Протягом 25 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 7 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ, 2 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії Сил оборони по росіянах 25 липня 2023 року.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 4 райони зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, засіб ППО, станцію РЕБ та командний пункт, - Генштаб