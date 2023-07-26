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Новини Війна
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Сили оборони наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах у районі Старомайорського, - Генштаб

контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У районі Старомайорського (Донецької області. - Ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО

25 липня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Згодом речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень уточнив, що захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+9
В Курманському (Красногвардійському) районі у селищі Червона поляна сьогодні стався прильот хороших ракет по військовому складу окупантів, який вони облаштували на покинутій фермі. Окупанти поки мовчать, місцеві пишуть про перекриті дороги, детонацію і велику кількість швидких, які на місце прильоту відправили навіть з Яни-Капу (Красноперекопська). Ватоголові збентежені тим, що окупанти мовчать про бавовну. Окупанти в цей час також перекривали рейд у Севастопольській бухті і рух на мості https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1683778726977327107 (скріни), https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1683765682389803008 (скріни).
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26.07.2023 08:43
+7
Читав що за даними DeepState з 17го по 23тє кацапи захопили більше ніж наші звільнили.
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26.07.2023 08:41
+5
Вважати та видавати просування військ ВЗДОВШ лінії фронту за успіх - цей вираз спікерів нашого Генштабу треба записати у анали військового мистецтва усіх часів і народів"
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26.07.2023 08:46
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Читав що за даними DeepState з 17го по 23тє кацапи захопили більше ніж наші звільнили.
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26.07.2023 08:41 Відповісти
Коло Куп*янська рвуця до р. Оскол
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26.07.2023 08:46 Відповісти
За вчорашню добу, за даними військово-аналітичного агенства deepstatemap, яке за увесь час війни жодного разу не подало хибну карту відображення лінії бойових дій, рашистські війська на Лиманському напрямку із району Райгородки фронтальним ударом шириною 4 км. просунулися майже на 5 км. вглиб українських позицій і просунулися у напрямку н.п.Борова на рубіж населених пунктів Першотравневе-Копанки-Новосергіївка!
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26.07.2023 08:57 Відповісти
На жаль погані новини теж є, але треба зазначити що ширина фронту на ділянці де рашисти мали успіх не більше за 1 км і тому багато хто прогнозує що це шупальце рашистам швиденько доведеться прибрати через надвеликий ризик оточення замість розвитку їх досягнень і це тішить!
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26.07.2023 09:30 Відповісти
Розкрийте мапу Діпстейт - і Ви пересвідчитеся, що фронт прориву ворога становить не 1 км, а 4-5 км!
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26.07.2023 12:15 Відповісти
Канєшна, скоро, *****, шапками закидаємо.
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26.07.2023 15:01 Відповісти
В Курманському (Красногвардійському) районі у селищі Червона поляна сьогодні стався прильот хороших ракет по військовому складу окупантів, який вони облаштували на покинутій фермі. Окупанти поки мовчать, місцеві пишуть про перекриті дороги, детонацію і велику кількість швидких, які на місце прильоту відправили навіть з Яни-Капу (Красноперекопська). Ватоголові збентежені тим, що окупанти мовчать про бавовну. Окупанти в цей час також перекривали рейд у Севастопольській бухті і рух на мості https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1683778726977327107 (скріни), https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1683765682389803008 (скріни).
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26.07.2023 08:43 Відповісти
Вважати та видавати просування військ ВЗДОВШ лінії фронту за успіх - цей вираз спікерів нашого Генштабу треба записати у анали військового мистецтва усіх часів і народів"
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26.07.2023 08:46 Відповісти
Взагалі то те про що пише т.з. "Павло" є нічим іншим як розвиток успіху, розширення позицій та закріплення досягнутого. Тож віж відвертий ДУРЕНЬ коли намагається успіх ЗСУ видати за щось "незначне"! Ох уж ці шукачі "зради". Хотілося б зрозуміти, він наша гніда чи рашистска вошь?!
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26.07.2023 09:35 Відповісти
Сказано ж куди й де - вздовж лінії фронту! А вздовж лінії фронту можно з "успіхом" просуватися хоч по усій лінії - від Кам'янського до Тополів. Правда противнику від такого "просування" буде ані холодно, ані жарко!
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26.07.2023 09:06 Відповісти
Якби це було б так як ти "Бубен" пишеш, то ВЗДОВЖ лінії фронту тільки б і діяли що наші, що рашисти вирівнюючи його на свою користь, але чомусь це вдається лише за рахунок вилечезних зусиль, і взалі БУДЬ ЯКИЙ наступ можливо назвати "рохом вздовж лінії фронту"! До речі, і я хліб та ковбасу, м'ясо та сир 2чомусь" нарізаю ВЗДОВЖ фронтальної частини і йог (о диво" стає все менше, а у моєму шлунку все більше й більше! То що "Павло", запропонуєш різати лише вглиб, бо інакше, вздовш, я "нічого не досягаю"???!!! Йди вже до Скабєєвої "Бубен", там ТАКОЮ "логікою" як в тебе усі користуються!
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26.07.2023 09:42 Відповісти
Було б чесно, якби писали, де відступають... Бо по тилах вже, як в попередньому, бруківку міняють, пам'ятники перероблюють...

А виробництва для передової налагодити не виходить...
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26.07.2023 09:02 Відповісти
а что ты хотел после выбора ..19...?
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26.07.2023 11:40 Відповісти
тикають - кацапи.

Українці батьків на "Ви", не те що незнайому людину...
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11.08.2023 17:30 Відповісти
Що то ''друга армія'' обісралась, відступає. Скоро побіжить без портів. СЛАВА УКРАЇНІ.
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26.07.2023 09:22 Відповісти
 
 