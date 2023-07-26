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Новини Санкції проти Росії
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Росію позбавляють одного з останніх каналів виведення коштів за кордон, - ОП

санкции

Банки чотирьох країн колишньої СНД — Грузії, Вірменії, Казахстану та Узбекистану — припиняють працювати з російською платіжною системою "Юністрим", за допомогою якої росіяни виводять кошти за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Один із останніх доступних росіянам каналів з виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмови приймати платежі з РФ через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД", - написав він.

Єрмак зазначив, що перекази за кордон через систему "Юністрим", яка до війни забезпечувала щонайменше до 40% таких операцій, вже призупинили три грузинські банки — TBC bank, Bank of Georgia та Liberty bank. Останні два банки - найбільші у країні за розмірами активів.

"У Вірменії від роботи з "Юністрим" відмовилися 4 з 18 банків. У Казахстані прийом та відправлення грошей припинив державний поштовий оператор "Казпошта". В Узбекистані від роботи з "Юністрим" відмовилися "Іпотека-банк", Капіталбанк та "Халк-банк", - написав він.

Сам "Юністрим" зупинив перекази до Грузії, Туреччини та Ізраїлю.

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Автор: 

санкції (11819) грошові перекази (217) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+9
А ОП буде і далі кришувати агентуру ФСБ.
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26.07.2023 00:59
+4
Звісно , що буде 😠
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26.07.2023 01:12
+2
Ибо не*уй.
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26.07.2023 00:43
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Ибо не*уй.
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26.07.2023 00:43 Відповісти
Оскільки Банк Росії не зміг проводити резервні операції в доларах США або євро через введені санкції, російські банки і корпорації в минулому році придбали за кордоном нових активів на суму $147 млрд. Ці кошти формально можуть не належати російському уряду, але вони можуть бути використані для розширення простору для маневру в монетарній і фіскальній політиці.
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26.07.2023 00:46 Відповісти
дурь якась... навіщо кацапію позбавляти права виводу коштів за кордон?шо будемо конфіскувати після перемоги?? кацапію потрібно позбавити вводу коштів із за кордону.
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26.07.2023 00:48 Відповісти
😐
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26.07.2023 01:37 Відповісти
Так росія ж купує електроніку в цих країнах у великих обсягах. Може, це якось пригальмує.
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26.07.2023 02:40 Відповісти
А ОП буде і далі кришувати агентуру ФСБ.
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26.07.2023 00:59 Відповісти
Звісно , що буде 😠
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26.07.2023 01:12 Відповісти
Это разве хорошо? Тотальный вывод денег за рубеж раньше был бичом экономики рашки.
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26.07.2023 06:20 Відповісти
Шо це може агент відповести,дя нього це добре коли ці гоші залишаться у рашці для ведення війни проти Украіни.
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26.07.2023 06:56 Відповісти
поки Україна не очиститься від рашистської агентури , діяльність котрої підконтрольна єрмаку, Україну не візьмуть ні в НАТО , ані в ЄС.Ці продажні "зелені Юди" будуть робити все, що скаже куйло.
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26.07.2023 09:30 Відповісти
 
 