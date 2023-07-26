Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів вступу в ЄС, має бути ухвалений, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вимагає від депутатів Ради ухвалення всіх законів, необхідних для початку переговорів із Євросоюзом про членство.
"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, має бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна розпочала переговори з ЄС щодо вступу, має бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок", - заявив він у відеозверненні у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", – заявив Зеленський.
Топ коментарі
+24 Garry Dron #551574
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Так 30 років ці цуки( политики) хитрожопили хитрожопили ГРОШИ , а як війна - всі у Відень поїхали на хитрожопінські гроши
Постійнопишу - де закон про заборону балотуватися і мати державні посади тим, хто у війну сидів за кордоном ‼️‼️‼️
Ну если нет, то на нет и суда нет, всем спасибо, я за айкосиком, остальным ждать моего нового видосика.
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https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0wmtt4qXrukj5Qm2dNxX8CxxEBrnTAFp9X1tjRE23GEjDGqL686bqvtteahvSEN8pl?__cft__[0]=AZXhAYeROgkH6ZpgQssMHNJMjebmRWE34TbiScvo_Ue-1GxmK4EnEbQHSVq02-kHTUPYpmTb4DoMC-OaGfxIVDP_KW-tiloIjwJQqwVYylfNjlSeZGaTBhaSPdySFfemakbQ3-mg88uX2g4ZcG2jKtdsFYb_HN-uvInsKi79-BhVV7gSTScFYrBN0Rq5yWTMbsM&__tn__=%2CO%2CP-R 22 ч. ·Відірване від фротових реальностей https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic?__cft__[0]=AZXhAYeROgkH6ZpgQssMHNJMjebmRWE34TbiScvo_Ue-1GxmK4EnEbQHSVq02-kHTUPYpmTb4DoMC-OaGfxIVDP_KW-tiloIjwJQqwVYylfNjlSeZGaTBhaSPdySFfemakbQ3-mg88uX2g4ZcG2jKtdsFYb_HN-uvInsKi79-BhVV7gSTScFYrBN0Rq5yWTMbsM&__tn__=-]K-R Командування Медичних сил Збройних Сил України , не треба заставляти через госпіталя начальників військовий медчастин НАСИЛЬНО брати «НАЛБУФІН». 21 століття , не повторюйте наративи арміі окупантів або надайте хоч один міжнародний медичний протокол, куди цей препарат входить !!!
Розуміємо , що ФАРМ МАФІЯ ПІДЖИМАЄ , але хоч іноді будьте на стороні пораненого військовослужбовця і військового лікаря !!!!!
Після ваших насильницьких роздач «налбуків й налбуфінів», військові анестезіологи стабпунктів розсилають бойовим медикам наступні смс :
«Шановні колеги-медики!
Велике прохання від анестезіологів:
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ДАВАТИ ПОРАНЕНИМ НАЛБУФІН!!!!
Після нього ми не можемо нормально знеболити бійців під час операцій (це особливості його дії).
Замість цього використовуйте внутрішньовенно один із препаратів на вибір:
-кейвер
-декскетопрофен
-дексалгін
-кетанов
-кеторолак
Розводите ампулу на 20 мл фізрозчину, знеболюючий ефект наступає протягом 5 хв, він рівноцінний по силі налбуфіну»
А ФРОТОВІ МЕДИКИ пишуть наступні пости :
«Це написано в першу чергу для звичайних бійців і волонтерів не дуже занурених в медичну тему.
Отже, братан, в тебе в аптечці турботливо зібраній волонтерськими руками може опинитися от така фігня під назвою "Налбуфін" або "Налбук", або ти сам його туди поклав послухавшись старого, більш досвідченого воїна.
Це опіоїдний анальгетик і нажаль нам він не бро. Як так, запитаєш ти, адже коли тобі боляче - це погано, а знеболюючі - роблять пораненому добре?
А отак. Налбуфін - по-перше не знеболить, а заспокоє до стану коли больові відчуття стануть до лампочки. Він може трішки підблочити тобі дихальний центр і це стане твоєю набагато більш нагальною проблемою ніж біль, особливо якщо поряд не виявиться медика, який тебе роздихає. Він може обвалити тобі тиск і це теж тобі зовсім не сподобається. А ще, коли тебе таки привезуть до шпиталю і покладуть на стіл до хірурга тобі точно не сподобається, що через налбуфін на тебе майже не будуть діяти інші знеболюючі. Тому, друже, якщо в тебе в аптечці є такий препарат - викинь його нафіг. Якщо буде потреба медик обов'язково знеболить тебе чимось, що точно тебе не вб'є і зробить добре.
Хочеш таки ні на кого не покладатися і тягати з собою знеболювальне? Не питання, візьми Нефопам - це не наркота, а знеболює добряче і ускладнень не буде таких веселих як від налбуфіну. Якщо тебе зачепило ледве-ледве, то випий pill-pack (1000мг парацетамолу, 15мг мелоксікаму і 400мг моксіфлоксацину) і стане краще. Окреме прохання до навколо медичних волонтерів, не пхайте цю срань в аптечки, що передаєте бійцям.
Сержант Панкратов, доповідь закінчив, сподіваюся хоч хтось це прочитає, зробить висновки і переосмислить хоч трохи свої погляди на знеболення на полі бою.»
Нащо цей цирк в публічну площану?
Збирай свій моносброд та став задачу.
Маркер буде електроннє декларування.