Випущені під час останніх атак по Україні "Шахеди" були вироблені в Росії, - ОК "Південь"

Залишки "Шахедів", які були знайдені після останніх атак РФ, мали маркування кирилицею, що свідчить про те, що вони російського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею - це говорить про те, що виробництво в них уже російське", — сказала вона.

Вона також заявила, що у більшості випадків російські окупанти запускають дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли їх запускали з Кримського півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну, - американська розвідка

Гуменюк зауважила, що росіяни намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування, зокрема низький прохід над Чорним морем і використання русла річок.

Такі "елементи приховування", за її словами, ускладнюють виявлення "Шахедів".

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що країна-агресорка, ймовірно, перейшла від невеликих поставок іранських БПЛА повітрям до більших партій кораблями через Каспійське море. Також росіяни працюють над запуском внутрішнього виробництва "шахедів" за підтримки Ірану, підтверджували у розвідці.

9 червня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що за даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, щоб забезпечити стабільні постачання зброї для війни проти України.