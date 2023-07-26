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Держдеп про співпрацю РФ та Ірану: Тегеран залишається головною військовою опорою Росії

іран

Попри санкції від Заходу, військове партнерство цих двох країн лише посилюється: Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України.

Про це сказав під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Іран залишається головною військовою опорою Росії", - зазначив Пател, коментуючи інформацію розвідки США про будівництво заводу з виробництва "шахедів" у РФ та допомоги Ірану у цьому.

"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - наголосив Пател.

Він нагадав, що армія РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україні, щоби тероризувати українське населення.

"Ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА", - резюмував він.

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Автор: 

Держдепартамент США (1625) Іран (2028) росія (65122)


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Топ коментарі
+2
Поки що головною військовою опорою росії залишається сама росія.
Хто на що працював останні 32 роки.
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26.07.2023 09:17
+2
Кіташка головна опора.
Аятоли то лушпайки
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26.07.2023 09:21
+1
Констатація фактів і більше нічого. Цивілізований світ не здатен впоратися з дикою гопотою.
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26.07.2023 09:22
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И какова реакция?
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26.07.2023 09:17 Відповісти
Поки що головною військовою опорою росії залишається сама росія.
Хто на що працював останні 32 роки.
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26.07.2023 09:17 Відповісти
та да.. торгівельно - розважальна і айті економіка не виносить війну з московитами. Яка несподіванка
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26.07.2023 09:24 Відповісти
Так само, як і найновіші банківські "продукти" так і інші "досягнення" аграрно-постіндустріальної економіки.
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26.07.2023 09:33 Відповісти
аграрна економіка передбачає виробництво всіх видів сільгосптехніки, паливо-мастильних матеріалів, вантажних автомобілів, хімічних добрив - тобто тяне за собою цілу купу промисловості.
Ми звичайна бананова республіка сировинний придаток. Нам навіть не дозволено наш ліс продавати у вигляді меблів за гарні гроші.
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26.07.2023 10:09 Відповісти
Так, аграрна економіка створює попит на продукцію індустрії (с/г машинобудування, хімічної промисловості, і тд). У постіндустріальній економіці аграрна економіка, зокрема, створює попит на послуги постачання продукції індустрії з країн з індустріальною економікою (імпорт с/г машин, добрив, автомобілей, елеваторів і тп.) Замість її виробництва.
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26.07.2023 10:55 Відповісти
На фоні окончатєльного розвалу нашого ВПК ЗЄлєю то так і є.
Рашка хоч "залізо" так сяк виробляє
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26.07.2023 09:24 Відповісти
Кіташка головна опора.
Аятоли то лушпайки
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26.07.2023 09:21 Відповісти
Констатація фактів і більше нічого. Цивілізований світ не здатен впоратися з дикою гопотою.
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26.07.2023 09:22 Відповісти
Як будь які тоталітарні режими Тегеран та Москва можуть багато публічно висловлювати одне, ба навіть незгоду між собою, а у реаліях підтримувати один одного у роздмухуванні війни та зростанні можливості нести смерть та руйнування сусіднім та далеким країнам! Тож вірити керівництву цих держав НА СЛОВО, та з довірою відноситися до їх публічних заяв це себе не поважати!!!
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26.07.2023 09:26 Відповісти
Поки голодранці поглиблюють свою чорну співпрацю, "цивілізований Захід" шукає приводи "втомитись" від війни.
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26.07.2023 09:28 Відповісти
Чому б партнерам не вчинити так само, як Іран? Допомогти побудувати в Україні заводи для виробництва українських Топірців/Томагавків? Якщо лякають загрози ударів Шахедів, Калібрів, Х-32, Х-47, то в США тільки Петріотів більше 1,1К. Є ж ресурси ППО, щоб поділитися для прикриття оборонного будівництва?
Менше 1% цілком би вистачило.
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26.07.2023 09:29 Відповісти
В Ірані на озброєння Іранської армії та КВІР прийнято крилату ракету "Абу Махді" із заявленою дальністю понад 1000 кілометрів.

В такі моменти згадуєш українську ракетну програму... (c)
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26.07.2023 09:39 Відповісти
Ракеты, произведенные на ПО Южмаш, включали первую советскую ракету с ядерным вооружением https://en.wikipedia.org/wiki/R-5_missile Р-5М (СС-3 «Шистер»), https://en.wikipedia.org/wiki/R-12_Dvina Р-12 «Двина» (СС-4 «Сандал»), Р https://en.wikipedia.org/wiki/R-14_Chusovaya -14 «Чусовая» (СС-5 «Скеан»). , первая широко развернутая советская МБР https://en.wikipedia.org/wiki/R-16_(missile) Р-16 (СС-7 «Шорник»), https://en.wikipedia.org/wiki/R-36_(missile) Р-36 (СС-9 «Скарп»), https://en.wikipedia.org/wiki/MR-UR-100_Sotka МР-УР-100 «Сотка» (СС-17 «Спанкер») и Р-36М (СС-18 «Сатана»). В советское время завод мог производить до 120 МБР в год. В конце 1980-х «Южмаш» был выбран головным предприятием по производству МБР https://en.wikipedia.org/wiki/RT-2PM2_Topol-M РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (СС-27 «Серп Б»).

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/PA_Pivdenmash
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26.07.2023 10:06 Відповісти
Вы очень правильно написали какие ракет Дерьмаш Южмаш производил. Только вот не задались вопросом откуда взялась документация на эти ракеты. А разрабатывали их конторы вроде НИИ Теплотехники, КБ Молния, этс, которые, естественно, после развала остались в россии и делиться чертежами забесплатно, как при СССР, больше не хотели. Южмаш, естественно стал в позу, сказал "а я не бу..." и стоит так уже 30 лет. В общем, с той поры все инновационные разработки закончились.
Все эти ваши Южмаши, Артемы, Радары, Авианты, Океаны и прочие Ленкузни это мусор мускулы промышленности, а не мозги. Разрабатывать быстро они не умеют, но если нужно сделать беспилотник за мульён они это с радостью, они это умеют.
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26.07.2023 14:04 Відповісти
Я в курсе, кто разрабатывал. Экземпяр РД у Южмаша был. Как без документации производить изделия?
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26.07.2023 15:20 Відповісти
Про конторы вы написали, а про КБ Южное "запамятовали"? Фамилии Янгель, Уткин, не помните? Список разработок погуглите. Мозги не только в НИИ Теплотехники работают.
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26.07.2023 15:33 Відповісти
Конечно помню. И КБ Южное, и КБ Прогресс, и КБ Луч. Особо ярко вспоминается когда к нам приходил зам директора КБ Луч и говорил, что у них не осталось ни одного конструктора))
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26.07.2023 17:25 Відповісти
Там все ясно. Чого США цідить допомогу і не передає все що треба?! Як добре їм загрібати жар чужими руками і платити чужими життями, чужих же не жаль.
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26.07.2023 11:06 Відповісти
 
 