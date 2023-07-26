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Новини
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Лубінець - родичам полонених: Не передавайте стороннім персональні дані. Медійність шкодить обміну

полон,окупанти,полонені,цивільні

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав родичам військовополонених, що медійність навколо конкретних бранців лише шкодить їхньому обміну.

Про це Лубінець заявив під час зустрічі з рідними військовополонених у Рівному, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад 500 людей, родичів військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин, цивільних заручників, прийшли сьогодні на зустріч у місті Рівне. Питання були щодо комунікації військових частин з родичами, щодо звільнення з полону, соціальних виплат, ідентифікації за допомогою фото та відео. Взяв на контроль проблеми конкретних військових частин. Розповів про діяльність Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен укотре наголосив, що медійність навколо конкретних військовополонених лише шкодить їхньому обміну.

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"Звернув увагу родичів, що варто бути обережними з персональними даними, як своїми, так і військових, і не передавати їх стороннім особам", - підкреслив Лубінець.

Також він зауважив, "що проведення мирних мітингів на підтримку військовополонених не йде на користь, адже може слугувати картинкою для пропагандистських роликів ворога".

Також читайте: Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (932) захист персональних даних (96) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+11
Мовчання про зниклих безвісти солдатів і офіцерів - це гарантоване їх забуття.
Все це нестерпно для їх рідних і близьких людей, бо означає зраду їх самих і пам'яті про них.
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26.07.2023 08:32
+10
Бреше паскуда. Азовців обміняли тільки тих про яких говорили і про яких всі знали. Про яких мовчали і досі в полоні , або мертві.
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26.07.2023 08:27
+8
"...проведення мирних мітингів на підтримку військовополонених не йде на користь, адже може слугувати картинкою для пропагандистських роликів ворога",-виконання положень Конституції України взагалі дуже шкодить українській владі, нервує посадовців та зменшує їх профіт.
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26.07.2023 08:34
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Больше всего это вредит власти по чьим рейтингам это бьет.
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26.07.2023 08:24 Відповісти
Банда зелених прислужує ворогу!
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26.07.2023 08:27 Відповісти
Бреше паскуда. Азовців обміняли тільки тих про яких говорили і про яких всі знали. Про яких мовчали і досі в полоні , або мертві.
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26.07.2023 08:27 Відповісти
Мовчання про зниклих безвісти солдатів і офіцерів - це гарантоване їх забуття.
Все це нестерпно для їх рідних і близьких людей, бо означає зраду їх самих і пам'яті про них.
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26.07.2023 08:32 Відповісти
"...проведення мирних мітингів на підтримку військовополонених не йде на користь, адже може слугувати картинкою для пропагандистських роликів ворога",-виконання положень Конституції України взагалі дуже шкодить українській владі, нервує посадовців та зменшує їх профіт.
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26.07.2023 08:34 Відповісти
Кстати а как там закончилась история с нашими пленными которых втихаря вывезли в Венгрию?
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26.07.2023 08:38 Відповісти
Мовчати як ти мовчиш про це :

Офіс омбудсмена за останні дев'ять місяців отримав десятки відео з публічними стратами українських військових російськими окупантами.

В мене питання, хоч один європейський чиновник бачив ці відео , я вже не пишу про звичайних громадян які там не можуть розібратись хто ж "вінават в вайнє"?.
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26.07.2023 08:38 Відповісти
А немедійність створює можливіть приховати будь що , і будь-кого. Так на кого працює оцей пан???
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26.07.2023 09:04 Відповісти
Ти та твої роботодавці з ОПи мовчите навіть про тих українських воїнів, яких рашисти ПУБЛІЧНО судять!

Хтось бачив, чув, читав заяву Бєніного Лубенця про "суд" над айдарівцями в паРаші?
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26.07.2023 09:06 Відповісти
Пише сестра воїна "Айдару".

Gayka Gayoha

Між цими фото півтори роки. Нелюди катують і тримають у полоні Ігора Гайоха.

https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Поверніть_Героїв_додому https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%D0%86%D2%91%D0%BB?src=hashtag_click #ДядяІґл https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Гайоха_мій_Герой .

Кричу,благаю,вимагаю. Треба рятувати захисників України.

Звертаюсь до влади, не ігноруйте це судилище над Айдаром!

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26.07.2023 09:10 Відповісти
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26.07.2023 09:12 Відповісти
 
 