ЗСУ продовжують наступ на двох ділянках фронту, на п’яти - тримають оборону, - Генштаб
Українські воїни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському Мар’їнському напрямках відбивають атаки ворога. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівкм Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
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І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
а відповідь проста - щоб зрозуміти логіку дій Зе влади треба на них дивитися очима ворога
Одного лисого Рєзнікова там буде до гидотного багато. Далі всякі Буданови, Подоляки, Веніславські та інші.
Контрнаступ, контрнаступ, розпочнеться контрнаступ, ось вже скоро, контрнаступ, чого чекати од контрнаступу, контрнаступ передбачає звільнення криму, контрнаступ, контрнаступ буде сюрпризом для росіян, контрнаступ, вже за 2 місяці...
На pourquoi взагалі анонсувати таку річ як контрнаступ, ще й терміни називати? За 3 місяці, навесні, нє, трохи відкладаємо, влітку...
А тим часом свинособаки:
Готуючись до українського контрнаступу армія РФ вдалася до будування однієї з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд.
Про це йдеться у новому звіті Міністерство оборони Британії
"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. "
А в той час в Україні:
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свій попередній прогноз про те, що Збройні сили України увійдуть в окупований Крим навесні.
Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к анонсированному ранее контрнаступлению.Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.Глава оборонного ведомства уверен в том, что контрнаступление ВСУ будет удачным, поскольку для этого «много чего сделано».
Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым. "Когда мы выйдем на границы Крыма, вы увидите, как русские будут бежать" - заявил Зеленский.
Україна поверне Крим за п'ять-сім місяців, заявив в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії радник голови українського Офісу президента Михайло Подоляк.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах будущего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев.
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І т.д. і т.п.
Іди допоможи наступу.
Коли найвеличніший боневтік бонелох та його дЄрмак покачали просувати свої креатури до ставки: Обсиронського та тарнавського , а також обмежувати вплив Залужного на прийняття рішень - іншого і не очікував
Можливо дадуть більше зброї. На це тільки і надія.
вікно можливостей для України закривається.
а не на кров українців.
Ну що зробиш, якщо 73% населення України виявилося недалекоглядними і вони перші чкурнули до ЄС після 24.02.22. Ми дякуємо за допомогу усіх, але в Британії вже авеню називають на честь Зеленського, він ворог і зрадник України. У вас в Польщі ще немає такого неподобства?
І я зараз не стільки про "наркоманію", для мене це навіть не у першій десятці його та його уряду факапів
Я про "тотальну корупцію" , кумівство, марадерство і розкрадання ЗСУ
А людям "до лампочки"... на жаль.
Бо не так страшні рашиські воші , як зелені гниди, що тоді якраз втекли
А зараз знов марадерять і крадуть наче в останній день
https://deepstatemap.live/#11/49.3455/38.0704