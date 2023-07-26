Випущені під час останніх атак по Україні "Шахеди" були вироблені в Росії, - ОК "Південь"
Залишки "Шахедів", які були знайдені після останніх атак РФ, мали маркування кирилицею, що свідчить про те, що вони російського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею - це говорить про те, що виробництво в них уже російське", — сказала вона.
Вона також заявила, що у більшості випадків російські окупанти запускають дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли їх запускали з Кримського півострова.
Гуменюк зауважила, що росіяни намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування, зокрема низький прохід над Чорним морем і використання русла річок.
Такі "елементи приховування", за її словами, ускладнюють виявлення "Шахедів".
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що країна-агресорка, ймовірно, перейшла від невеликих поставок іранських БПЛА повітрям до більших партій кораблями через Каспійське море. Також росіяни працюють над запуском внутрішнього виробництва "шахедів" за підтримки Ірану, підтверджували у розвідці.
9 червня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що за даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, щоб забезпечити стабільні постачання зброї для війни проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну будемо мати один здоровий п..донутий Іран, а може ще іпонутіший просто поруч з кордонами бо комусь поразка раші та її розпад неприйнятні. Шикарна перспектива.
0. Записати відосик.
1. Створити робочу групу.
2. Створити комітет ВР з дронобудівництва.
3. Створити робочу комісію по створенні крил, комісію по двигуну, комісію.
4. Призначити членам груп зарплату в розмірі 10 зарплат суддів.
5. Створити міністерство дронобудівництва.
6. Створити в міністерстві робочу групу.
......
9. Провести презентацію.
10. Відосик!
11. Замовити телесеріал - "Зелений дрон"
12. Всім задіяним поїхати у відрядження на Мальдіви
...........
99. Показати пінопластовий макет дрона і оголосити, що дальність в нього буде 30км., але за кожен вкладений додатково мільярд + 20км.
100. Запропонувати вкласти грошей для дальності в 40 000км. З передоплатою звісно.
Фото Trap Aggressor
Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати на росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році.
У Texas Instruments пообіцяли видалити з власного сайту всі згадки про росію (адресу московського філіалу та номер телефону). Але підчистили не все. Натомість дописали - «Якщо вам потрібно зв'язатися з нами в країні, не вказаній вище, зверніться до нашого центру підтримки клієнтів». І ось тут вже - телефонуйте, не соромтесь.
Ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу «Радіореле».
Якщо летить рій дронів-камікадзе, то і легкомоторних літачків з радарами має бути не менше.
Але сама ідея дезорієнтації ворожих БПЛА системою РЕБ - правильна, бо збивати їх на близькій відстані гарматами не можна - буде як у випадку під Вінницею, коли писали, що Шахед-136 збив українського винищувача МІГ.
Допис на тему ЕМІ для нейтралізації дронів ворога - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1609892283419181056?t=xf4MyOX7niioMT30pn36qg&s=19 тут .
Ось що пишуть обізнані джерела:
"Завод по производству иранских «шахедов», которыми россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает ангар на 40 кв. км. Завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА «Орлан», но итогом стала «франшиза» на дроны-камикадзе «Шахед». Всего контракт рф и ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на «первом этапе»: поставки комплектующих из ирана и их сборка на месте. По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. «Переходной период», как ожидается, займет 2-3 года.
...
«Алабуга» из перспективной особой экономической зоны превратилась в деревню по сборке иранских дронов.
Ситуация в «Алабуге» - особенная. Тут основную роль в производстве дронов-камикадзе играют студенты. Часто несовершеннолетние люди, которые приехали в разрекламированный колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом. Речь пойдет о колледже «Алабуга Политех».
Сейчас в политехе обучается порядка 1000 человек. Несколько сотен из них уже задействованы в сборке «шахедов», которые поставляют из ирана. В первую очередь, утверждает источник, речь идёт о ребятах от пятнадцати до семнадцати лет, поступивших в колледж после девятого класса школы. Студенты рассказывают, что иногда им приходится работать по нескольку дней без сна и «практически без еды». Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления. В пункте 6.1 договора об обучении, рассказывает студентка Алёна, говорится, что им запрещено разглашать информацию об «Алабуге» в целом, об этапах обучения. В случае нарушения этих требований студент вынужден будет платить от полутора до двух миллионов рублей. По словам студентов, у всех, кто задействован в производстве «лодок» (напомним, так на особом языке особой экономической зоны называются дроны-камикадзе), служба безопасности «Алабуги» отбирает телефоны перед началом работы и читает их переписки. Тотальная занятость в проекте по сборке иранских боевых дронов не могла не отразиться на успеваемости вовлечённых в это студентов. Многие из них работают с утра до ночи, а на учёбу времени не остаётся..."
@JaWernulsa
Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території рф, - Гуменюк... А ми їх будемо збивати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #зеленими https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #відсіками https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #кінокомедіями на НР, https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #барабанами і іншою хернею на якій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #ко будуть красти гроші!