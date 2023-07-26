УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4742 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
483 1

Окупанти вночі та зранку здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 26 вибухів

сумщина,область,сумська

Росіяни вночі та вранці 26 липня обстріляли 6 територіальних громад Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв 7 населених пунктів у 6 територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській.

Обстріли велись з мінометів, артилерії, крупнокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Миропільську громаду ворожим БпЛА було скинуто 2 заряди типу ВОГ.

За попередніми даними - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер рятувальник Сергій Антоненко, який постраждав під час російського обстрілу Білопілля

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захід може перестати давати зброю ,а в Київі та інших обл влада розбудувалась як ніби війні кінець, а де гроші на наші розробки чим далі воювати, так війну можемо програти рашка все кида на війну, а ми як завжди велике кадівництво та ті самі помилки ,ще обіцянки Резнікова закінчить війну наступного літа хоч би вже хтось роти зеленим позакривав ,дістала корупція та батальйони мальдівські ще й почали їздити авто за 400000 дол в Харкові
показати весь коментар
26.07.2023 10:51 Відповісти
 
 