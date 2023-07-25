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Країни Балтії запропонували п’ять своїх портів для експорту українського зерна

ландсбергіс

Три Балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія – запропонували використовувати свої порти для безпечного транспортування зерна з України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Для реалізації плану держави звернулися по допомогу до Європейської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав литовський міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсбергіс

"Балтійські країни мають п’ять портів, які можуть бути використані для безпечного експорту набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну здатність залізниці для Балтійського шляху", – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пропонує Євросоюзу збільшити експорт українського зерна через країни Балтії

Автор: 

зерно (3119) Балтія (345) Ландсбергіс Габріелюс (213) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 23:37
+5
Прекрасное предложение!!!
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25.07.2023 23:35
+4
Спасибо странам Балтии.

Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.

Пираты московии должны получить по соплям.
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26.07.2023 06:28
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Нехай миротворці ООН зерно везуть . Так гуттерешу і передайте. І нияких хутину поступок .
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25.07.2023 23:32 Відповісти
Прекрасное предложение!!!
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25.07.2023 23:35 Відповісти
авжеж...і для цього треба прокласти транспортний коридор по територіях брестської та гродненської народних республік
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26.07.2023 09:29 Відповісти
Прокладывайте
По территории врага
А мы доедем через Польшу
По территории друзей
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26.07.2023 10:00 Відповісти
не доїдете...у польщі інша ширина залізничної колії ніж в україни з республіками прибалтики...а от у брестської та гродненської народних республік така сама...
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26.07.2023 10:08 Відповісти
Рельсы можно переложить
Друзья помогут
Все можно сделать,если есть желание
А вы можете взять чемодан
И по рельсам русского размера ехать
В Гродно
В Брест
Можете пешком
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26.07.2023 10:21 Відповісти
прибалти якраз і хочуть, щоби їм коштом єс переклали колії...але то тупіковая вєтвь...
але, якщо перекладати колії то на ділянці від польщі до румунії через львів, біля якого збудувати зернові термінали і транспортувати зерно будь куди в європі не тільки на балтику, а й на чорне море чи в адріатику
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26.07.2023 10:38 Відповісти
Я не специалист по рельсам
Я знаю одно
Когда умные ,сильные люди хотят решить проблему
Они это делают.
А слабаки ищут аргументы
Чтобы оправдать свое бездействие.
И так не только в рельсах
Во всем .....
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26.07.2023 10:42 Відповісти
отже повертаємось до початку...щоби перевозити зерно в прибалтику і не перекладати при цьому рейки, варто допомогти вільному народу берестейщини та гродненщини нарешті утворити свої народні республіки...по коліях цих республік зерно вільно транспортуватиметься до республік прибалтики, а польща, країна нато отримає союзницькі, буферні утворення на сході...які відмежують її від білорусі...
заодно мова про сувалкинський коридор відпаде
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26.07.2023 10:55 Відповісти
Это без меня
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26.07.2023 11:01 Відповісти
так ніби ніхто і не спонукав чи не залучав...
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26.07.2023 11:03 Відповісти
Делов-то - поменять колесные пары. Из Финляндии в Швецию поезда спокойно ходят.
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26.07.2023 11:27 Відповісти
двічі...
простіше утворити брест.нр і гродн.нр...це ще й гарантія безпеки на кордоні країни нато...
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26.07.2023 11:44 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 23:37 Відповісти
Підскака…….---
бере Гутеріш грудку в жменю зерно та так файно витискує собі в зад максимально щоб аж з йібала паросткі пішли. А потім сідає на байдарку і шибко так в Афріку. Там відгружає 😅😅зерно ну не багато пле то вопрос врємєні і взворотньо на Одесу маму…
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25.07.2023 23:40 Відповісти
Через куда ? в Клайпеду , Ригу ,Таллин...
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26.07.2023 03:40 Відповісти
В Мууга есть большой, зерновой терминал, ещё в 1986 построили, тогда был импорт зерна, был способен принимать порт суда свыше 100.000 тонн,другой вопрос как составы ж д пустить, через Болорусь только получается, а пропустит или нет Лука, другой вопрос.
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26.07.2023 08:05 Відповісти
Спасибо странам Балтии.

Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.

Пираты московии должны получить по соплям.
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26.07.2023 06:28 Відповісти
 
 