Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 680 осіб (+460 за добу), 4177 танків, 4727 артсистем, 8136 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 243 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4177 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,

артилерійських систем - 4727 (+22) од,

РСЗВ - 698 (+0) од,

засоби ППО - 457 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),

крилаті ракети - 1307 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,

спеціальна техніка - 708 (+5).

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