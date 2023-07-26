Доба на Харківщині: удар дронами по Первомайському, обстріли Куп’янська, Вовчанська, Дворічної

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Лозівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих.

У Куп'янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені 2 приватні житлові будинки. У с. Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

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У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.