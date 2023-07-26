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Новини
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На окупованій Луганщині колаборантам із силових структур почали роздавати повістки, - ОВА

рф

За задумом окупантів, це найпростіший спосіб звільнити місця під "своїх" людей, які приїжджають з різних регіонів Росії, і влаштувати їх до "правоохоронних органів" на керівні посади.

Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, пише Цензор.НЕТ.

"Колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Це, за задумом росіян, найпростіший спосіб звільнити місця під своїх людей, які приїздять на тимчасово захоплену Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих "правоохоронних органів" одразу на керівні посади. Зрадники нікому не потрібні", - йдеться у дописі.

В ОВА зауважили, що "не дуже їм потрібне і цивільне населення. Ну, хіба що до так званих "перших виборів".

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Також зазначили, що "сєвєродончани дедалі частіше скаржаться на низьку якість показових ремонтів багатоповерхівок. Поки загарбницькі ЗМІ повідомляють про сотні відновлених будинків, невдоволені місцеві жителі публічно звертаються до загарбницької влади".

До прикладу, один із будинків по вулиці Гагаріна почали, так би мовити, ремонтувати ще минулоріч. Але вікна встановили нерівно і значно меншого розміру. Укоси, звісно що, ніхто не робив. Познімали двері, а встановили не в усіх. Під’їзди взагалі залишилися без них.

В ОВА зазначили, що системи водо- та теплопостачання перебувають у напівдемонтованому стані. Вже декілька місяців, як роботи зупинені. Підрядник з міста поїхав. "Кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебувавав у кращому стані, ніж зараз", - додають в адміністрації.

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За словами начальника Луганської військової адміністрації Артема Лисогора, ворог по десять і більше разів на добу долучає авіацію на Луганській ділянці фронту. Б’є і по позиціях військових, і по населених пунктах. Учора – по Новоселівському та Білогорівці.

За його словами, Невське обстріляли з артилерії. Намагалися просунутися росіяни південніше Діброви, однак Сили оборони надійно тримають оборону.

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Автор: 

окупація (6685) колабораціонізм (1158) Луганська область (4876)


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Всім колаборантам-вибору без наслідків не буває...
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26.07.2023 10:15 Відповісти
врємя прішло атдать жізнь за расєю матушку
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26.07.2023 10:15 Відповісти
Яка сумна новина!
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26.07.2023 10:24 Відповісти
Ну кто бы сомневался что так и будет. Рашисты лучше поставят своего бурята-наркомана или кадыровца спустившегося с гор чем предателя у которого где то глубоко в голове еще есть память как как было при Украине и есть с чем сравнить. К тому же как видим даже колаборанты жившие при Украине хоть немного перехватили украинский менталитет и у них иногда прорываются позывы к смене власти
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26.07.2023 10:28 Відповісти
Патєрь нєт.Путін,ввєді вайска...і за варатнік тоже!))
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26.07.2023 10:51 Відповісти
У цих ображених Сіверодончан був вибір - евакуюватись в Україну чи залишатись і чекати окупантів.Вони свій вибір зробили.Висновок: Йдіть за руським кораблем.
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26.07.2023 11:01 Відповісти
***** пускать на мясо этих идиотов самое то. Предателей везде презирают.
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26.07.2023 13:01 Відповісти
и даже не будут возмущаться и свои права диктовать
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26.07.2023 13:05 Відповісти
 
 