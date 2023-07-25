Міжнародна морська організація закликала Росію припинити створювати загрози судноплавству в Чорному морі
Міжнародна морська організація (ІМО) закликала Росію дотримуватися конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.
"Рада ІМО висловила глибоке розчарування припиненням дії зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до Росії щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час засідання 129-ї сесії Рада ІМО застерегла Росію від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої потреби.
За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна разом із партнерами шукає рішення для продовження аграрного експорту та відновлення вільного торговельного судноплавства.
"Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала Росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями", — зауважив Кубраков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
Или как КРАСНЫЙ КРЕСТ?
Тихо и нежно?
українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно. Цю інформацію у вівторок підтвердило румунське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал HotNews.ro.
МЗС Румунії заявило, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює в центральному офісі Мністерства, здійснило розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені.За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Румунське МЗС також заявляє, що в результаті атак, спрямованих проти українських портів на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав.
Нагадаємо, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26420312-nava-romaneasca-avariata-urma-atacului-lansat-rusi-portul-reni-dunare-spune-ministerul-roman-externe.htm
Що буде,якщо всі в Антарктиді вийдуть до океану і почнуть закликати пінгвінів не їсти рибу?