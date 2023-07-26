Росію позбавляють одного з останніх каналів виведення коштів за кордон, - ОП

Банки чотирьох країн колишньої СНД — Грузії, Вірменії, Казахстану та Узбекистану — припиняють працювати з російською платіжною системою "Юністрим", за допомогою якої росіяни виводять кошти за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Один із останніх доступних росіянам каналів з виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмови приймати платежі з РФ через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД", - написав він.

Єрмак зазначив, що перекази за кордон через систему "Юністрим", яка до війни забезпечувала щонайменше до 40% таких операцій, вже призупинили три грузинські банки — TBC bank, Bank of Georgia та Liberty bank. Останні два банки - найбільші у країні за розмірами активів.

"У Вірменії від роботи з "Юністрим" відмовилися 4 з 18 банків. У Казахстані прийом та відправлення грошей припинив державний поштовий оператор "Казпошта". В Узбекистані від роботи з "Юністрим" відмовилися "Іпотека-банк", Капіталбанк та "Халк-банк", - написав він.

Сам "Юністрим" зупинив перекази до Грузії, Туреччини та Ізраїлю.

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