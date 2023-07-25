Міжнародна морська організація закликала Росію припинити створювати загрози судноплавству в Чорному морі

Міжнародна морська організація (ІМО) закликала Росію дотримуватися конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

"Рада ІМО висловила глибоке розчарування припиненням дії зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до Росії щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання 129-ї сесії Рада ІМО застерегла Росію від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої потреби.

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За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна разом із партнерами шукає рішення для продовження аграрного експорту та відновлення вільного торговельного судноплавства.

"Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала Росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями", — зауважив Кубраков.

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