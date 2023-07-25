Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією за відмову у співпраці, - Центр Нацспротиву
Росіяни погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях депортацією у випадку, якщо ті відмовляються від співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного супротиву.
За даними ЦНС, в окупованій частині Запорізької області окупанти психологічно тиснуть на освітян, які відмовились працювати на окупаційну владу.
Було зафіксовано випадки обшуків в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій "школі". Росіяни шукали докази співпраці з Силами Оборони України та погрожували депортацією, у разі відмови співпраці з окупаційною адміністрацією.
Варто зауважити, що на окупованих територіях росіянам не вистачає вчителів для роботи у підконтрольних їм "школам", через відмову місцевих у співпраці. Тому їм доводиться привозити вчителів з території РФ.
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