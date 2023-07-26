Держдеп про співпрацю РФ та Ірану: Тегеран залишається головною військовою опорою Росії
Попри санкції від Заходу, військове партнерство цих двох країн лише посилюється: Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України.
Про це сказав під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Іран залишається головною військовою опорою Росії", - зазначив Пател, коментуючи інформацію розвідки США про будівництво заводу з виробництва "шахедів" у РФ та допомоги Ірану у цьому.
"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - наголосив Пател.
Він нагадав, що армія РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україні, щоби тероризувати українське населення.
"Ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА", - резюмував він.
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Хто на що працював останні 32 роки.
Ми звичайна
бананова республікасировинний придаток. Нам навіть не дозволено наш ліс продавати у вигляді меблів за гарні гроші.
Рашка хоч "залізо" так сяк виробляє
Аятоли то лушпайки
Менше 1% цілком би вистачило.
В такі моменти згадуєш українську ракетну програму... (c)
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/PA_Pivdenmash
ДерьмашЮжмаш производил. Только вот не задались вопросом откуда взялась документация на эти ракеты. А разрабатывали их конторы вроде НИИ Теплотехники, КБ Молния, этс, которые, естественно, после развала остались в россии и делиться чертежами забесплатно, как при СССР, больше не хотели. Южмаш, естественно стал в позу, сказал "а я не бу..." и стоит так уже 30 лет. В общем, с той поры все инновационные разработки закончились.
Все эти ваши Южмаши, Артемы, Радары, Авианты, Океаны и прочие Ленкузни это
мусормускулы промышленности, а не мозги. Разрабатывать быстро они не умеют, но если нужно сделать беспилотник за мульён они это с радостью, они это умеют.