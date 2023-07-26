Окупанти вночі та зранку здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 26 вибухів
Росіяни вночі та вранці 26 липня обстріляли 6 територіальних громад Сумщини.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв 7 населених пунктів у 6 територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській.
Обстріли велись з мінометів, артилерії, крупнокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Миропільську громаду ворожим БпЛА було скинуто 2 заряди типу ВОГ.
За попередніми даними - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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Алекс Український #552277
показати весь коментар26.07.2023 10:51 Відповісти Мені подобається 0
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