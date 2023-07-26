Арістов відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У нього відбувся обшук, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України від "Слуги народу" та заступника голови комітету ВР з нацбезпеки Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Служба безпеки і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.
"Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця.
Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.
Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.
Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю - жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.
Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.
У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном. Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.
У разі виявлення таких фактів кожному з них буде надана відповідна правова кваліфікація, а винні у порушенні чинного законодавства будуть притягнені до відповідальності.
Комплексні заходи проводить Служба безпеки спільно ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Раніше ЗМІ повідомили, що заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" Арістова. Згодом Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.
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це не Україна така, а такі "українці".. полуруси, малоруси, та й відверті москалі...
це, не 73% відсотки (щоб не було якихось паралелей), але десь з 65%, станом на 2019...
а тут чувак "у службове відрядження" з блдиною, під час великої війни під виглядом лікарняного....
бубочка взагалі з курортів не вилазив, якщо не бачив
Своїхвкрадених грошей для себе коханого та давнього бізнес-партнера Арістова В.Зеленського.
Розслідування про бізнес-партнера Зеленського Арістова:
https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
Прямо як в анекдоті:
"Купив курс, по якому англійську мові вивчають уві сні. Але дружина вигнала викладачку із нашого ліжка".
- Ты чего такой недовольный?
- С женой поругался!
- Чего?
- Да я ей пытаюсь объяснить, что женщина в моей постели - это контактёр с внеземной цивилизацией, а я её энергетически подпитываю, а она всё заладила - "С ******* таскаешься!"
Нічого цьому бізнес-партнеру Зеленського не буде.
Від «Наших грошей»:
Юрій Арістов до обрання у Верховну раду по спискам партії «Слуга народу» був партнером по бізнесу Володимира Зеленського. У його бізнес-групу входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Наприклад, Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс».
Також її власниками значились дружина Володимира Зеленського Олена, та дружина першого помічника Зеленського Сергія Шефіра Лариса.
шапіто-95 править країною
ви зробили це разом!
Но все равно "рабочая командировка",и здесь на чужом *** в рай въехать.
А к Стефанчуку вопросов нет????????
То, може, Колю "катлєту" перевірите, він в Тайланд теж у відрядження їздив, типу, з виборцями працювати?..
@tZEinform
Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився на Мальдівах у "службовому відрядженні". Подібні речі підписує особисто лише голова ВР України (фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.
пєсєц ... це ж можна ще 5 людей притягнути ! От нам корупція на низу.
Тобто, він дійсно "народний депутат".
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...
Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження
Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/26/7412923/
Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки.
Всі все знать, але невезуха - попавсь. Спустять на гальмах. В ліс піде
Ткаченко написав заяву про відставку!
Та ну нах.
Слуги його залишили на посаді.
Резнікова в сотий раз спіймали на мародерстві!
Та ну нах.
За нього заступився Зеленський.
Триває бізнес Кварталу на рф!
І ШО?
Теж буде із складанням повноважень Арістова.
Серіал слуг москви триватиме.
Дружина Марина Арістова - (була)ведуча програми "День.LIVE" на проросійському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/Live_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Live , рестораторка. Пара виховує трьох дітей.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxvRqLb1QuEz5px5ljf46MAQi6mweVyY6W 2 часа назад
Зе Зрада: Оце да, синок Арістова Мальдівського, фото 2019 року. Також Артем Арістов мав сторінку вканткатє та був підписаний на Медвєдєва. Він працював в рибній компанії батька Atlantic Umma. Сам слуга урода Юрій Арістов є близьким до родини Зеленського і його помічника Сергія Шефіра. До бізнес-кола Арістова входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс». Також її власниками значились Олена Зеленська та дружина першого помічника Зеленського Лариса Шефір. У 2019 році компанія переписана на Володимира Гаркавого.