Чорноморський флот РФ готується до морської блокади України після виходу Росії із "зернової угоди", - розвідка Великої Британії
Російський корвет "Сергєй Котов" розташувався в південній частині Чорного моря, що може свідчити про зростання інтенсивності та масштабу насильства у цьому регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті за 26 липня британської розвідки.
"Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України.
Сучасний корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфорською протокою й Одесою", - йдеться у повідомленні.
У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.
Як зазначається, "зернова угода" стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.
Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.
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Про що ця "новина"?
Ось тут би Атакамси і згодились. А атаками дронів це завдання, нажаль, не вирішиться.
Після чого можна було б сміливо атакувати рашистські військові кораблі МІГами, не боячись ударів авіації супротивника.
Та і ракетні обстріли українських портів припинились би.
Наявних військових портів та військових морських баз у Криму кацапам для війни проти нас банально не вистачає
а був би в нас був хоч якийсь флот з ними можна було б тягатись а так в нас лише асфальт який можна в одне місце засунут
Але цього ніколи нп буде, бо бояться
Про це давно розповідали різні конспірологи, але їм не дуже вірили.
Рада безпеки України вже подумала як ліквідувати цей феномен?
єдине чим можна його дістати це послати літак з ракетою і тоді ракета дістане. але одненька ракета то таке, ворог на сторожі, запросто зіб'є.