Депутати парламенту Британії розкритикували уряд за недостатні санкції проти ПВК "Вагнер", - ЗМІ

Депутати Комітету з міжнародних справ Палати громад британського Парламенту у звіті розкритикували уряд Британії за відсутність послідовності у підходах до найманців та закликали до більш "цілеспрямованих санкцій".

Про це йдеться у звіті британських законодавців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters і Sky News.

У звіті комітету під назвою "Зброя в обмін на золото: мережа Вагнера викрита" детально описується непорядна, дестабілізуюча діяльність "Вагнера", особливо в Африці, де група заробляє більшу частину своїх грошей, і підкреслюється те, що він називає "самозаспокоєнням уряду", який не визнає і не діє скоординовано, щоб зменшити ризики, які представляє "Вагнер" як російська маріонетка.

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Депутати наголошують на необхідності змінити підхід до "вагнерівців", поки вони залишаються вразливими після невдалого заколоту у РФ минулого місяця.

У звіті критикують уряд Британії за відсутність послідовності у підходах до цього угруповання.

Депутати закликали до більш цілеспрямованих санкцій проти того, що вони назвали "мережею організацій", які стоять за "Вагнер", і додали, що Британія повинна оголосити групу терористичною організацією і заборонити її діяльність.

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"Зараз, коли мережа є найбільш вразливою, а час спливає, треба діяти", - заявила голова комітету Алісія Кернс.

За її словами, британський уряд "має гнітюче нерозуміння", який вплив має ПВК за межами Європи, зокрема, в Африці.

"За десять років, що минули з моменту створення "Вагнерівської мережі", уряд Великої Британії не мав узгодженої стратегії, а зусилля, спрямовані на реальну боротьбу з "Вагнером", були відсутні", - зазначила вона.

Відсутність ясності щодо того, що саме являє собою мережа "Вагнера", означає, що пов'язані з нею структури все ще можуть мати доступ до фінансових ринків Великої Британії, йдеться у звіті, а тенденція розглядати цю групу через призму України обмежує здатність уряду захищати міжнародний порядок та інтереси Великої Британії в міру розширення мережі.

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Кернс додала, що це дозволило найманцям "поширити свої щупальця вглиб Африки" та експлуатувати країни, які стали вразливими через конфлікт або нестабільність.

Водночас МЗС Британії заявило, що запровадили жорсткі санкції проти "вагнерівців", зокрема, проти її ватажка Євгенія Пригожина.

"Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками, щоб викривати й протидіяти їхній дестабілізуючій діяльності в усьому світі", - додав речник британського МЗС.

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