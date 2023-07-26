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Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів вступу в ЄС, має бути ухвалений, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає від депутатів Ради ухвалення всіх законів, необхідних для початку переговорів із Євросоюзом про членство.

"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, має бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна розпочала переговори з ЄС щодо вступу, має бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок", - заявив він у відеозверненні у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", – заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки військкомів невтішні, - Зеленський

Автор: 

закон (2830) Зеленський Володимир (23803) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+24
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26.07.2023 01:15
+23
Вы уж определитесь. То должен, то не должен, то уже принят. А Запад четко говорит - только 20% работы сделано. И идет откат в реформах. Даже сказали конкретно в каких.
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26.07.2023 01:11
+21
і за це отримали безвіз,нагадати що навідміну від зелі якому виставили аж цілих 7! вимог,для безвізу нам викотили список на 144 пункти?
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26.07.2023 01:18
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26.07.2023 01:10 Відповісти
Вы уж определитесь. То должен, то не должен, то уже принят. А Запад четко говорит - только 20% работы сделано. И идет откат в реформах. Даже сказали конкретно в каких.
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26.07.2023 01:11 Відповісти
Вообще-то недавно ЕС рассказывал, фон Дер Ляйен по-моему, о невероятных, ослепительных украинских реформах.
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26.07.2023 06:34 Відповісти
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26.07.2023 01:15 Відповісти
Та мы с 2014 уже столько напринимали, что должны уже в раю жить. Медицину, суды и мусоров переможно реформировали, коррупцию разгромно победили и т.д, и т.п. Суки хитрожопые, законы нужно не только принимать, но и выполнять.
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26.07.2023 01:15 Відповісти
і за це отримали безвіз,нагадати що навідміну від зелі якому виставили аж цілих 7! вимог,для безвізу нам викотили список на 144 пункти?
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26.07.2023 01:18 Відповісти
Рівняти Зе і Пороха це як моркву рівняти з пальцем.
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26.07.2023 12:21 Відповісти
»Суки хитрожопые, законы нужно не только принимать, но и выполнять.»
Так 30 років ці цуки( политики) хитрожопили хитрожопили ГРОШИ , а як війна - всі у Відень поїхали на хитрожопінські гроши
Постійнопишу - де закон про заборону балотуватися і мати державні посади тим, хто у війну сидів за кордоном ‼️‼️‼️
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26.07.2023 06:48 Відповісти
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26.07.2023 01:16 Відповісти
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26.07.2023 01:18 Відповісти
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26.07.2023 01:20 Відповісти
Да их уже ***** гору ухвалено, а хоть один соблюдается ?
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26.07.2023 01:36 Відповісти
До кого це Буба звернувся? До дзеркала?
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26.07.2023 02:03 Відповісти
До зебаранів....у них екстаз ...)
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26.07.2023 04:09 Відповісти
затуманом нічого не видно - а туман "зкон потрібній нашим захисникам "- ЗАКОН ЗВІЛЬНИТИ ЧЕРВІНСЬКОГО! ЗАКОН _ ДАТИ АРМІЇ Й НАРОДУ КРИВОНОСА! ЗАКОН ВИКИНУТИ ТАТАРОВА! ой роботи непочатий край
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26.07.2023 02:04 Відповісти
Вчергове рясно зросив очі своїм прихильникам ...)
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26.07.2023 04:08 Відповісти
Ти підеш під суд, зрадник.
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26.07.2023 06:07 Відповісти
"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - заявив Зеленський.

Ну если нет, то на нет и суда нет, всем спасибо, я за айкосиком, остальным ждать моего нового видосика.
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26.07.2023 06:36 Відповісти
Дуже цікавий комент

https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZXhAYeROgkH6ZpgQssMHNJMjebmRWE34TbiScvo_Ue-1GxmK4EnEbQHSVq02-kHTUPYpmTb4DoMC-OaGfxIVDP_KW-tiloIjwJQqwVYylfNjlSeZGaTBhaSPdySFfemakbQ3-mg88uX2g4ZcG2jKtdsFYb_HN-uvInsKi79-BhVV7gSTScFYrBN0Rq5yWTMbsM&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0wmtt4qXrukj5Qm2dNxX8CxxEBrnTAFp9X1tjRE23GEjDGqL686bqvtteahvSEN8pl?__cft__[0]=AZXhAYeROgkH6ZpgQssMHNJMjebmRWE34TbiScvo_Ue-1GxmK4EnEbQHSVq02-kHTUPYpmTb4DoMC-OaGfxIVDP_KW-tiloIjwJQqwVYylfNjlSeZGaTBhaSPdySFfemakbQ3-mg88uX2g4ZcG2jKtdsFYb_HN-uvInsKi79-BhVV7gSTScFYrBN0Rq5yWTMbsM&__tn__=%2CO%2CP-R 22 ч. ·Відірване від фротових реальностей https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic?__cft__[0]=AZXhAYeROgkH6ZpgQssMHNJMjebmRWE34TbiScvo_Ue-1GxmK4EnEbQHSVq02-kHTUPYpmTb4DoMC-OaGfxIVDP_KW-tiloIjwJQqwVYylfNjlSeZGaTBhaSPdySFfemakbQ3-mg88uX2g4ZcG2jKtdsFYb_HN-uvInsKi79-BhVV7gSTScFYrBN0Rq5yWTMbsM&__tn__=-]K-R Командування Медичних сил Збройних Сил України , не треба заставляти через госпіталя начальників військовий медчастин НАСИЛЬНО брати «НАЛБУФІН». 21 століття , не повторюйте наративи арміі окупантів або надайте хоч один міжнародний медичний протокол, куди цей препарат входить !!!

Розуміємо , що ФАРМ МАФІЯ ПІДЖИМАЄ , але хоч іноді будьте на стороні пораненого військовослужбовця і військового лікаря !!!!!

Після ваших насильницьких роздач «налбуків й налбуфінів», військові анестезіологи стабпунктів розсилають бойовим медикам наступні смс :

«Шановні колеги-медики!

Велике прохання від анестезіологів:

В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ДАВАТИ ПОРАНЕНИМ НАЛБУФІН!!!!

Після нього ми не можемо нормально знеболити бійців під час операцій (це особливості його дії).

Замість цього використовуйте внутрішньовенно один із препаратів на вибір:

-кейвер

-декскетопрофен

-дексалгін

-кетанов

-кеторолак

Розводите ампулу на 20 мл фізрозчину, знеболюючий ефект наступає протягом 5 хв, він рівноцінний по силі налбуфіну»

А ФРОТОВІ МЕДИКИ пишуть наступні пости :

«Це написано в першу чергу для звичайних бійців і волонтерів не дуже занурених в медичну тему.

Отже, братан, в тебе в аптечці турботливо зібраній волонтерськими руками може опинитися от така фігня під назвою "Налбуфін" або "Налбук", або ти сам його туди поклав послухавшись старого, більш досвідченого воїна.

Це опіоїдний анальгетик і нажаль нам він не бро. Як так, запитаєш ти, адже коли тобі боляче - це погано, а знеболюючі - роблять пораненому добре?

А отак. Налбуфін - по-перше не знеболить, а заспокоє до стану коли больові відчуття стануть до лампочки. Він може трішки підблочити тобі дихальний центр і це стане твоєю набагато більш нагальною проблемою ніж біль, особливо якщо поряд не виявиться медика, який тебе роздихає. Він може обвалити тобі тиск і це теж тобі зовсім не сподобається. А ще, коли тебе таки привезуть до шпиталю і покладуть на стіл до хірурга тобі точно не сподобається, що через налбуфін на тебе майже не будуть діяти інші знеболюючі. Тому, друже, якщо в тебе в аптечці є такий препарат - викинь його нафіг. Якщо буде потреба медик обов'язково знеболить тебе чимось, що точно тебе не вб'є і зробить добре.

Хочеш таки ні на кого не покладатися і тягати з собою знеболювальне? Не питання, візьми Нефопам - це не наркота, а знеболює добряче і ускладнень не буде таких веселих як від налбуфіну. Якщо тебе зачепило ледве-ледве, то випий pill-pack (1000мг парацетамолу, 15мг мелоксікаму і 400мг моксіфлоксацину) і стане краще. Окреме прохання до навколо медичних волонтерів, не пхайте цю срань в аптечки, що передаєте бійцям.

Сержант Панкратов, доповідь закінчив, сподіваюся хоч хтось це прочитає, зробить висновки і переосмислить хоч трохи свої погляди на знеболення на полі бою.»
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26.07.2023 06:58 Відповісти
це кому воно розповідає? які відмовки? плять у тебе більшість, повна повнота влади повніше не буває!!! якщо так сильно треба то приймай а не *****ш на камеру надуваючи щічки!
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26.07.2023 07:06 Відповісти
А может сначала выборы в парламент,посмотри на уровень доверия к сборищу под куполом и вспомни про главное - демократию,этим мы отличаемся от московитской орды,законы должны принимать избранные народом представители,а не кучка обосравшихся балбесов.
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26.07.2023 07:27 Відповісти
Цей бовдур робить вигляд, що на фронті усе добре. А в мене відчуття що зовсім усе не добре.
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26.07.2023 08:22 Відповісти
Тупорилий поц козломойського!
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26.07.2023 08:26 Відповісти
5й рік піззздіжа ніачьом
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26.07.2023 09:01 Відповісти
Тю, а мавпа Арахамия та свін Стефанчук це від кого депутати від ЕС?
Нащо цей цирк в публічну площану?
Збирай свій моносброд та став задачу.
Маркер буде електроннє декларування.
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26.07.2023 09:02 Відповісти
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26.07.2023 09:19 Відповісти
Клоун не здатний управляти держаю. І ти і народ це вже зрозумів. Розжени Єрмаків, Татарових і візмьми професіоналів-патріотів. Добувай свій термін, закінчення війни і готовся іти під суд зі своєю бандою.
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26.07.2023 09:25 Відповісти
Папа заболєл, а мама любит скорость))
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26.07.2023 09:27 Відповісти
 
 