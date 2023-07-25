У депутата від ОПЗЖ Пономарьова у телефоні знайшли листування з ФСБ, - ЗМІ
Під час обшуку у підозрюваного у державній зраді народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова правоохоронці знайшли у телефоні листування із працівниками ФСБ в період перебування депутата в окупованому Бердянську.
Про контакти з одним із них – з позивним "Богун" – розповіли "Схеми" у своєму розслідуванні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Судячи з листувань у чаті Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним "Богун" та "Лис", домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації. Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі "Схемам", що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ "Богуном", але говорив, що це "ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він "відмовився".
У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном".
"Вітаю, треба поспілкуватися!", – йдеться у повідомленні, відправленому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь "Богун" пропонує депутату зустрітись "у неділю в Сімферополі".
1 липня 2022 року "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "Батя" та розповідав про стан здоров’я "тещі", повідомляючи, що "допомога не треба".
"Бать, у мене перезмінка раптово виникла, я завтра вже їду (..). Вчора був у тещі, ну просто провідав її і там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, жодної допомоги не потрібно. (...) В будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (...) Підкажу і допоможу чим можу", – йдеться у голосовому повідомленні від "Богуна" Пономарьову.
Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор "Лис". За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах – це також працівник ФСБ, підлеглий "Богуна".
27 травня 2022 року Пономарьов ініціював із ним зустріч: "Давно не бачились. Накопичилась низка питань. Хотілось би обговорити. Коли зручно?".
Судячи з листування, зустріч була призначена на суботу, 28 травня 2022 року на "Бердянських жниварках" – одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.
Зрештою 31 травня 2022 року Пономарьов відправив "Лису" документ про роботу свого бізнесу зі словами "це за підсумками суботи проект пояснювальної".
У "пояснювальній" йдеться про те, що "через проведення спеціальної військової операції повноцінна робота холдингу Пономарьова ускладнена", "відсутні логістичні ланцюжки із постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту".
Тому "доцільним", як зазначається у документі, є інтеграція підприємств холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму. Передача бізнес-активу "в оренду" представникам так званих "ЛДНР" позначена як "недоцільна".
"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим", – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим "Лису".
Наприкінці файлу зазначається, що "якщо стан ринку споживання продукції та здійснення фінансово-торговельних операцій вимагатиме стабільної законодавчої бази та правил, тоді виправданою може бути консервація виробництва до закінчення СВО".
Щодо курортів, які також входять у холдинг Пономарьова, то як йдеться в документі, один з них, дитячий оздоровчий центр "Оріон", "готовий прийняти дітей з Маріуполя – "за рахунок податків та зборів".
Сам нардеп у розмові з журналістами "Схем" переконував, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ, і бізнес його перестав працювати.
Утім, у своєму розслідуванні "Схеми" оприлюднили перехоплення телефонних розмов "Богуна" з помічником депутата В’ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія "НВП Агрінол" у Бердянську, які свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу.
"Все нормально, ми там посиділи так довго, посміялися навіть, пообговорювали всілякі справи там. Якщо я не помиляюся, ти мені говорив про те, що потрібний сигнал про те, щоб підприємства працювали? (...) Він сказав "так", – казав "Богун" Поліщуку.
Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, які опублікували журналісти, по завершенню перемовин між Пономарьовим та представником ФСБ 30 березня 2022 року депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.
Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.
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Прокурори! Що сі стало? Після реформи розівчилися читати КК?
И не такое найдете
У понеділок я в себе на ютюбі розібрав підбірку фактів про активізацію правоохоронців. Чомусь мене не покидає відчуття, що це, як рибалка на телеканалі Дискавері: спіймали велику рибу, зважили, заміряли, сфотографували й відпустили. До речі, а ви ті мої відео хоч іноді дивитеся? Бо те, що розповідаю там, викладати ще й на письмі вже навряд чи стану.
То там були деякі факти про опезежиста Пономарьова, якого зараз звинуватили в держзраді. Він попався ще в кінці 17 року на продажі для армії неякісних мастил, від яких виходили з ладу танки. Справу вело СБУ, а в кінці 18-го передали в ДБР, де Труба почав її тягнути, а після приходу до влади Зеленського повністю розвалив і закрив. То цей Пономарьов не лише став депутатом від опзж, але й отримав знову контракти на постачання для Міноборони!!! Чим призвів до нових проблем з бронетехнікою вже 24 лютого. Того ж дня перебіг до ворога в Бердянськ, де допомагав окупантам, перереєстрував підприємства за рашистським законодавством і постачав для ворожих танків мастила (цього разу вже якісні).
Про все це було в відео. А зараз дізнався ще про одну деталь. Виявилося, що Пономарьов після всіх цих відвертих зрадницьких дій не зараз перед арештом, а ще в січні зміг спокійно через ряд країн повернутися в Україну й з того часу засідав у парламенті та підголосовував слугам. А згадали про зраду тільки в липні - після дуже болісного для зелених саміту у Вільнюсі. І скажіть мені, що він повертався не під чиїсь гарантії в опі і що там не було наймерзаннішого договорняка. А зараз або треба щось для Заходу продемонструвати, або нас від чогось відволікти...
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За шо ж ви його так? Може, ці кадри працюють у ОПі.
Виконував завдання ОПи. Тоєсть, істінний зе-патрійот.
Йому ордєн давать нада.
колись вспливуть і інші телефони інших гнид
Я припускаю, що це -- хибний шлях.
Сейчас время любителей солсберецких соборов
Шеф британской Ми- 6
Встречался с Зеленским
И предупредил его
Об УТЕЧКЕ информации
По вине ближайшего окружения Зеленского
Не так давно в Киев приезжал
Директор ЦРУ
Привёз список с фамилиями
Российской агентуры
В ближайшем окружении президента
То есть только ленивый не сказал Зеленскому
Врагов убери - и будут тебе Абрамсы
И F- 16
У меня вопрос
Что у президента с ушами?
Він їм підпорядковується і ними контролюється.
тільки їх ми не бачимо
бо сікрєтні
и голосует вместе с зелеными!
- Тьі ж не забудь сказать, что видишь мир в моих глазах!
- Есть не забьіть, товарищ полковник!
🤬Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді, йому призначено 60 діб під вартою без права внесення застави. В нього є російський паспорт. За даними СБУ, його заводи на окупованих територіях постачали паливо російській армії й надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд. Йому загрожує до 15 років ‼️
По суті влада по тихому відводить від себе удар, але ж привела до влади цих зрадників саме вона!!!