Захід ще не узгодив план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, - Politico

США та країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16.

Про це пише Politico із посиланням на трьох американських чиновників, які знайомі з перебігом обговорень, інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але поки що жодна країна не виділила літаки для цієї програми.

Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження навчання у 162-му підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Аризона, який уже навчає іноземних партнерів на F-16.

При цьому двоє офіційних осіб США та один європейський чиновник за умов анонімності заявляють про те, що така ідея не знайшла підтримки.

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Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців десь за межами цієї країни. Однак, за словами двох офіційних осіб США, жодних остаточних рішень ухвалено не було.

"Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один з американських чиновників.

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