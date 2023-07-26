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Новини Агресія Росії проти України
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Захід ще не узгодив план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, - Politico

f-16

США та країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16.

Про це пише Politico із посиланням на трьох американських чиновників, які знайомі з перебігом обговорень, інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але поки що жодна країна не виділила літаки для цієї програми.

Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження навчання у 162-му підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Аризона, який уже навчає іноземних партнерів на F-16.

При цьому двоє офіційних осіб США та один європейський чиновник за умов анонімності заявляють про те, що така ідея не знайшла підтримки.

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Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців десь за межами цієї країни. Однак, за словами двох офіційних осіб США, жодних остаточних рішень ухвалено не було.

"Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один з американських чиновників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 вже у серпні, - Резніков

Автор: 

літак (2900) навчання (578) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+26
То вже за F-16 дякувати зранку чи ще ні ?
Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
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26.07.2023 08:12
+16
вони зараз активно допомагають росії відновити військовий потенціал! Шоб все па-чесному. Які Ф-16 для України?
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26.07.2023 08:11
+14
Чого поспішати -- Украіна ше не достатньо кров*ю вмилась
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26.07.2023 08:17
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Так. На заході починаються відпустки з 1 серпня. Їм не до України
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26.07.2023 07:56 Відповісти
Тут головне - не поспішати.
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26.07.2023 07:58 Відповісти
🤦🤦🤦
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26.07.2023 07:59 Відповісти
вони зараз активно допомагають росії відновити військовий потенціал! Шоб все па-чесному. Які Ф-16 для України?
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26.07.2023 08:11 Відповісти
Головне вальоду ******** не обідити тож партери. в сраці США з Європою мають перемогу України.
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26.07.2023 08:15 Відповісти
То вже за F-16 дякувати зранку чи ще ні ?
Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
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26.07.2023 08:12 Відповісти
Чому тебе це дивує? Європа готова лягти під росію.
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26.07.2023 08:15 Відповісти
Європа з під них і не вилізала . Європу "товчуть "обидві Африки - одна та де літо цілий рік , а друга де холодна вата півроку
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26.07.2023 09:15 Відповісти
Так і є. Скажу більше вона не потрібна і нашої владі також.
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26.07.2023 09:24 Відповісти
И шо в таком случае делать нам простым Украинцам?
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26.07.2023 10:46 Відповісти
На жаль🥲
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26.07.2023 11:01 Відповісти
Так нам ніхто не дасть перемогти,на жаль це реальність
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26.07.2023 08:14 Відповісти
цинічні падлюки .
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26.07.2023 08:14 Відповісти
Чого поспішати -- Украіна ше не достатньо кров*ю вмилась
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26.07.2023 08:17 Відповісти
😥😠
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26.07.2023 10:46 Відповісти
А ми ще клянем нашу бюрократію...
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26.07.2023 08:18 Відповісти
В районі Кармазинівки ******* проривом орків.
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26.07.2023 08:20 Відповісти
А це як відноситься до f-16 ? Звичайно там новини не дуже й це майже не афішують (штаб не коментує) , але навіщо це постити у взагалі іншій темі
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26.07.2023 09:55 Відповісти
25 травня
"У внутрішній оцінці ВПС США, яку вперше побачили Yahoo News, йдеться про те, що українські льотчики можуть завершити підготовку за чотири місяці, виходячи з оцінки двох українських пілотів, які пройшли короткий курс підготовки на F-16 і майже 12 годин тренувань на симуляторах в Арізоні наприкінці лютого і на початку березня. Проте деякі експерти очікують, що крива навчання щодо України буде довшою, ніж зазвичай", - пише видання.

Головне щоб симулятори поставили, інструктори вже є
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26.07.2023 08:20 Відповісти
війна триває 17 місяців!! за цей час можно було вже чотири потоки випустити пілотів!
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26.07.2023 08:24 Відповісти
курчат по осені рахують
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26.07.2023 08:38 Відповісти
Поки що нам пропонують "симулянтів" F-16, замість надання симуляторів F-16.
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26.07.2023 08:49 Відповісти
З такими темпами допомоги ця війна може затягнутися на десятиліття, як в Афгані.... Пілотів на F-16, при бажанні, можна було підготувати ще рік тому! може вже час замість стадіонів і серіалів почати будувати військові заводи в Україні і нарощувати власне виробництво зброї?!
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26.07.2023 08:21 Відповісти
Не пишіть крамоли.)
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26.07.2023 08:32 Відповісти
Закарпуття вже зайняте мажорами , а більш нема де
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26.07.2023 09:20 Відповісти
Будувати то можна. Але орки посто їх знищать на корню.
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26.07.2023 10:49 Відповісти
за оцінками Повітряних Сил України підготовку пілотів на F-16 можливо вкласти у шість місяців, а на Заході https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_u_ssha_govorjat_pro_18_misjatsiv_pidgotovki_pilotiv_j_scho_f_16_ne_dlja_tsogo_etapu_vijni_pro_realnij_rozklad_sil_u_nebi_ukrajini-11139.html говорять про 18 місяців . Водночас Лондон ще у лютому https://defence-ua.com/people_and_company/velika_britnija_bude_navchati_ukrajinskih_pilotiv_vinischuvachiv_pro_pidgotovku_na_jaki_litaki_mozhe_jti_mova-10568.html анонсував підготовку українських пілотів й зазначалось, що "навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати ********* винищувачами стандарту НАТО".
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26.07.2023 08:21 Відповісти
Може їм, того, "підмазать"?
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26.07.2023 08:22 Відповісти
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26.07.2023 10:47 Відповісти
Треба узгодити програму підготовки з Путіним, щоб не було ескалації з боку росії.
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26.07.2023 08:24 Відповісти
Головна проблема з тими F-16, що вони мають діяти не автономно, а у цілісній системі управління і цілевказання із залученням ресурсів збройних сил США і НАТО, зокрема літаків ДРЛС AWACS. Тоді ці літаючі платформи стають по справжньому грізною силою, бо пілотам завчасно передаються дані про всі наявні потенційні цілі і загрози.
А без цього, F-16 перетворюються на наші МІГи з тою різницею, що у них радар кращий і ракети повітря-повітря - дальнобійніші. Щоби ефективно виконувати бойові завдання в такому автономному режимі, то пілоти мають навчатись вдвічі більше часу.
Тому інтегрована в загально-натівську систему повітряна армія з F-16 - це гарантована поразка рашистської пітьми.
Але водночас це означає фактичне залучення натівських сил до війні на боці України.
Штати цього бояться і вочевидь не хочуть порушувати якісь кулуарні домовленості з верхівкою пітьми на цей рахунок. І до цього часу шукають якесь оптимальне рішення.
Звідси - і така затримка.
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26.07.2023 08:24 Відповісти
Передача розвідданих з літаків ДРЛС, супутників, БПЛА та інших джерел НАТО для ЗСУ відбувається давно, але це не те саме, чого НАТО обіцяло не робити: "солдати НАТО не воюватимуть в Україні". Так, залучено складову сил НАТО, але в межах "дозволеного".
Росія давно застосовує літаки ДРЛС проти України.
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26.07.2023 09:10 Відповісти
Все складно, скільки років ще треба щоб зняти проблему?
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26.07.2023 09:38 Відповісти
Якби в свій час наші політичні керівники уклали союзницьку угоду зі США ("синиця в руці"), а не мріяли про членство в НАТО ("журавля у небі"), то цієї проблеми, як і багатьох інших, не було би.
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26.07.2023 09:55 Відповісти
Ви думаєте США були готові до такої угоди? Хто ми такі, щоб вони за нас вписувались?
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26.07.2023 11:17 Відповісти
Как? А Резников пол года назад сказал" Самолёты будут" Так у него и получите,он же и обучит.
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26.07.2023 08:27 Відповісти
"Війна - це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого. Якщо ти близько - вдавай, що далеко, а якщо далеко - вдавай, що близько. Якщо ворог жадібний - спокуси його жаданим об'єктом. Якщо хаотичний - захопи його", - Сунь-дзи.
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26.07.2023 08:44 Відповісти
сумно але поки узгодят то не буде кому на них літати , і не буде кому наступати по землі.
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26.07.2023 09:06 Відповісти
Ми всі помремоооо!!! ААаааааа!!!!
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26.07.2023 10:31 Відповісти
"Наше зволікання з постачанням танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і *********** великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських *********** означають, що Україна просувається повільно і має більші втрати. Тому що фактор часу є вирішальним", - пояснив німецький політик, депутат Родеріх Кізеветтер
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26.07.2023 09:11 Відповісти
А я все більше утверджуюся в тій думці, що літаки будуть надані так, щоб вони не встиглиповоювати проти кацапів. План заходу це корейський сценарій, західна преса вже прямо про це пише. Перемога України може похитнути владу в кацапів, Штати цього явно не хочуть. Тому не має ні ракет ні літаків. Іншого пояснення як за півтора роки війни не можна було хоча б підготувати льотчиків не має.
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26.07.2023 09:14 Відповісти
Наверно хватить уже разгонять эту тему как с F16 и ATACMS не дадут и не собирались давать. Все приходит к пониманию что цинизм не имеет границ особенно в политике
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26.07.2023 09:26 Відповісти
давайте вже після свят війни....
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26.07.2023 09:27 Відповісти
Українці, приберіть зелене гівно, а далі як по маслу
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26.07.2023 09:29 Відповісти
Шукаю логіку:

1) Чому patriot/himars/nasams/bradley/арту нам змогли дати (й десь їде 31 abrams), а саме f-16 вперлись у нашу владу?

2) Як її прибрати під час війни? Може вкажете реалістичний план дій/механізм, як це зробити?
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26.07.2023 09:33 Відповісти
Байдена сина візьміть у якусь наглядову раду в Україні і справа зрушиться з місця....
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26.07.2023 09:33 Відповісти
Штати виявилися не світовим поліцейським, а звичайним підп...здейськом.
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26.07.2023 09:36 Відповісти
Все вказує на те що вони будуть саботувати постачання озброєння для перемоги поки ми не погодимось на втрату території, цинізм їхньої політики більш тонкий ніж у рашистів, ті просто відморозки.
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26.07.2023 09:37 Відповісти
К сожалению их цинизм бесконечен только на потерей территории это не закончится
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26.07.2023 10:08 Відповісти
"зе лідор" з рашистською агентурою в ОП зробить все можливе і неможливе(написане в фсб).щоб цих літаків в Україні не було , рівно так само,як вони зробили із польсько- англійською допомогою Україні,котрої вже давно не чути.
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26.07.2023 09:44 Відповісти
ни кому не выгодно в мире чтобы рф развалилась -кроме украины -но украина маленькое слабое коррумпированное государство и если она погибнет -особо ни кого волновать это не будет -хотя при развале ссср -в украине была сильнейшая армия на континенте с тысячами самолетов -танков -кораблей -даже с 3 авианосцами и подводным флотом -я уже молчу про с-300 и ядерное оружие - но украинское воровство и кумосвство сделали свое черное дело
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26.07.2023 09:51 Відповісти
Netflix завидует и нервно курит над бесконечным сериалом "подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16"
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26.07.2023 10:11 Відповісти
Сериал санта барбара будет продолжаться бесконечно.
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26.07.2023 10:33 Відповісти
Інфопростір заповнен гімном до відказу, і цензор не виняток. Сидить такий "захід", узгоджуе позиції, ах не узгодили, ну ладно , завтра, а наші пілоти такі стоять в черзі, ех хлопці, не вдалося, пішли на пиво... А плебс такий, у суки, Маша неси жерти...
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26.07.2023 10:35 Відповісти
Un accord est attendu pour 2036 si tout va bien
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26.07.2023 10:41 Відповісти
Проблема в Байдене и его геронтократических капризах. Дед капризничает и тупит, а бюрократы и агенты кремля его убеждают какой он гений... Кроме того, Байден не считает украинцев за людей - ему глубоко плевать, сколько их погибнет, сколько городов будет разрушено.... Старческий цинизм, маразм и капризы...
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26.07.2023 10:43 Відповісти
Я не Настродумус, але тим не менш гарантовано даю прогноз: у 2023 р. F-16 ми не отримаємо. В 2024 р. можливо. Слухати прогнози рєзнікова, в даному випадку, дурна справа.
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26.07.2023 10:49 Відповісти
давно не чув казкарів, які двічі на день дрочать під слова ГОД БЛЕСС АМЕРИКА.
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26.07.2023 11:22 Відповісти
Через рік-два передадуть нам Ф-16 з кількома навченими пілотами, зроблять із цього сенсацію по телебаченню, може навіть концерт із зірками кварталу, потім збудують аеродром за мільярди гривень, стаціонарний, дорогий об'єкт, який буде швидко виявлено кацапськими чи китайськими супутниками, потім туди прилетить сотня мопедів-драндулетів і всё !
Якби замість роздування інфопростору черговою бульбашкою і марним заспокоєнням народу, ми разом з європейськими партнерами розвивали і виробляли власні ОТРК, дрони з дальністю від 1000 км, то мали б уже зараз потужну та ефективну зброю, яку найбільше боїться рф. Замість одного Ф-16 можна наробити 100-200 дронів типу Shaheed, крім того, час польоту на Ф-16 коштує як половина дрону. Для мопедів не потрібно мати дорогу інфраструктуру обслуговування як для авіації, тому після покупки Іранських дронів Росія вже через місяць їх використовувала на повну.
Чи дійсно так необхідно 2 роки штурмувати міні степи, зазнавши втрат, щоб потім отримати кілька Ф-16, чи може є ефективніші способи прискорити війну ?
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26.07.2023 11:22 Відповісти
нет, без превосходства в воздухе нельзя наступать, потому что нашу бронетехнику и пехоту вражеская авиация расстреливает как в тире не заходя в зону действия нашей пво
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26.07.2023 11:51 Відповісти
Если речь о уничтожении вражеской авиации ракетами воздух-воздух, то нам для того чтобы превзойти рашку в воздушном бою нужны не просто пару Ф-16, а целая флотилия минимум из 200 самолетов + ДРЛО и Ф-35. В Рашке создана целая инфраструктура ВКС, несколько самолетов разведки, новые ракеты воздух-воздух Р-37 с дальностью от 300 км при поддержке тех же ДРЛО.
Готовы ли наши союзники обеспечить нас столь же мощной авиацией как, хотя бы во Франции или Британии, выделять десятки миллиардов долларов на развертывание инфраструктуры, ее защиту наземными ПВО и ремонт после прилетов ракет из рашки ?
Если бы воевали РФ с НАТО то самолеты альянса взлетали бы из авианосцев, аэродромов Испании и Британии вне зоны досягаемости ракет противника, а представьте что будет если эти дорогие аэродромы с идеальными взлетными полосами под Фки построят в Украине ?
Не лучше инвестировать в разрушение аэродромов противника вместе с самолетами, чтобы они не мешали нашему наступлению ?
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26.07.2023 14:13 Відповісти
Шахеди це не ефективна і слабка зброя неякісна для чого нам аналоги цієї зброї ? Шахеди це просто дно вони не є ефективними, і ще в рф немає супутників
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26.07.2023 16:48 Відповісти
Перед Бурей в пустыни было 30 дневное воздушное наступление, это классическая тактика западных армий. раша противник сильнее Саддамовского Ирака. Спрашивается, как вообще контрнаступ может быть успешным без превосходства в воздухе?
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26.07.2023 11:49 Відповісти
Схоже на те і був розрахунок. Захід не хоче програшу рф.
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26.07.2023 12:18 Відповісти
Згідно військової науки Пентагона, без переваги у повітрі успішний наступ на глибоко ешелоновану оборону, типу "лінії Суровікина", неможливий. Розрахунок адміністрації головного партнера, очевидно, саме на те, що наступ ЗСУ успішним не буде. Хіба що трапиться чудо. Але наука і чудо, як відомо, несумісні.
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26.07.2023 12:37 Відповісти
Чудо иногда случается, но очень редко и точно не в нашем случае. Поэтому нужно рассчитывать на военную науку Пентагона. Московитская военна наука, кстати, говорит тоже самое. Поэтому нужно стребовать с союзников всю помощь до последнего болта и цента (они могут, у них есть), набрать и обучить людей, а потом в бой. Или страшное слово "переговоры", третий вариант самый плохой - постепенное стачивание наших и росвойск друг об друга, потому что у них людей и ресурсов больше и раньше сточимся мы, последствия вероятно хуже второго варианта
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26.07.2023 12:45 Відповісти
Війна Лівії і чаду у свій час показало що це можливо коли в армії Лівії була авіація а в чаду ні але чад успішно наступав
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26.07.2023 16:45 Відповісти
Та тут ще хтозна кого краще матюкати. Чи нерішучість НАТО, чи одного боневтіка, який спочатку нахамив Байдену, а наступного дня бикував на Воллеса. Я вже мовчу про те, скільки разів ми намахали те НАТО і Байдена особисто...
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26.07.2023 12:28 Відповісти
Ну как бы оно и понятно, торопиться некуда. Щас дали пободаться, а осенью на переговоры потащат.
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26.07.2023 12:41 Відповісти
Якщо Україна впаде "занепокоєні мудаки", то чекайте мільйонних жертв у Європі, ***** вас історія з Гітлером не навчила😡😡😡
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26.07.2023 13:31 Відповісти
 
 