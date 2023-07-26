Арістов відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У нього відбувся обшук, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України від "Слуги народу" та заступника голови комітету ВР з нацбезпеки Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

"Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа. ДОКУМЕНТ

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

















Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю - жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціюю негайне призупинення членства Арістова у фракції "Слуга народу", - Арахамія

У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном. Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.

У разі виявлення таких фактів кожному з них буде надана відповідна правова кваліфікація, а винні у порушенні чинного законодавства будуть притягнені до відповідальності.

Також читайте: Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Комплексні заходи проводить Служба безпеки спільно ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше ЗМІ повідомили, що заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" Арістова. Згодом Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.