023 12:03 Відповісти
Эту гниду крышуют в ОП, это при том что он при Януковиче благодаря завхозу Януковича Кравцу и главе ОП при Яныке Левочкину получил должность зам министра обороны и разворовывал нашу армию, а на протяжении последних 12 лет он построил пирамиду Киевгорстрой-Будкепитал, разворовывает холдинг, умножает на ноль инвесторов, схемы на 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, а если учесть что в Киевраде еще и сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир - является замом главы постоянной земельной комиссии и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., ОП пилит вам видосы и промывают мозг на телемарафоне а по факту Арахамия, Ермак и Зеленский это лучшие друзья прихвостней Януковича Кушнира, Кравца и Столара. Конечно на фоне подготовки Зеленского Украинцев к шашлыкам а не к войне, где погибли сотни людей поверив президенту что русские не нападут, как потом сказал Зеленский что он знал но не мог сказать народу о неизбежности полномасштабного вторжения так как толи Ермак на ухо шептал что русские не нападут то ли он бы терял столько то денег в сутки, мораль проста бабки главней всего. Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:30 Відповісти
не заработать, а украсть что бы очкастый Пи....р резников шнырь фсбэшника Елдака мог содержать "молодуху" зорий и т.д
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26.07.2023 12:14 Відповісти
Не заробляти, а КРАСТИ! - Юрист повинен чітко формулювати і називати речі своїми іменами.
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26.07.2023 12:24 Відповісти
У нас воєнний стан чи уповільнений мир? Якого біса антикорупційні органи так цацкаються зі схематозниками і ділками в МО. Спочатку всіх підозрюваних на нари, а потім розбиратися хто скільки привласнив і розкуркулювати на користь ЗСУ..
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26.07.2023 12:50 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !
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26.07.2023 13:05 Відповісти
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