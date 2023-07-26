Баканов розповідає про те, як захищав державу, а через його зраду десятки тисяч українців загинули, - Бутусов
Ексголова СБУ Іван Баканов дав інтерв’ю, де розповів як ефективно він захищав державу, і навіть морські дрони, якими СБУ та ВМС спільно підірвали Кримський міст у липні 2023-го, на думку Баканова, розробили саме завдяки його задуму. Це є непокараною державною зрадою.
Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Баканов призначив на вищі посади в СБУ викритих агентів ФСБ. Той же Олег Кулініч сидів у нього в робочому кабінеті постійно, особливо після початку війни, кинув свою посаду - начальника ГУ СБУ по Криму у Херсоні, здав усіх наших людей у Криму, здав усі наші таємниці", - пише Бутусов.
Він додає, що Баканов не тільки просував російську дезінформацію перед вторгненням, а й у перші дні ховався та не ухвалював взагалі ніяких рішень.
"Ні до яких атак дронів Баканов, звичайно, ніякого стосунку не має", - зазначає Бутусов.
Головний редактор запитує, як можна розслідувати про здачу півдня України і допитувати військових, коли слідчим заборонили допитувати ексголову СБУ, який призначив групу агентів ФСБ на керівні посади саме на цей напрямок?
"І дотепер Баканов не є фігурантом кримінальних справ, він живе мирним життям, коли десятки тисяч загинули через цю зраду, через ці злочинні дії та бездіяльність", - додає Бутусов.
Та зазначає, що перебування Баканова на волі, а не під слідством, це демонстрація, що навіть державна безпека, закон та справедливість в Україні нічого не варті, якщо ти директор "Кварталу 95".
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що колишній глава СБУ Іван Баканов склав іспити, пройшов стажування та отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/shorts/uSairnZ6Bpk
Іван Баканов
Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу", ще кілька місяців тому його фото було навіть неможливо знайти в інтернеті.
До виборів він https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/25/7196270/ працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив https://www.chesno.org/post/721/ партію "Слуга народу".
УП по команду Зеленського на віборах Президента .
ЦЯ МЕРЗОТА ПОЗАЛАШТУНКОВА вже з 2017 року готувала Українську політику до входження рашистів , а до того вона затверджувала, як юридична позалаштунлка особа, концертні тексти для Вовки на сцені Кремля , де Вова на колінах молить Прутня взяти до себе його повію батьківщину , Прутень з ухмилочкою сидів й мріяв, як братиме Україну ...це був 2007 рік - МЮНХЕНСЬКА ПРОМОВА ПРУТНЯ . ПОТІМ ГРУЗІЯ .... А потім чемпіонат світу з футболу в прекрасній країні Пашка-Підарашка
про горбунова тоже не знали...про лисого pohuуя і пікалова з кварталу хоч десь проскакувало...
скільки ще їх невідомих героїв з кварталу?
Спробуйте щось таке на московії уявити. Фантазії не вистачить.
@UA_Peacemaker
26.07.2023 - 92-тя ніч в полоні без права застави.
92-й день, як патріоти позапихали язика в сраку.
https://twitter.com/hashtag/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #чому_ми_не_в_нато
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руSSкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
якщо лаврови, нєбєнзі та інші руZZкі "дипломати" ЦЮ назву преЗедента почнуть розносити по всьому світу.... дуже важко буде з підтримкою для України....
чмонечто может занять должность руководителя спецслужбы, получить доступ к гостайнам, раздать должности в СБУ представителям криминала и агентам страны-агрессора. И, да, этому чмонечтоничего за это не будет.
щось-таке і хотів: "руSSкіє дадут нам 100 млрд $...і ми бyдім дагаварівацца..."
Піпл схаває, якщо про це на "єдиному марафєті" будуть розказувать в режимі 24/7
або як колись говорили: що воно п'є?
А на передовой ежедневно гибнет цвет украинской нации. Но для квартальных подонков это лишь еще один сериал. Им не о чем беспокоится, они во время войны становятся богаче; успешно торгуют государственными должностями; живут припеваючи даже во время войны.
https://www.youtube.com/shorts/uSairnZ6Bpk
Зелєбоби а пам'ятаєте як вам казали що призначення Баканова на посаду голови СБУ це біда? Пам'ятаєте покидьки?
візьмуть цю падлу
тай відвезуть у Бахмут-хай захищає
Чеєш ЗЕ:-
скажи мені хто твій друг
і вся країна скаже хто ти
є важливіше питання - чому ми хочемо замінити президента на такого самого щоб той привів своїх "баканових"
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)