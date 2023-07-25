Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією за відмову у співпраці, - Центр Нацспротиву

Росіяни погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях депортацією у випадку, якщо ті відмовляються від співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного супротиву.

За даними ЦНС, в окупованій частині Запорізької області окупанти психологічно тиснуть на освітян, які відмовились працювати на окупаційну владу.

Було зафіксовано випадки обшуків в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій "школі". Росіяни шукали докази співпраці з Силами Оборони України та погрожували депортацією, у разі відмови співпраці з окупаційною адміністрацією.

Варто зауважити, що на окупованих територіях росіянам не вистачає вчителів для роботи у підконтрольних їм "школам", через відмову місцевих у співпраці. Тому їм доводиться привозити вчителів з території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освітянам з Росії за тиждень праці на окупованих територіях України пропонують дві місячні зарплати, - ІМІ