Держдеп про співпрацю РФ та Ірану: Тегеран залишається головною військовою опорою Росії

Попри санкції від Заходу, військове партнерство цих двох країн лише посилюється: Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України.

Про це сказав під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Іран залишається головною військовою опорою Росії", - зазначив Пател, коментуючи інформацію розвідки США про будівництво заводу з виробництва "шахедів" у РФ та допомоги Ірану у цьому.

"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - наголосив Пател.

Він нагадав, що армія РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україні, щоби тероризувати українське населення.

"Ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА", - резюмував він.

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