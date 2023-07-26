Чорноморський флот РФ готується до морської блокади України після виходу Росії із "зернової угоди", - розвідка Великої Британії

Російський корвет "Сергєй Котов" розташувався в південній частині Чорного моря, що може свідчити про зростання інтенсивності та масштабу насильства у цьому регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті за 26 липня британської розвідки.

"Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України.

Сучасний корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфорською протокою й Одесою", - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

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Як зазначається, "зернова угода" стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.

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