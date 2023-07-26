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Випущені під час останніх атак по Україні "Шахеди" були вироблені в Росії, - ОК "Південь"

дрон,безпілотник,шахед

Залишки "Шахедів", які були знайдені після останніх атак РФ, мали маркування кирилицею, що свідчить про те, що вони російського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею - це говорить про те, що виробництво в них уже російське", — сказала вона.

Вона також заявила, що у більшості випадків російські окупанти запускають дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли їх запускали з Кримського півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну, - американська розвідка

Гуменюк зауважила, що росіяни намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування, зокрема низький прохід над Чорним морем і використання русла річок.

Такі "елементи приховування", за її словами, ускладнюють виявлення "Шахедів".

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що країна-агресорка, ймовірно, перейшла від невеликих поставок іранських БПЛА повітрям до більших партій кораблями через Каспійське море. Також росіяни працюють над запуском внутрішнього виробництва "шахедів" за підтримки Ірану, підтверджували у розвідці.

9 червня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що за даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, щоб забезпечити стабільні постачання зброї для війни проти України.

Автор: 

виробництво (1628) росія (65122) Гуменюк Наталія (804) дрони (4689)


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Топ коментарі
+24
А вироблені в Україні ''шахеди'' де? Га зелені???
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26.07.2023 09:49
+12
ну що я можу сказати, вони розвиваються їх впк не стоїть на місці, ніякі санкції ім не перешкода..., а навпаки, весь світ їм допомагає..., а в нас й санкцій немає, й нам якось та хтось допомагає..., але ми самі собі санкції..., на 10 році війни ледь-ледь запустили у серію якісь дрон, ще років через 20, може 2 запустимо, про ракети годі й мріяти...
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26.07.2023 09:50
+12
Здавалося б - візьми екземпляр,нароби копій та запускай по балалайні. І на це не здатні. Уй@бки.
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26.07.2023 10:00
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А вироблені в Україні ''шахеди'' де? Га зелені???
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26.07.2023 09:49 Відповісти
Здавалося б - візьми екземпляр,нароби копій та запускай по балалайні. І на це не здатні. Уй@бки.
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26.07.2023 10:00 Відповісти
арахамія взяв екземпляр наробив гірших копій і продав тридорого. до московії правда не долітає...
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26.07.2023 10:12 Відповісти
Украинские Шахеди есть. Надежно спрятани от врага...под асфальтом. Полтора года враг ищет - не может найти. Си, правла, тоже найти не можем. Может, поискать на вилах в Монако-Испаниях, Ииалиях?
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26.07.2023 15:24 Відповісти
ну що я можу сказати, вони розвиваються їх впк не стоїть на місці, ніякі санкції ім не перешкода..., а навпаки, весь світ їм допомагає..., а в нас й санкцій немає, й нам якось та хтось допомагає..., але ми самі собі санкції..., на 10 році війни ледь-ледь запустили у серію якісь дрон, ще років через 20, може 2 запустимо, про ракети годі й мріяти...
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26.07.2023 09:50 Відповісти
Файно. Раша навчиться робити шахеди, раша навчиться робити більше ракет, раша навчиться жити під санкціями, як Іран, поки країни заходу розмірковують чи дать Україні лишню ракету та самольотик.
Ну будемо мати один здоровий п..донутий Іран, а може ще іпонутіший просто поруч з кордонами бо комусь поразка раші та її розпад неприйнятні. Шикарна перспектива.
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26.07.2023 09:51 Відповісти
А в нас спецпідрохділ театрально-шапітовських військ всі гроші і час використовують на відоси, кінокомедії про себе "героїв" і на свої нові телеканали "Фрідом" і марафон.
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26.07.2023 10:03 Відповісти
Державна програма будівництва ударних дронів в Україні.
0. Записати відосик.
1. Створити робочу групу.
2. Створити комітет ВР з дронобудівництва.
3. Створити робочу комісію по створенні крил, комісію по двигуну, комісію.
4. Призначити членам груп зарплату в розмірі 10 зарплат суддів.
5. Створити міністерство дронобудівництва.
6. Створити в міністерстві робочу групу.
......
9. Провести презентацію.
10. Відосик!
11. Замовити телесеріал - "Зелений дрон"
12. Всім задіяним поїхати у відрядження на Мальдіви
...........
99. Показати пінопластовий макет дрона і оголосити, що дальність в нього буде 30км., але за кожен вкладений додатково мільярд + 20км.
100. Запропонувати вкласти грошей для дальності в 40 000км. З передоплатою звісно.
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26.07.2023 10:04 Відповісти
Ну от -- а де наша відповідь кирилицею - казав Зеля шо вчора на Ставці навколо виробництва дронів списи ломали
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26.07.2023 10:05 Відповісти
Зесрань вміє лише двоходові схеми запускати по розграбунку бюджету
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26.07.2023 10:07 Відповісти
якщо наші очільники будуть і далі литкать по всьму світу щоб щось дали. а свого не вироблятимем то війну програємю
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26.07.2023 10:08 Відповісти
Ці міліон дронів, від вдади, як і міліарди дерев, від тіє ж вдади - всі розуміють що потрібно, але яйця краще.
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26.07.2023 10:09 Відповісти
І шо!?! А серіал якийсь ******** слабо? Шах вам і мат кацапи.
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26.07.2023 10:11 Відповісти
Начиння Шахедів, за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів. Найбільше деталей зі США. Сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена кандської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу «Западприбор».
Фото Trap Aggressor

Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати на росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році.
У Texas Instruments пообіцяли видалити з власного сайту всі згадки про росію (адресу московського філіалу та номер телефону). Але підчистили не все. Натомість дописали - «Якщо вам потрібно зв'язатися з нами в країні, не вказаній вище, зверніться до нашого центру підтримки клієнтів». І ось тут вже - телефонуйте, не соромтесь.


Ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу «Радіореле».
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26.07.2023 10:14 Відповісти
Як зараз працює в Гераней - Шахедів система наведення на ціль? Якщо траєкторії останніх атак Геранями були "складні і непередбачувані", наведення не суто інерційне, то як здійснюється корегування їх курсу? Якщо за глонас, джипиес, BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System, BDS), то чому під час нальоту не робиться спуфінг бортових систем навігації, адже Шахеди летять на відносно малій висоті? Чому відповідні засоби РЕБ не встановити на легкомоторних літаках? Невже партнери не допоможуть засобами РЕБ, щоб ефективно приземляти Герані, які стали розумнішими за Шахеди?
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26.07.2023 11:19 Відповісти
Для спуфінгу потрібен супровід кожного дрона джерелом псевдо-навігаційних сигналів на певний час, щоби такі сигнали не сприйнялись, як зовнішні завади.
Якщо летить рій дронів-камікадзе, то і легкомоторних літачків з радарами має бути не менше.
Але сама ідея дезорієнтації ворожих БПЛА системою РЕБ - правильна, бо збивати їх на близькій відстані гарматами не можна - буде як у випадку під Вінницею, коли писали, що Шахед-136 збив українського винищувача МІГ.

Допис на тему ЕМІ для нейтралізації дронів ворога - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1609892283419181056?t=xf4MyOX7niioMT30pn36qg&s=19 тут .
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26.07.2023 12:09 Відповісти
Так, я читав про ЕМІ, який інвертує деяки біти. Але давно є ефективні коди з виправленням помилок. В чому проблема генерувати фейковий сигнал навігаційних супутників, або давити приймачі навігаційних систем Гераней активною перешкодою засобами РЕБ легкомоторного літачка, який знаходиться вище і ближче до Гераней, ніж навігаційні супутники? Для чого багато літачків з засобами РЕБ? Один літачок- "псевдосупутник" накриває зверху певну зону, в якій може знаходитись Герані, та ще й здатний переслідувати їх, якщо має засоби НБ. Проблема френдли-файр існує від нашої ППО.
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26.07.2023 13:03 Відповісти
Дві ізольовані країни виробляють повний спектр ракет і дронів. Підримувана всім індустріальним світом Україна не виробляє нічого у скільки-небудь значимих кількостях. Когнітивний дисонанс між медійною пропагандою і реальним станом речей.
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26.07.2023 10:24 Відповісти
Над сєдой равніной моря жостко рєєт Жора Сорос.
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26.07.2023 10:31 Відповісти
Неправда. Ми виробляємо потужні відосики. Кого вибрали, те і маємо.
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26.07.2023 10:49 Відповісти
Гуменюк щось як пи3₴оне,хоч стій хоч падай. Так ще рік тому були уламки де була кирилиця. І що? Напевно після зашкварів з виправданнями воєнкома, працівників тцк і росіян які начебто не б'ють по будинкам - геть баба "поїхала". Якщо з важним видом подавати ось такі "докази" , то краще взагалі помовчати.
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26.07.2023 10:30 Відповісти
На превеликий жаль, виробництво іранських дронів на пітьмі - це не вигадка, а реальність.
Ось що пишуть обізнані джерела:
"Завод по производству иранских «шахедов», которыми россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает ангар на 40 кв. км. Завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА «Орлан», но итогом стала «франшиза» на дроны-камикадзе «Шахед». Всего контракт рф и ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на «первом этапе»: поставки комплектующих из ирана и их сборка на месте. По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. «Переходной период», как ожидается, займет 2-3 года.
...
«Алабуга» из перспективной особой экономической зоны превратилась в деревню по сборке иранских дронов.
Ситуация в «Алабуге» - особенная. Тут основную роль в производстве дронов-камикадзе играют студенты. Часто несовершеннолетние люди, которые приехали в разрекламированный колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом. Речь пойдет о колледже «Алабуга Политех».
Сейчас в политехе обучается порядка 1000 человек. Несколько сотен из них уже задействованы в сборке «шахедов», которые поставляют из ирана. В первую очередь, утверждает источник, речь идёт о ребятах от пятнадцати до семнадцати лет, поступивших в колледж после девятого класса школы. Студенты рассказывают, что иногда им приходится работать по нескольку дней без сна и «практически без еды». Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления. В пункте 6.1 договора об обучении, рассказывает студентка Алёна, говорится, что им запрещено разглашать информацию об «Алабуге» в целом, об этапах обучения. В случае нарушения этих требований студент вынужден будет платить от полутора до двух миллионов рублей. По словам студентов, у всех, кто задействован в производстве «лодок» (напомним, так на особом языке особой экономической зоны называются дроны-камикадзе), служба безопасности «Алабуги» отбирает телефоны перед началом работы и читает их переписки. Тотальная занятость в проекте по сборке иранских боевых дронов не могла не отразиться на успеваемости вовлечённых в это студентов. Многие из них работают с утра до ночи, а на учёбу времени не остаётся..."
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26.07.2023 10:55 Відповісти
Ніхто й не каже ,що не виробляють. Я пишу про нікчемні "докази" Гуменюк. Сподіваюсь десь в судах чи якихось міжнародних засіданнях її не будуть випускати як якогось експерта чи свідка.
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26.07.2023 11:00 Відповісти
Это типа, рафик не в чом нэ виноват.
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26.07.2023 10:42 Відповісти
БРАВО !!!! МОЛОДЦЫ !!!!! а в Украине зе- ****** забабахают видосик на 33 000 000 и распилят на стадионе 70 000 000 и поедут на мальдивы ............
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26.07.2023 11:00 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території рф, - Гуменюк... А ми їх будемо збивати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #зеленими https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #відсіками https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #кінокомедіями на НР, https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #барабанами і іншою хернею на якій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #ко будуть красти гроші!
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26.07.2023 11:25 Відповісти
..зато зєлін дермак не дозволяє своїй Зєлє гратися літачками, бо ще розіб'ється, дурненьке... а без Зєлі дермак - взагалі - ніщо.. і шо? - а доведеться тікати на Мокшу чи у КНДР-Оман, де воно також буде нічим.. наголосували-2019
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26.07.2023 13:13 Відповісти
главное - чтоб не было эскалации, да, сша?
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27.07.2023 00:40 Відповісти
 
 