Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів вступу в ЄС, має бути ухвалений, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає від депутатів Ради ухвалення всіх законів, необхідних для початку переговорів із Євросоюзом про членство.

"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, має бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна розпочала переговори з ЄС щодо вступу, має бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок", - заявив він у відеозверненні у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", – заявив Зеленський.

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