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Міжнародна морська організація закликала Росію припинити створювати загрози судноплавству в Чорному морі

зерно,судно

Міжнародна морська організація (ІМО) закликала Росію дотримуватися конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

"Рада ІМО висловила глибоке розчарування припиненням дії зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до Росії щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання 129-ї сесії Рада ІМО застерегла Росію від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої потреби.

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За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна разом із партнерами шукає рішення для продовження аграрного експорту та відновлення вільного торговельного судноплавства.

"Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала Росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями", — зауважив Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія замінувала підходи до українських портів, - США в ОБСЄ

Автор: 

Чорне море (1666) судноплавство (145)


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Топ коментарі
+12
Блін. За стільки часу мали б зрозуміти що заклики кацапам ''до одного місця''.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
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25.07.2023 22:17
+10
Как показала практика: все современные международные организации - рафинированная коррупция и бесполезность в одном флаконе.
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25.07.2023 22:18
+7
Молодцы,это они у Зеленского научились.
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
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25.07.2023 22:17
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Молодцы,это они у Зеленского научились.
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
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25.07.2023 22:17 Відповісти
Блін. За стільки часу мали б зрозуміти що заклики кацапам ''до одного місця''.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
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25.07.2023 22:17 Відповісти
Как показала практика: все современные международные организации - рафинированная коррупция и бесполезность в одном флаконе.
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25.07.2023 22:18 Відповісти
Громко попросила?
Или как КРАСНЫЙ КРЕСТ?
Тихо и нежно?
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25.07.2023 22:19 Відповісти
Як вони *****..и ті організації з своїми закликами,єдиний заклик який розуміють людоїди це ракети в їх сторону тоді вони починають все розуміти,чим важчі ракети тим більше розуміння у кацапів!!!
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25.07.2023 22:27 Відповісти
А я закликаю усі міжнародні організації припинити на кінець робити заклики до країни-терориста, а почати ЗНИЩУВАТИ ворога. Хочаб протиДІЯТИ йому!
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25.07.2023 22:31 Відповісти
Румунське судно потрапило під обстріл РФ під час атаки на український порт
українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно. Цю інформацію у вівторок підтвердило румунське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал HotNews.ro.
МЗС Румунії заявило, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює в центральному офісі Мністерства, здійснило розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені.За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Румунське МЗС також заявляє, що в результаті атак, спрямованих проти українських портів на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав.
Нагадаємо, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26420312-nava-romaneasca-avariata-urma-atacului-lansat-rusi-portul-reni-dunare-spune-ministerul-roman-externe.htm
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25.07.2023 22:39 Відповісти
Тут закликай, не закликай... Бачиш кацапа - стріляй, немає з чого - бий у морду, заклики просто зайві.
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25.07.2023 22:43 Відповісти
А рашка слушает да ест!
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25.07.2023 22:44 Відповісти
Якщо заклики не діють,то можуть щось зробити? Якщо ні,то навіщо існує? А якщо це (дії) не в її компетенції,то навіщо заклики?
Що буде,якщо всі в Антарктиді вийдуть до океану і почнуть закликати пінгвінів не їсти рибу?
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25.07.2023 22:45 Відповісти
Ніззя,ай яй яй!
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25.07.2023 22:52 Відповісти
Організацій- як гною, користі- 0,00%.
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25.07.2023 22:54 Відповісти
До лампочки…
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25.07.2023 23:01 Відповісти
Международная морская организация это очередное бесполезное говно.
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25.07.2023 23:26 Відповісти
Дійсно попросити про таке може лише Ердоган. На жаль. Практично - лише він один. Ну так, щоб таке прохання було виконано тим чи іншим способом...
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25.07.2023 23:29 Відповісти
Интересно, с помощью морских дронов можно расставлять мины?
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26.07.2023 05:51 Відповісти
заклики, заклики. а васька слушает да ест.
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26.07.2023 07:48 Відповісти
За порушення міжнародного права треба карати а не обмежуватися закликами.
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26.07.2023 08:45 Відповісти
 
 