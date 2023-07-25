У депутата від ОПЗЖ Пономарьова у телефоні знайшли листування з ФСБ, - ЗМІ

Під час обшуку у підозрюваного у державній зраді народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова правоохоронці знайшли у телефоні листування із працівниками ФСБ в період перебування депутата в окупованому Бердянську.

Про контакти з одним із них – з позивним "Богун" – розповіли "Схеми" у своєму розслідуванні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Судячи з листувань у чаті Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним "Богун" та "Лис", домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації. Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі "Схемам", що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ "Богуном", але говорив, що це "ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він "відмовився".

У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном".

"Вітаю, треба поспілкуватися!", – йдеться у повідомленні, відправленому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь "Богун" пропонує депутату зустрітись "у неділю в Сімферополі".

1 липня 2022 року "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "Батя" та розповідав про стан здоров’я "тещі", повідомляючи, що "допомога не треба".

"Бать, у мене перезмінка раптово виникла, я завтра вже їду (..). Вчора був у тещі, ну просто провідав її і там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, жодної допомоги не потрібно. (...) В будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (...) Підкажу і допоможу чим можу", – йдеться у голосовому повідомленні від "Богуна" Пономарьову.

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Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор "Лис". За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах – це також працівник ФСБ, підлеглий "Богуна".

27 травня 2022 року Пономарьов ініціював із ним зустріч: "Давно не бачились. Накопичилась низка питань. Хотілось би обговорити. Коли зручно?".

Судячи з листування, зустріч була призначена на суботу, 28 травня 2022 року на "Бердянських жниварках" – одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.

Зрештою 31 травня 2022 року Пономарьов відправив "Лису" документ про роботу свого бізнесу зі словами "це за підсумками суботи проект пояснювальної".

У "пояснювальній" йдеться про те, що "через проведення спеціальної військової операції повноцінна робота холдингу Пономарьова ускладнена", "відсутні логістичні ланцюжки із постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту".

Тому "доцільним", як зазначається у документі, є інтеграція підприємств холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму. Передача бізнес-активу "в оренду" представникам так званих "ЛДНР" позначена як "недоцільна".

"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим", – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим "Лису".

Наприкінці файлу зазначається, що "якщо стан ринку споживання продукції та здійснення фінансово-торговельних операцій вимагатиме стабільної законодавчої бази та правил, тоді виправданою може бути консервація виробництва до закінчення СВО".

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Щодо курортів, які також входять у холдинг Пономарьова, то як йдеться в документі, один з них, дитячий оздоровчий центр "Оріон", "готовий прийняти дітей з Маріуполя – "за рахунок податків та зборів".

Сам нардеп у розмові з журналістами "Схем" переконував, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ, і бізнес його перестав працювати.

Утім, у своєму розслідуванні "Схеми" оприлюднили перехоплення телефонних розмов "Богуна" з помічником депутата В’ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія "НВП Агрінол" у Бердянську, які свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу.

"Все нормально, ми там посиділи так довго, посміялися навіть, пообговорювали всілякі справи там. Якщо я не помиляюся, ти мені говорив про те, що потрібний сигнал про те, щоб підприємства працювали? (...) Він сказав "так", – казав "Богун" Поліщуку.

Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, які опублікували журналісти, по завершенню перемовин між Пономарьовим та представником ФСБ 30 березня 2022 року депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

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Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.