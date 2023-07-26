Лубінець - родичам полонених: Не передавайте стороннім персональні дані. Медійність шкодить обміну

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав родичам військовополонених, що медійність навколо конкретних бранців лише шкодить їхньому обміну.

Про це Лубінець заявив під час зустрічі з рідними військовополонених у Рівному, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад 500 людей, родичів військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин, цивільних заручників, прийшли сьогодні на зустріч у місті Рівне. Питання були щодо комунікації військових частин з родичами, щодо звільнення з полону, соціальних виплат, ідентифікації за допомогою фото та відео. Взяв на контроль проблеми конкретних військових частин. Розповів про діяльність Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен укотре наголосив, що медійність навколо конкретних військовополонених лише шкодить їхньому обміну.

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"Звернув увагу родичів, що варто бути обережними з персональними даними, як своїми, так і військових, і не передавати їх стороннім особам", - підкреслив Лубінець.

Також він зауважив, "що проведення мирних мітингів на підтримку військовополонених не йде на користь, адже може слугувати картинкою для пропагандистських роликів ворога".

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