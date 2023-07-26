Баканов розповідає про те, як захищав державу, а через його зраду десятки тисяч українців загинули, - Бутусов

Ексголова СБУ Іван Баканов дав інтерв’ю, де розповів як ефективно він захищав державу, і навіть морські дрони, якими СБУ та ВМС спільно підірвали Кримський міст у липні 2023-го, на думку Баканова, розробили саме завдяки його задуму. Це є непокараною державною зрадою.

Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Баканов призначив на вищі посади в СБУ викритих агентів ФСБ. Той же Олег Кулініч сидів у нього в робочому кабінеті постійно, особливо після початку війни, кинув свою посаду - начальника ГУ СБУ по Криму у Херсоні, здав усіх наших людей у Криму, здав усі наші таємниці", - пише Бутусов.

Він додає, що Баканов не тільки просував російську дезінформацію перед вторгненням, а й у перші дні ховався та не ухвалював взагалі ніяких рішень.

"Ні до яких атак дронів Баканов, звичайно, ніякого стосунку не має", - зазначає Бутусов.

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Головний редактор запитує, як можна розслідувати про здачу півдня України і допитувати військових, коли слідчим заборонили допитувати ексголову СБУ, який призначив групу агентів ФСБ на керівні посади саме на цей напрямок?

"І дотепер Баканов не є фігурантом кримінальних справ, він живе мирним життям, коли десятки тисяч загинули через цю зраду, через ці злочинні дії та бездіяльність", - додає Бутусов.

Та зазначає, що перебування Баканова на волі, а не під слідством, це демонстрація, що навіть державна безпека, закон та справедливість в Україні нічого не варті, якщо ти директор "Кварталу 95".

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що колишній глава СБУ Іван Баканов склав іспити, пройшов стажування та отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавщини.