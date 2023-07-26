Судитимуть фельдшерку, яка віддала російським військовим амбулаторію під час окупації Ізюмщини

Фельдшерка села Веселе Ізюмського району співпрацювала з окупантами, надаючи їм необхідні матеріали і ліки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначається, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 37-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців. Щоб окупанти почувалися комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби.

Водночас місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї.

Дивіться: Затримано посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців.