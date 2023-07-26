Сили оборони наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах у районі Старомайорського, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У районі Старомайорського (Донецької області. - Ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО

25 липня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Згодом речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень уточнив, що захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське.