На окупованій Луганщині колаборантам із силових структур почали роздавати повістки, - ОВА

За задумом окупантів, це найпростіший спосіб звільнити місця під "своїх" людей, які приїжджають з різних регіонів Росії, і влаштувати їх до "правоохоронних органів" на керівні посади.

Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, пише Цензор.НЕТ.

"Колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Це, за задумом росіян, найпростіший спосіб звільнити місця під своїх людей, які приїздять на тимчасово захоплену Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих "правоохоронних органів" одразу на керівні посади. Зрадники нікому не потрібні", - йдеться у дописі.

В ОВА зауважили, що "не дуже їм потрібне і цивільне населення. Ну, хіба що до так званих "перших виборів".

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Також зазначили, що "сєвєродончани дедалі частіше скаржаться на низьку якість показових ремонтів багатоповерхівок. Поки загарбницькі ЗМІ повідомляють про сотні відновлених будинків, невдоволені місцеві жителі публічно звертаються до загарбницької влади".

До прикладу, один із будинків по вулиці Гагаріна почали, так би мовити, ремонтувати ще минулоріч. Але вікна встановили нерівно і значно меншого розміру. Укоси, звісно що, ніхто не робив. Познімали двері, а встановили не в усіх. Під’їзди взагалі залишилися без них.

В ОВА зазначили, що системи водо- та теплопостачання перебувають у напівдемонтованому стані. Вже декілька місяців, як роботи зупинені. Підрядник з міста поїхав. "Кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебувавав у кращому стані, ніж зараз", - додають в адміністрації.

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За словами начальника Луганської військової адміністрації Артема Лисогора, ворог по десять і більше разів на добу долучає авіацію на Луганській ділянці фронту. Б’є і по позиціях військових, і по населених пунктах. Учора – по Новоселівському та Білогорівці.

За його словами, Невське обстріляли з артилерії. Намагалися просунутися росіяни південніше Діброви, однак Сили оборони надійно тримають оборону.

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