Країни Балтії запропонували п’ять своїх портів для експорту українського зерна
Три Балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія – запропонували використовувати свої порти для безпечного транспортування зерна з України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Для реалізації плану держави звернулися по допомогу до Європейської комісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав литовський міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсбергіс
"Балтійські країни мають п’ять портів, які можуть бути використані для безпечного експорту набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну здатність залізниці для Балтійського шляху", – написав він.
Топ коментарі
+8 Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2023 23:37
+5 Галина Боброва #556335
показати весь коментар25.07.2023 23:35
+4 Drbest Good #551142
показати весь коментар26.07.2023 06:28
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По территории врага
А мы доедем через Польшу
По территории друзей
Друзья помогут
Все можно сделать,если есть желание
А вы можете взять чемодан
И по рельсам русского размера ехать
В Гродно
В Брест
Можете пешком
але, якщо перекладати колії то на ділянці від польщі до румунії через львів, біля якого збудувати зернові термінали і транспортувати зерно будь куди в європі не тільки на балтику, а й на чорне море чи в адріатику
Я знаю одно
Когда умные ,сильные люди хотят решить проблему
Они это делают.
А слабаки ищут аргументы
Чтобы оправдать свое бездействие.
И так не только в рельсах
Во всем .....
заодно мова про сувалкинський коридор відпаде
простіше утворити брест.нр і гродн.нр...це ще й гарантія безпеки на кордоні країни нато...
бере Гутеріш грудку в жменю зерно та так файно витискує собі в зад максимально щоб аж з йібала паросткі пішли. А потім сідає на байдарку і шибко так в Афріку. Там відгружає 😅😅зерно ну не багато пле то вопрос врємєні і взворотньо на Одесу маму…
Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.
Пираты московии должны получить по соплям.