Захід ще не узгодив план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, - Politico
США та країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16.
Про це пише Politico із посиланням на трьох американських чиновників, які знайомі з перебігом обговорень, інформує Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але поки що жодна країна не виділила літаки для цієї програми.
Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження навчання у 162-му підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Аризона, який уже навчає іноземних партнерів на F-16.
При цьому двоє офіційних осіб США та один європейський чиновник за умов анонімності заявляють про те, що така ідея не знайшла підтримки.
Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців десь за межами цієї країни. Однак, за словами двох офіційних осіб США, жодних остаточних рішень ухвалено не було.
"Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один з американських чиновників.
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Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
"У внутрішній оцінці ВПС США, яку вперше побачили Yahoo News, йдеться про те, що українські льотчики можуть завершити підготовку за чотири місяці, виходячи з оцінки двох українських пілотів, які пройшли короткий курс підготовки на F-16 і майже 12 годин тренувань на симуляторах в Арізоні наприкінці лютого і на початку березня. Проте деякі експерти очікують, що крива навчання щодо України буде довшою, ніж зазвичай", - пише видання.
Головне щоб симулятори поставили, інструктори вже є
А без цього, F-16 перетворюються на наші МІГи з тою різницею, що у них радар кращий і ракети повітря-повітря - дальнобійніші. Щоби ефективно виконувати бойові завдання в такому автономному режимі, то пілоти мають навчатись вдвічі більше часу.
Тому інтегрована в загально-натівську систему повітряна армія з F-16 - це гарантована поразка рашистської пітьми.
Але водночас це означає фактичне залучення натівських сил до війні на боці України.
Штати цього бояться і вочевидь не хочуть порушувати якісь кулуарні домовленості з верхівкою пітьми на цей рахунок. І до цього часу шукають якесь оптимальне рішення.
Звідси - і така затримка.
Росія давно застосовує літаки ДРЛС проти України.
святвійни....
1) Чому patriot/himars/nasams/bradley/арту нам змогли дати (й десь їде 31 abrams), а саме f-16 вперлись у нашу владу?
2) Як її прибрати під час війни? Може вкажете реалістичний план дій/механізм, як це зробити?
Якби замість роздування інфопростору черговою бульбашкою і марним заспокоєнням народу, ми разом з європейськими партнерами розвивали і виробляли власні ОТРК, дрони з дальністю від 1000 км, то мали б уже зараз потужну та ефективну зброю, яку найбільше боїться рф. Замість одного Ф-16 можна наробити 100-200 дронів типу Shaheed, крім того, час польоту на Ф-16 коштує як половина дрону. Для мопедів не потрібно мати дорогу інфраструктуру обслуговування як для авіації, тому після покупки Іранських дронів Росія вже через місяць їх використовувала на повну.
Чи дійсно так необхідно 2 роки штурмувати міні степи, зазнавши втрат, щоб потім отримати кілька Ф-16, чи може є ефективніші способи прискорити війну ?
Готовы ли наши союзники обеспечить нас столь же мощной авиацией как, хотя бы во Франции или Британии, выделять десятки миллиардов долларов на развертывание инфраструктуры, ее защиту наземными ПВО и ремонт после прилетов ракет из рашки ?
Если бы воевали РФ с НАТО то самолеты альянса взлетали бы из авианосцев, аэродромов Испании и Британии вне зоны досягаемости ракет противника, а представьте что будет если эти дорогие аэродромы с идеальными взлетными полосами под Фки построят в Украине ?
Не лучше инвестировать в разрушение аэродромов противника вместе с самолетами, чтобы они не мешали нашему наступлению ?