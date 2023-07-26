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Новини Війна
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ЗСУ продовжують наступ на двох ділянках фронту, на п’яти - тримають оборону, - Генштаб

війна,зсу

Українські воїни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському Мар’їнському напрямках відбивають атаки ворога. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівкм Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Водночас  ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно намагається наступати на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) бойові дії (3786) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+22
Не думаю, що в нього є претензії до ЗСУ, які роблять навіть неможливе. Скоріше до тих, хто півроку як не в себе волав про контрнаступ судного дня та бив копитом в груди в переможному угарі, до кожної *****, яка на цьому встигла попіаритися та до тих хто Крим вже встиг звільнити рази 3 або 4.
І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
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26.07.2023 07:45
+20
Наступ на двох напрямках,оборона на п'яти. Шикарний "контрнаступ"👍
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26.07.2023 06:40
+14
Думаю іронія тут недоречна. Ви особисто на яких напрямках атакуєте?
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26.07.2023 07:33
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Наступ на двох напрямках,оборона на п'яти. Шикарний "контрнаступ"👍
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26.07.2023 06:40 Відповісти
Думаю іронія тут недоречна. Ви особисто на яких напрямках атакуєте?
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26.07.2023 07:33 Відповісти
Не думаю, що в нього є претензії до ЗСУ, які роблять навіть неможливе. Скоріше до тих, хто півроку як не в себе волав про контрнаступ судного дня та бив копитом в груди в переможному угарі, до кожної *****, яка на цьому встигла попіаритися та до тих хто Крим вже встиг звільнити рази 3 або 4.
І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
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26.07.2023 07:45 Відповісти
А хто саме це "волав"? Реалісти, у яких не пуста голова, і так все розуміють!
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26.07.2023 07:51 Відповісти
реалісти не зрозуміли нафіг про це кричали з кожного утюга?.
а відповідь проста - щоб зрозуміти логіку дій Зе влади треба на них дивитися очима ворога
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26.07.2023 08:22 Відповісти
Ну не грайтеся в "а хто". Якщо я почну тут викладати всі інтервью про контрнаступ, які лунали з зими, то я засру, мабуть кілька сторінок коментарів.
Одного лисого Рєзнікова там буде до гидотного багато. Далі всякі Буданови, Подоляки, Веніславські та інші.

Контрнаступ, контрнаступ, розпочнеться контрнаступ, ось вже скоро, контрнаступ, чого чекати од контрнаступу, контрнаступ передбачає звільнення криму, контрнаступ, контрнаступ буде сюрпризом для росіян, контрнаступ, вже за 2 місяці...

На pourquoi взагалі анонсувати таку річ як контрнаступ, ще й терміни називати? За 3 місяці, навесні, нє, трохи відкладаємо, влітку...

А тим часом свинособаки:

Готуючись до українського контрнаступу армія РФ вдалася до будування однієї з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд.

Про це йдеться у новому звіті Міністерство оборони Британії

"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. "


А в той час в Україні:

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свій попередній прогноз про те, що Збройні сили України увійдуть в окупований Крим навесні.



Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к анонсированному ранее контрнаступлению.Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.Глава оборонного ведомства уверен в том, что контрнаступление ВСУ будет удачным, поскольку для этого «много чего сделано».

Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым. "Когда мы выйдем на границы Крыма, вы увидите, как русские будут бежать" - заявил Зеленский.

Україна поверне Крим за п'ять-сім місяців, заявив в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії радник голови українського Офісу президента Михайло Подоляк.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах будущего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев.
....

І т.д. і т.п.
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26.07.2023 09:07 Відповісти
Я і не сумнівався що хтось типу вас вилізе і це напише. А по факту що?
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26.07.2023 07:53 Відповісти
А по факту ви хотіли, щоб успішно і швидко наступали ЗСУ не маючи переваги ні в чому, а навпаки ворог має перевагу значну в особовому складі, артилерії, БТВ, боєзапасах, та абсолютну - в авіації, поступово і по БПЛА перевагу забирає кацапня. Ще й укріплень набудував з мінами. Чудес не буває. ЗСУ і так діють на межі у таких умовах....
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26.07.2023 08:57 Відповісти
По факту я хотів би щоб було менше пи₴діжа до здійснення самого факту. Але бачу це нереально.
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26.07.2023 09:32 Відповісти
Базікати лежачи на дивані?
Іди допоможи наступу.
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26.07.2023 08:38 Відповісти
Фєєрічний контрнаступ, який анонсували пів року.
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26.07.2023 07:12 Відповісти
Ну взагалі це очікувано

Коли найвеличніший боневтік бонелох та його дЄрмак покачали просувати свої креатури до ставки: Обсиронського та тарнавського , а також обмежувати вплив Залужного на прийняття рішень - іншого і не очікував
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26.07.2023 07:16 Відповісти
А за сватовський напрямок чого мовчить?
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26.07.2023 07:16 Відповісти
Ніззя , бо бонелох боневтік - покарає
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26.07.2023 07:20 Відповісти
Йде геноцид українців. Зараз в цьому т.з. "контрнаступі" покладуть ще десятки тисяч кращих бійців. Мобілізаційний ресурс москалів значно вищий. Краще б подумали як не просрати більше територій, а то на Харківщині печалька.
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26.07.2023 07:49 Відповісти
А їх Сирський взагалі москаль, народився на росії, вчився в мацкві. Я б йому взагалі не довіряв.
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26.07.2023 07:54 Відповісти
З контрнаступом на жаль вже все зрозуміло. Але якщо вдасться відбити хоч Бахмут буде значний резонанс у світі та ляпас Путлеру.
Можливо дадуть більше зброї. На це тільки і надія.
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26.07.2023 08:02 Відповісти
Не для того його віддали, щоб відбивати... а у москалів плани незмінні - окупація всієї України та Молдови! З Чорноморським флотом все ОК, аеродроми навколо всі цілі новесенькі, в Білорусі укріплюються і більш детально прораховують. Через 2-3 роки контрнаступ
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26.07.2023 08:08 Відповісти
На рахунок невдачі контрнаступу, це питання не до ЗСУ, а до наших західних партнерів та до крадіїв чиновників. Перші не дають достатньо зброї, ************* до Корейського сценарію. Другі обкрадають народ та власну армію.
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26.07.2023 08:37 Відповісти
Які можуть бути питання, до будь кого??! Те що зараз фронт не по Львову, це взагалі диво!!! Проблема в тому що в суспільство постійно запускаються хибні тези: то "закрийте небо", то "два три тижні", то "шашлики", то "Крим на весні" і все це омана не маюча під собою жодного підгрунтя, яка на повному серйозі дискутується на усіх рівнях держави! замість того щоб піднімати на поверхню реально важливі питання.
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26.07.2023 16:10 Відповісти
Якщо не можуть розбомбити кримський міст і москалі спокійно відпочивають в Криму, що ми очікуємо? В Мелітополі, Бердянську та Маріуполі взагалі йде велике будівництво! А вся Європа та США будує плани війни з окопами та мінами як в Першу світову.... скоро будуть жалітися, що колючий дріт заважає
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26.07.2023 08:04 Відповісти
А як можна вважати безуспішним наступ противника на Лиманському напрямку, коли за даними військовог-аналітичного агенства deepstatemap, яке за час війни жодного разу у своїх зведеннях та картах бойових дій не схибило, подає інформацію, що ЗСУ на цьому напрямку втратили контроль над населеними пунктами Новоєгорівка, Сергіївка та Надія. й рашистські війська впритул підійшли до наблизилися до н.п. Першотравневе, Копанки та Новосергіївка?
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26.07.2023 08:09 Відповісти
мобілізація в московитів дається чути. чмобіків вже давно нема тепер женуть підготоване мясо. і промисловість мобілізували на війну. короч сумно.
вікно можливостей для України закривається.
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26.07.2023 08:19 Відповісти
Захід дивиться на сльози Путіна,
а не на кров українців.
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26.07.2023 08:39 Відповісти
Діду, у Вас все,як завжди! Хто всрався? Невістка!
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26.07.2023 09:05 Відповісти
В 2008 всралась Меркельша.
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26.07.2023 11:23 Відповісти
Яке відношення має підготовка пілотів f-16 і кроти, рік назад почали нишком готувати пілотів і чекати політичного рішення? А то ну ось контрнаступ, ну ось почнемо підготовку.
Ну що зробиш, якщо 73% населення України виявилося недалекоглядними і вони перші чкурнули до ЄС після 24.02.22. Ми дякуємо за допомогу усіх, але в Британії вже авеню називають на честь Зеленського, він ворог і зрадник України. У вас в Польщі ще немає такого неподобства?
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26.07.2023 11:21 Відповісти
Эта "авеню" находится в жутком захолустье, как раз самое место для улицы Зэ.
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26.07.2023 11:33 Відповісти
Колись бачив у польській газеті, на першій шпальті фото нашого найвеличнішого і надпис по польські - наркоманен.
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26.07.2023 13:06 Відповісти
Нажаль , цього теж нема, або вкрай не багато

І я зараз не стільки про "наркоманію", для мене це навіть не у першій десятці його та його уряду факапів

Я про "тотальну корупцію" , кумівство, марадерство і розкрадання ЗСУ
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26.07.2023 13:47 Відповісти
Для чого я зайшла у цю стрічку?((
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26.07.2023 09:41 Відповісти
Півтора роки розумні люди кажуть українцям: "У вас повно внутрішніх ворогів, в тому числі на найвищих владних щаблях, багато з яких мають родинні чи інші зв'язки з рашею, і не факт, що таємно не підтримують їх зараз. І ці внутрішні вороги однозначно не є українцями, а смерть українців їм не болить".

А людям "до лампочки"... на жаль.
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26.07.2023 12:43 Відповісти
Ого, с таким настроением надо было сдаваться еще 24-го...Очевидно, что это война, и это определенные качели, особенно при преимуществе орков во всем, кроме мозгов.
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26.07.2023 11:32 Відповісти
Просто 24 було важко , але подолали.

Бо не так страшні рашиські воші , як зелені гниди, що тоді якраз втекли

А зараз знов марадерять і крадуть наче в останній день
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26.07.2023 12:25 Відповісти
Не недооценивайте противника (насчет мозгов), а то потом будет очень больно
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26.07.2023 14:07 Відповісти
А тем временем севернее идет отрицательный контрнаступ, т.е. ****** *******
https://deepstatemap.live/#11/49.3455/38.0704
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26.07.2023 14:02 Відповісти
 
 