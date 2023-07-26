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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 680 осіб (+460 за добу), 4177 танків, 4727 артсистем, 8136 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 243 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4177 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,

артилерійських систем - 4727 (+22) од,

РСЗВ - 698 (+0) од,

засоби ППО - 457 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),

крилаті ракети - 1307 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,

спеціальна техніка - 708 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 680 осіб (+460 за добу), 4177 танків, 4727 артсистем, 8136 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+20
Збитий вчора Ка-52 з якимись фіндіперцовим пілотом, не може не радувати!
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26.07.2023 08:14
+15
Минув 3441 день москальсько-української війни.
55 одиниць техніки, один пєпєлац та 460 чумардосів. Арта та логістика чудово, броня присутня, пєпєлаців давно не було. ППО:спецтехніка 3:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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26.07.2023 09:02
+6
Фільдеперсовим (від французького - філь де Перс - тканина з Персії).
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26.07.2023 08:34
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Збитий вчора Ка-52 з якимись фіндіперцовим пілотом, не може не радувати!
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26.07.2023 08:14 Відповісти
Фільдеперсовим (від французького - філь де Перс - тканина з Персії).
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26.07.2023 08:34 Відповісти
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26.07.2023 08:35 Відповісти
КаZZапи!
Хватайте свої "панцирі"/"буки" та тягніть на мацкву. Бо нічим буде "нєба сталіци" захищати, як воно на бімбасі згорить.
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26.07.2023 08:41 Відповісти
6000 танків ...отже в них лишилось менше 2000
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26.07.2023 08:53 Відповісти
танків - 4177
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26.07.2023 10:19 Відповісти
Минув 3441 день москальсько-української війни.
55 одиниць техніки, один пєпєлац та 460 чумардосів. Арта та логістика чудово, броня присутня, пєпєлаців давно не було. ППО:спецтехніка 3:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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26.07.2023 09:02 Відповісти
Історично Таганрог - українське місто.
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26.07.2023 15:07 Відповісти
Саме так ...
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26.07.2023 15:25 Відповісти
похоже що ворог не хоче під касетні снаряди.
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26.07.2023 09:49 Відповісти
В окопі або під будь якою тонкою бронею, шрапнель не шкодить.
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26.07.2023 10:06 Відповісти
ты шибко умный...
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26.07.2023 11:08 Відповісти
Це я й сам знаю. Це тому, що я весь час думаю. Я завжди думаю. Навіть коли сплю теж думаю. Так, що там сплю, я навіть коли їм, то теж думаю. Я завжди думаю.
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26.07.2023 17:11 Відповісти
 
 