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Баканов розповідає про те, як захищав державу, а через його зраду десятки тисяч українців загинули, - Бутусов

баканов

Ексголова СБУ Іван Баканов дав інтерв’ю, де розповів як ефективно він захищав державу, і навіть морські дрони, якими СБУ та ВМС спільно підірвали Кримський міст у липні 2023-го, на думку Баканова, розробили саме завдяки його задуму. Це є непокараною державною зрадою.

Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Баканов призначив на вищі посади в СБУ викритих агентів ФСБ. Той же Олег Кулініч сидів у нього в робочому кабінеті постійно, особливо після початку війни, кинув свою посаду - начальника ГУ СБУ по Криму у Херсоні, здав усіх наших людей у Криму, здав усі наші таємниці", - пише Бутусов.

Він додає, що Баканов не тільки просував російську дезінформацію перед вторгненням,  а й у перші дні ховався та не ухвалював взагалі ніяких рішень.

"Ні до яких атак дронів Баканов, звичайно, ніякого стосунку не має", - зазначає Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскерівник СБУ Баканов показав своє посвідчення адвоката. ФОТО

Головний редактор запитує, як можна розслідувати про здачу півдня України і допитувати військових, коли слідчим заборонили допитувати ексголову СБУ, який призначив групу агентів ФСБ на керівні посади саме на цей напрямок?

"І дотепер Баканов не є фігурантом кримінальних справ, він живе мирним життям, коли десятки тисяч загинули через цю зраду, через ці злочинні дії та бездіяльність", - додає Бутусов.

Та зазначає, що перебування Баканова на волі, а не під слідством, це демонстрація, що навіть державна безпека, закон та справедливість в Україні нічого не варті, якщо ти директор "Кварталу 95".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Баканов здав усі держтаємниці та сприяв повномасштабному нападу РФ, але досі перебуває на волі - це наруга над законом, - Бутусов

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що колишній глава СБУ Іван Баканов склав іспити, пройшов стажування та отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавщини.

Автор: 

державна зрада (1685) Бутусов Юрій (3589) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+61
Нахабне і брехливе, як і всі зелені. Теж мені "захисник України".
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26.07.2023 09:33
+53
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26.07.2023 09:35
+39
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26.07.2023 09:50
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Адвокат-лейтенант Баканов
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26.07.2023 09:31 Відповісти
Та да.Если он лейтенант, то почему он не призван? А главное - почему он не сидит по ст. 111 УК Украины?
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26.07.2023 09:44 Відповісти
Не знайдуть де він, не можуть вручити повістку. Раза так чотири шукатимуть, а потім махнуть рукою.
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26.07.2023 09:48 Відповісти
Після четвертого разу він зможе балотуватись у президенти. Така у нас національна традиція - треба три рази відсидіти у тюрмі, або чотири рази відпетляти від призову і ти Президент. А щоб стати орденоносцем - треба наїсти гладку пику і заробити цілюлит на лисині, як два недоумки з кварталу.
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26.07.2023 10:50 Відповісти
Он летенант сбвушник. А этим западло воевать, как и мусорам, как и гвардии самонападения. Куда последние делись? что-то про них не слышно. Особенно про батальон "там де пьють там и льють". Чи то беркут-2 на случай какой-нибудь заворухи
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26.07.2023 09:50 Відповісти
Зате воюють ось ці Герої...
https://www.youtube.com/shorts/uSairnZ6Bpk
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26.07.2023 10:27 Відповісти
Іван Баканов - керівник штабу Зеленського, відповідальний за взаємодію з Верховною Радою.



Іван Баканов

Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу", ще кілька місяців тому його фото було навіть неможливо знайти в інтернеті.

До виборів він https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/25/7196270/ працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив https://www.chesno.org/post/721/ партію "Слуга народу".

УП по команду Зеленського на віборах Президента .

ЦЯ МЕРЗОТА ПОЗАЛАШТУНКОВА вже з 2017 року готувала Українську політику до входження рашистів , а до того вона затверджувала, як юридична позалаштунлка особа, концертні тексти для Вовки на сцені Кремля , де Вова на колінах молить Прутня взяти до себе його повію батьківщину , Прутень з ухмилочкою сидів й мріяв, як братиме Україну ...це був 2007 рік - МЮНХЕНСЬКА ПРОМОВА ПРУТНЯ . ПОТІМ ГРУЗІЯ .... А потім чемпіонат світу з футболу в прекрасній країні Пашка-Підарашка
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26.07.2023 13:28 Відповісти
він вже напевне і медаліст різних ступенів, а може й орденоносець...хто це знає достеменно
про горбунова тоже не знали...про лисого pohuуя і пікалова з кварталу хоч десь проскакувало...
скільки ще їх невідомих героїв з кварталу?
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26.07.2023 09:58 Відповісти
Оставит своим детям многие миллионы в наследство. Ну а дурная репутация? Непрофессионализм? Бездарность? - Так он уже начал работу по реабилитации и созданию легенд и мифов о своем исключительном даре руководителяспецслужбы.
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26.07.2023 10:17 Відповісти
Нахабне і брехливе, як і всі зелені. Теж мені "захисник України".
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26.07.2023 09:33 Відповісти
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26.07.2023 09:50 Відповісти
А що,"тупий собачий рот"вже кудись виїхав?
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26.07.2023 10:37 Відповісти
На "лікування"...
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26.07.2023 10:43 Відповісти
Супроводжує родича на лікування в якості собаки-поводиря ,от тут і є привід йому в пащу ....
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26.07.2023 11:28 Відповісти
Він російську державу захищав.
Спробуйте щось таке на московії уявити. Фантазії не вистачить.
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26.07.2023 09:33 Відповісти
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26.07.2023 09:45 Відповісти
Боже збережи Україну від таких захисників...
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26.07.2023 09:33 Відповісти
Боже збережи Україну від таких "захисників."....
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26.07.2023 09:35 Відповісти


@UA_Peacemaker

26.07.2023 - 92-тя ніч в полоні без права застави.

92-й день, як патріоти позапихали язика в сраку.

https://twitter.com/hashtag/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #чому_ми_не_в_нато
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26.07.2023 09:34 Відповісти
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26.07.2023 09:35 Відповісти
Іспанський сopoм 😒
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26.07.2023 10:02 Відповісти
Малороський.
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26.07.2023 10:17 Відповісти
😥😠
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26.07.2023 10:30 Відповісти
Таких у нас целый Марафон.
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26.07.2023 09:34 Відповісти
І їх глядачі ...
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26.07.2023 10:02 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руSSкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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26.07.2023 09:34 Відповісти
гівнокомандувача ХАЙ згадує Українська Прокуратура....після Перемоги... а зараз - не на часі....

якщо лаврови, нєбєнзі та інші руZZкі "дипломати" ЦЮ назву преЗедента почнуть розносити по всьому світу.... дуже важко буде з підтримкою для України....
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26.07.2023 10:16 Відповісти
Добавьте в список попов РПЦ (УПЦ МП).
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26.07.2023 10:00 Відповісти
100% краще повністю: руSSке гундяєвське кривослав`я!
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26.07.2023 10:12 Відповісти
Бесполезно писать про Баканова. Он друг детства зеленского. В одну школу ходили. Возможно даже за ленкой вместе ухлестовали. Никогда зеля лучшего друга не посадит на кичу, вы чего?
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26.07.2023 09:35 Відповісти
Ну так логичнее сбагрить дружка за кордон и посоветовать сидеть тихо, а не позволять доводить народ до белого каления сказками про "защиту родины" и мутками с адвокатурой.
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26.07.2023 09:43 Відповісти
Они пошли во все тяжкие. Им уже похер, особенно похер, что там себе подумает мудрый нарит
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26.07.2023 09:46 Відповісти
Це Вас він доводить до "білого каління", а маси (щиро, ЩИРО надіюсь що досить незначні) вірять в Боневтіка. Буквально вчора підслухав розмову в магазині двох пенсіонерок "Оце один Зеленський воює з Росією, якби всі йому не заважали то він давно вже б переміг". Телезомбі, от попіарять Баканова пару місяців, і знову посадить його в "високе" крісло.
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26.07.2023 09:53 Відповісти
Цікаво, хто ж нашому "найвеличнішому" заважає в розумінні двох маразматичок? Риторичне питання. Старість-не радість.
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26.07.2023 10:04 Відповісти
За кордоном його за сраку можуть взяти або наші партнери, або москалі ...
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26.07.2023 10:03 Відповісти
Тому повинні в одну камеру потрапити. Можливо навіть вмєстє с лєнкой.
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26.07.2023 09:43 Відповісти
ленка перша, ще за те що закликала в 14-му здавати позиції ЗСУ рагистав в криму.
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26.07.2023 09:50 Відповісти
баканов это индикатор тех кто сейчас при власти,и это все сильно напрягает
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26.07.2023 09:35 Відповісти
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26.07.2023 10:15 Відповісти
100 % 😁
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26.07.2023 15:55 Відповісти
Це квартальне чувирло ще й має нахабство роздавати інтерв'ю,де саме себе хвалить???? Ну це вже треш навіть для зелеуйобків. Що,*** відбувається взагалі?
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26.07.2023 09:36 Відповісти
Украина - страна возможностей. Только у нас квартальное чмо нечто может занять должность руководителя спецслужбы, получить доступ к гостайнам, раздать должности в СБУ представителям криминала и агентам страны-агрессора. И, да, этому чмо нечтоничего за это не будет.
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26.07.2023 10:10 Відповісти
саме через єрмаків.баканових татарових і т.д котрих пригрів "зе лідор" і котрих відмовлявся і відмовляється прибрати Україну і її народ нікуди не візьмуть, а ще й будуть припиняти надавати як війскову,так і фінансову допомогу
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26.07.2023 09:39 Відповісти
так тіньовий преЗедент України Ігарь Валєрічь (якийсь клоун так цього Злодія назвав в 2016-17 роках на якомусь шоу....)
щось-таке і хотів: "руSSкіє дадут нам 100 млрд $...і ми бyдім дагаварівацца..."
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26.07.2023 10:00 Відповісти
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26.07.2023 09:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao

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26.07.2023 10:37 Відповісти
Мабуть тому що в нас країна дбає про інвалідів , правда тільки про моральних .
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26.07.2023 10:43 Відповісти
Я-я, бла-бла, баклан брехливий!
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26.07.2023 09:41 Відповісти
Ну якщо найвеличнішому вже намагаються приписати досягнення "бариг" і роблять з нього "пабєдуна" всіх віків та народів, то чому б з бакланова не зробити "патріота" і "хероя-захисника"?
Піпл схаває, якщо про це на "єдиному марафєті" будуть розказувать в режимі 24/7
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26.07.2023 09:41 Відповісти
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26.07.2023 09:43 Відповісти
Нічого, це ще не все. Після перемоги оголосять, що у війн і переміг 95 квартал, а Україна тут не до чого. Титул "кореш найвеличнішого" це індульгенція на зраду і вбивство ще десятків тисяч українців. Тепер найголовніші спецоперації планує головний тік-токер країни. І головне - відосики, відосики і серіали Горбунова.
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26.07.2023 09:45 Відповісти
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26.07.2023 09:46 Відповісти
Як зараз говорят: що воно курить чи нюхає
або як колись говорили: що воно п'є?
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26.07.2023 10:00 Відповісти
А як воно телефонувало Залужному і верещало що "нужна падарвать все масти в Киеве" .....не на Херсонщині....не в Іванкові....не.... саме в Києві потрібно було....це був би кінець. Добре , що генерал його послав.
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26.07.2023 09:48 Відповісти
это просто удивительно - правда...?\спрашиваю 73%...\
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26.07.2023 09:53 Відповісти
Щелін друган ніучом нівінават.
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26.07.2023 09:56 Відповісти
Бутусов, похоже, не в курсе, как готовилась мирная сдача агрессорувсей Украины. Зеленский и Ермак знают все детали этой операции. Но что-то пошло не так. Вмешалась третья сила? Сейчас некоторые фигуранты и участники отсиживаются вне Украины; другие по-прежнему на Банковой и громко хрюкают: Украина после войны станет совсем другой страной…
А на передовой ежедневно гибнет цвет украинской нации. Но для квартальных подонков это лишь еще один сериал. Им не о чем беспокоится, они во время войны становятся богаче; успешно торгуют государственными должностями; живут припеваючи даже во время войны.
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26.07.2023 10:06 Відповісти
А на передовiй ось хто...
https://www.youtube.com/shorts/uSairnZ6Bpk
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26.07.2023 10:42 Відповісти
"Зелена пліснява" своїх не здає. Положити масу людей в Херсоні і Маріуполі через скотиняку Баканова і зробити вигляд що нічого не відбулося-це може зробити тільки професійний квартальщик,якому 73% ідіотів облизали яйця і продовжують це робити і сьогодні
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26.07.2023 10:08 Відповісти
Може виконати збір коштів для закупівлі у подарунок Зеленському, Єрмаку, Баканову, Татарову, Резнікову й іншим їх призначенцям-зрадникам та хабарникам арештантської роби?! Може зрозуміють цей непрозорий натяк і схаменяться поки не пізно???!!!
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26.07.2023 10:09 Відповісти
«В Минюсте продают подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО. Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников Хотя и пост шуточный, сама услуга - не шутка» /министр Денис Малюська в Facebook/
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26.07.2023 10:55 Відповісти
Так він не тільки "адвоКАТ" а ще й "дронороб". От і добре, буде чим зайнятися в тюрмі після виборів.

Зелєбоби а пам'ятаєте як вам казали що призначення Баканова на посаду голови СБУ це біда? Пам'ятаєте покидьки?
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26.07.2023 10:10 Відповісти
Нема на нього управи.
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26.07.2023 10:19 Відповісти
Бакланова разом із зелємановим, дєрьмакановим - у расход, до кобзона. Де наш український моссад. Не треба шукати ворога далеко, він під носом , робить все для того ,як швидше знищити Україну.
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26.07.2023 10:19 Відповісти
Неможна допитувати Баканова бо він здасть бубочку) тут і сліпий таку картину бачить
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26.07.2023 10:21 Відповісти
Это звиздец,котора,которая должна была выявлять и обезвреживать путинскую агентуру,управлялась агентом фсб кулиничем, никто из работничков этой конторы не заметил,что им управляют из лубянки,и ни один бакановец не пострадал от своей дремучей некомпетентности.
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26.07.2023 10:23 Відповісти
знайдуться добрі люди
візьмуть цю падлу
тай відвезуть у Бахмут-хай захищає
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26.07.2023 10:27 Відповісти
це друг з дитинства Зе..
Чеєш ЗЕ:-
скажи мені хто твій друг
і вся країна скаже хто ти
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26.07.2023 10:38 Відповісти
Просто у ..дарования.. хорошая крыша.
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26.07.2023 10:40 Відповісти
Они одинаково конченые, как две крысы в одной клетке, как все зелёные ублюдки.
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26.07.2023 10:58 Відповісти
баканов це шістка.

є важливіше питання - чому ми хочемо замінити президента на такого самого щоб той привів своїх "баканових"
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26.07.2023 11:19 Відповісти
А баканов не хочет рассказать как он кланялся в ноги Суркисам и как захищав с ОП прихвостней Януковича? Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет через подконтрольный Кушниру Кристал банк? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира.Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса. Обратите внимание на ЖК Урловский 1 который весь продан но не достроен и на ЖК Nobility в который не инвестировали инвестора но Кушниры решили какую то часть денег инвесторов вложить в этот проект, а большая часть денег уже в Европе, вот вам и перекрестное инвестирование. Есть желающие занести прихвостню Януковича в его пирамиду с задержкой сдачи домов 2-4 года еще до начала полномасштабной войны?
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26.07.2023 12:01 Відповісти
Эту гниду крышуют в ОП, это при том что он при Януковиче благодаря завхозу Януковича Кравцу и главе ОП при Яныке Левочкину получил должность зам министра обороны и разворовывал нашу армию, а на протяжении последних 12 лет он построил пирамиду Киевгорстрой-Будкепитал, разворовывает холдинг, умножает на ноль инвесторов, схемы на 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, а если учесть что в Киевраде еще и сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир - является замом главы постоянной земельной комиссии и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., ОП пилит вам видосы и промывают мозг на телемарафоне а по факту Арахамия, Ермак и Зеленский это лучшие друзья прихвостней Януковича Кушнира, Кравца и Столара. Конечно на фоне подготовки Зеленского Украинцев к шашлыкам а не к войне, где погибли сотни людей поверив президенту что русские не нападут, как потом сказал Зеленский что он знал но не мог сказать народу о неизбежности полномасштабного вторжения так как толи Ермак на ухо шептал что русские не нападут то ли он бы терял столько то денег в сутки, мораль проста бабки главней всего. Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП и СБУ купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:22 Відповісти
100%
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26.07.2023 12:28 Відповісти
А що тут дивного . Баканов -юрист 95 кварталу. А там всі -артисти розмовного жанру . От і він теж розповідає....
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26.07.2023 12:37 Відповісти
Отдать на ,,съедение ,, воинам, вдовам, детям без отцов. Сделать исключение , не заметить как ему сделают как Каддафи. В крайнем случае пожизненное. Пожизненное заслуживают 80% окружения президента Ермака.
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26.07.2023 13:48 Відповісти
Я не розумію-які це десятки тисяч загинули? Бутусов не міг би говорити конкретніше?
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26.07.2023 17:20 Відповісти
"Я с ними пришел... я с ними и уйду..." Вопрос куда? Вариантов немного - кому тюрьма. кому забытье... Президент, похоже, уже не способен решить дилемму с кем он - со своей "командой" или с народом... Вот только от "команды" "отмыться" уже не получится... Думаю, он уже понимает, что его "команда" - его приговор... Приговор непрофессионализму, коррупции и неуемным амбициям. Закон бумеранга работает...
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19.08.2023 09:37 Відповісти
 
 