Країни Балтії запропонували п’ять своїх портів для експорту українського зерна

Три Балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія – запропонували використовувати свої порти для безпечного транспортування зерна з України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Для реалізації плану держави звернулися по допомогу до Європейської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав литовський міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсбергіс

"Балтійські країни мають п’ять портів, які можуть бути використані для безпечного експорту набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну здатність залізниці для Балтійського шляху", – написав він.

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