Лубінець - родичам полонених: Не передавайте стороннім персональні дані. Медійність шкодить обміну
Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав родичам військовополонених, що медійність навколо конкретних бранців лише шкодить їхньому обміну.
Про це Лубінець заявив під час зустрічі з рідними військовополонених у Рівному, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Понад 500 людей, родичів військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин, цивільних заручників, прийшли сьогодні на зустріч у місті Рівне. Питання були щодо комунікації військових частин з родичами, щодо звільнення з полону, соціальних виплат, ідентифікації за допомогою фото та відео. Взяв на контроль проблеми конкретних військових частин. Розповів про діяльність Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - зазначив Лубінець.
Омбудсмен укотре наголосив, що медійність навколо конкретних військовополонених лише шкодить їхньому обміну.
"Звернув увагу родичів, що варто бути обережними з персональними даними, як своїми, так і військових, і не передавати їх стороннім особам", - підкреслив Лубінець.
Також він зауважив, "що проведення мирних мітингів на підтримку військовополонених не йде на користь, адже може слугувати картинкою для пропагандистських роликів ворога".
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Все це нестерпно для їх рідних і близьких людей, бо означає зраду їх самих і пам'яті про них.
Офіс омбудсмена за останні дев'ять місяців отримав десятки відео з публічними стратами українських військових російськими окупантами.
В мене питання, хоч один європейський чиновник бачив ці відео , я вже не пишу про звичайних громадян які там не можуть розібратись хто ж "вінават в вайнє"?.
Хтось бачив, чув, читав заяву Бєніного Лубенця про "суд" над айдарівцями в паРаші?
Gayka Gayoha
Між цими фото півтори роки. Нелюди катують і тримають у полоні Ігора Гайоха.
https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Поверніть_Героїв_додому https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%D0%86%D2%91%D0%BB?src=hashtag_click #ДядяІґл https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Гайоха_мій_Герой .
Кричу,благаю,вимагаю. Треба рятувати захисників України.
Звертаюсь до влади, не ігноруйте це судилище над Айдаром!