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Новини
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У депутата від ОПЗЖ Пономарьова у телефоні знайшли листування з ФСБ, - ЗМІ

пономарьов

Під час обшуку у підозрюваного у державній зраді народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова правоохоронці знайшли у телефоні листування із працівниками ФСБ в період перебування депутата в окупованому Бердянську.

Про контакти з одним із них – з позивним "Богун" – розповіли "Схеми" у своєму розслідуванні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Судячи з листувань у чаті Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним "Богун" та "Лис", домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації. Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі "Схемам", що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ "Богуном", але говорив, що це "ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він "відмовився".

У депутата від ОПЗЖ Пономарьова у телефоні знайшли листування з ФСБ, - ЗМІ 01

У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном".

"Вітаю, треба поспілкуватися!", – йдеться у повідомленні, відправленому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь "Богун" пропонує депутату зустрітись "у неділю в Сімферополі".

1 липня 2022 року "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "Батя" та розповідав про стан здоров’я "тещі", повідомляючи, що "допомога не треба".

"Бать, у мене перезмінка раптово виникла, я завтра вже їду (..). Вчора був у тещі, ну просто провідав її і там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, жодної допомоги не потрібно. (...) В будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (...) Підкажу і допоможу чим можу", – йдеться у голосовому повідомленні від "Богуна" Пономарьову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Пономарьов в окупованому Бердянську контактував із ФСБ та запустив бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО

Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор "Лис". За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах – це також працівник ФСБ, підлеглий "Богуна".

У депутата від ОПЗЖ Пономарьова у телефоні знайшли листування з ФСБ, - ЗМІ 02

27 травня 2022 року Пономарьов ініціював із ним зустріч: "Давно не бачились. Накопичилась низка питань. Хотілось би обговорити. Коли зручно?".

Судячи з листування, зустріч була призначена на суботу, 28 травня 2022 року на "Бердянських жниварках" – одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.

Зрештою 31 травня 2022 року Пономарьов відправив "Лису" документ про роботу свого бізнесу зі словами "це за підсумками суботи проект пояснювальної".

У "пояснювальній" йдеться про те, що "через проведення спеціальної військової операції повноцінна робота холдингу Пономарьова ускладнена", "відсутні логістичні ланцюжки із постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту".

Тому "доцільним", як зазначається у документі, є інтеграція підприємств холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму. Передача бізнес-активу "в оренду" представникам так званих "ЛДНР" позначена як "недоцільна".

"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим", – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим "Лису".

Наприкінці файлу зазначається, що "якщо стан ринку споживання продукції та здійснення фінансово-торговельних операцій вимагатиме стабільної законодавчої бази та правил, тоді виправданою може бути консервація виробництва до закінчення СВО".

Також читайте: Нардеп ОПЗЖ Пономарьов торгував продукцією російського походження, заробивши понад 100 млн грн на держтендерах, - ЗМІ

Щодо курортів, які також входять у холдинг Пономарьова, то як йдеться в документі, один з них, дитячий оздоровчий центр "Оріон", "готовий прийняти дітей з Маріуполя – "за рахунок податків та зборів".

Сам нардеп у розмові з журналістами "Схем" переконував, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ, і бізнес його перестав працювати.

Утім, у своєму розслідуванні "Схеми" оприлюднили перехоплення телефонних розмов "Богуна" з помічником депутата В’ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія "НВП Агрінол" у Бердянську, які свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу.

"Все нормально, ми там посиділи так довго, посміялися навіть, пообговорювали всілякі справи там. Якщо я не помиляюся, ти мені говорив про те, що потрібний сигнал про те, щоб підприємства працювали? (...) Він сказав "так", – казав "Богун" Поліщуку.

Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, які опублікували журналісти, по завершенню перемовин між Пономарьовим та представником ФСБ 30 березня 2022 року депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова відправили під варту на два місяці без права внесення застави

Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.

Автор: 

Бердянськ (469) депутат (1775) ФСБ (1450) Пономарьов Олександр (49)


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Топ коментарі
+50
А телефони шуфрича не хочете провірити..??
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25.07.2023 21:35
+38
Півтора роки війни на виживання. А депутати ОПЗЖ спокійно з ворогом спілкуються. На хвилиночку, партії відкритих зрадників і ворогів! Які чомусь усі ще на волі, а не у застінках СБУ. Мій ********* вже ламається від усього цього.
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25.07.2023 21:41
+37
В телефоне президента
И не такое найдете
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25.07.2023 21:40
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А телефони шуфрича не хочете провірити..??
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25.07.2023 21:35 Відповісти
Певно Єрмак попросив зателефонувати !
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25.07.2023 21:35 Відповісти
Та то нє єво тєлєфон-купіл в ламбардє а там уже всо ета била...
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25.07.2023 21:38 Відповісти
Для українського суду це саме те - умовно дадуть.
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26.07.2023 10:29 Відповісти
Він вчинив державну зраду у воєнний час, тобто злочин за ч.2 ст.111 КК України (передбачено пожиттєве), а йому чомусь інкримінують лише ч.1 ст.111 КК України, яка легша.
Прокурори! Що сі стало? Після реформи розівчилися читати КК?
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25.07.2023 21:38 Відповісти
В телефоне президента
И не такое найдете
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25.07.2023 21:40 Відповісти
Півтора роки війни на виживання. А депутати ОПЗЖ спокійно з ворогом спілкуються. На хвилиночку, партії відкритих зрадників і ворогів! Які чомусь усі ще на волі, а не у застінках СБУ. Мій ********* вже ламається від усього цього.
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25.07.2023 21:41 Відповісти
Мой сломался весной 2019
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25.07.2023 22:24 Відповісти
це ви ще не знаєте, що його "азмол" везуть з його російського підприємства на його підприємство в Кутаісі, а звідти імпортують для нашого МО. Тобто ми ще не знаєм яке гівно заливають в двигуни нашої військової техніки.
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25.07.2023 22:33 Відповісти
Тарас Чорновіл
У понеділок я в себе на ютюбі розібрав підбірку фактів про активізацію правоохоронців. Чомусь мене не покидає відчуття, що це, як рибалка на телеканалі Дискавері: спіймали велику рибу, зважили, заміряли, сфотографували й відпустили. До речі, а ви ті мої відео хоч іноді дивитеся? Бо те, що розповідаю там, викладати ще й на письмі вже навряд чи стану.

То там були деякі факти про опезежиста Пономарьова, якого зараз звинуватили в держзраді. Він попався ще в кінці 17 року на продажі для армії неякісних мастил, від яких виходили з ладу танки. Справу вело СБУ, а в кінці 18-го передали в ДБР, де Труба почав її тягнути, а після приходу до влади Зеленського повністю розвалив і закрив. То цей Пономарьов не лише став депутатом від опзж, але й отримав знову контракти на постачання для Міноборони!!! Чим призвів до нових проблем з бронетехнікою вже 24 лютого. Того ж дня перебіг до ворога в Бердянськ, де допомагав окупантам, перереєстрував підприємства за рашистським законодавством і постачав для ворожих танків мастила (цього разу вже якісні).

Про все це було в відео. А зараз дізнався ще про одну деталь. Виявилося, що Пономарьов після всіх цих відвертих зрадницьких дій не зараз перед арештом, а ще в січні зміг спокійно через ряд країн повернутися в Україну й з того часу засідав у парламенті та підголосовував слугам. А згадали про зраду тільки в липні - після дуже болісного для зелених саміту у Вільнюсі. І скажіть мені, що він повертався не під чиїсь гарантії в опі і що там не було наймерзаннішого договорняка. А зараз або треба щось для Заходу продемонструвати, або нас від чогось відволікти...
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26.07.2023 16:40 Відповісти
Ви ще не бачили телефон Єрмака
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25.07.2023 21:44 Відповісти
Всі спецслужби України, після виборів 2019 року бігали за проукраїнськими депутатами від ЄС, порушували справи проти Федини, Звіробій, Ріфа, Кузьменко, Дугарь, генералів Павловського, Марченко, Кривоноса, більше 200 кримінальних справ порушили проти Порошенко і жодної проти своїх рідних братів ОПЗЖ, бо все оточення Боневтіка бувші "риги" татаров, єрмак, смірнов, шурма, подоляк, демченко, а "свободу слова" захищає найригіший із "ригів" після медведчука - шуфріч. Наріде 73%, це все зроблено вашими рученьками. Ну як?
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25.07.2023 21:45 Відповісти
Та як, ще раз оберуть невтікача, бо олігофренія у стадії тяжкої дебільності невиліковна ...
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26.07.2023 08:43 Відповісти
підтримував зв'язок із двома працівниками ФСБ - з позивним "Богун" та "Лис" Джерело:
************
За шо ж ви його так? Може, ці кадри працюють у ОПі.
Виконував завдання ОПи. Тоєсть, істінний зе-патрійот.
Йому ордєн давать нада.
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25.07.2023 21:47 Відповісти
Ну скільки можна товкти воду в ступі:вся ОПЗЖ - п'ята колона кремля.
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25.07.2023 21:49 Відповісти
П'ята колона СН.
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25.07.2023 23:05 Відповісти
Ого! Єрмаку дзвонив? Чи Портнову, Татарову, Подоляку?
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25.07.2023 21:53 Відповісти
На ...й нам якісь листування тварини пономарьова.Нам треба некролог здохлості непотрібу.
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25.07.2023 21:55 Відповісти
хтось сумнівався?
колись вспливуть і інші телефони інших гнид
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25.07.2023 21:56 Відповісти
Українські гниди.
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25.07.2023 22:07 Відповісти
Щось не віриться, щоб ґебня такого рівня спілкувалася з кремлем телефоном.

Я припускаю, що це -- хибний шлях.
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25.07.2023 22:10 Відповісти
Время Штирлица прошло
Сейчас время любителей солсберецких соборов
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25.07.2023 22:15 Відповісти
Економлять?
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25.07.2023 22:35 Відповісти
В октябре 2020
Шеф британской Ми- 6
Встречался с Зеленским
И предупредил его
Об УТЕЧКЕ информации
По вине ближайшего окружения Зеленского
Не так давно в Киев приезжал
Директор ЦРУ
Привёз список с фамилиями
Российской агентуры
В ближайшем окружении президента
То есть только ленивый не сказал Зеленскому
Врагов убери - и будут тебе Абрамсы
И F- 16
У меня вопрос
Что у президента с ушами?
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25.07.2023 22:12 Відповісти
Усі особи з цього списку за рангом спецслужб значно вищі за Зелепуха.
Він їм підпорядковується і ними контролюється.
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25.07.2023 22:33 Відповісти
вуха пєйсами закриті
тільки їх ми не бачимо
бо сікрєтні
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25.07.2023 23:12 Відповісти
какого хера опзж делает в Верховной Раде!?!!!
и голосует вместе с зелеными!
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25.07.2023 22:21 Відповісти
О! ну, випускайте, випускайте його під заставу! ...а краще пошукайте в телефоні судді, який дозволив заставу, таке ж спілкування з ФСБ
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25.07.2023 22:49 Відповісти
це телефон єрмака чи баканова??
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25.07.2023 23:10 Відповісти
А у інших депатутів телефони не проверяли? Пропоную перевірити
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25.07.2023 23:16 Відповісти
да вы што?! никогда такого не было, и вот опять... членам ОПЗЖ только на лбу клейма "ФСБ" не хватает, а на всех остальных местах уже есть.
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26.07.2023 00:02 Відповісти
А ще в одному телефоні є:
- Тьі ж не забудь сказать, что видишь мир в моих глазах!
- Есть не забьіть, товарищ полковник!
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26.07.2023 00:03 Відповісти
Навіть не хочеться думати чим закінчиться справа цього покидька з проросійської партії. Бо я знаю- пшиком. Він же не Червінський, наприклад.
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26.07.2023 02:18 Відповісти
А чому це до цього часу цей депутат не спробував вийти на вулицю через вікно на 12 поверсі?
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26.07.2023 05:38 Відповісти
Агент ФСБ, знаючи, що на гачку, зберігає на телефоні переписку??? Маячня якась.....
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26.07.2023 07:53 Відповісти
сексот на сексоті, але Пінгвін для бидла й далі герой
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26.07.2023 08:57 Відповісти
‼️ОПЗЖ заборонили, але депутати від ОПЗЖ досі сидять у парламенті і залишаються головними партнерами влади по голосуванню. Це неприпустимо. ОПЗЖ має скласти мандати. Всі без виключення!

🤬Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді, йому призначено 60 діб під вартою без права внесення застави. В нього є російський паспорт. За даними СБУ, його заводи на окупованих територіях постачали паливо російській армії й надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд. Йому загрожує до 15 років ‼️
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26.07.2023 11:31 Відповісти
А слабо перевірити телефони Шуфрича, Бойка, Єрмака, Татарова, Подоляка...?!!! І чому ця сволота Шуфрич, до цього часу займає посаду голови комітету Свободи слова😡😡😡??? Бо видно ще потрібен! А як же Ванєчкою Бакановим, який загубився на теренах України😡😡😡!!!
По суті влада по тихому відводить від себе удар, але ж привела до влади цих зрадників саме вона!!!
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26.07.2023 11:45 Відповісти
 
 