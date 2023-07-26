Тризуб для "Батьківщини-матері" буде з європейського металу - український не відповідає вимогам, - Мінкульт

Сталь, яку надав металургійний комбінат "Запоріжсталь" для виготовлення частини виробу, має дефекти. На вартість проєкту це не вплине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У Мінкульті зазначили, що сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.

Оскільки обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері, сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну — з металургійного комбінату "Запоріжсталь". Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.

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"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначили в Мінкульті.

У відомтсві наголосили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн.

"Нагадуємо, вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб становить 28 млн грн, наданих виключно донорами та меценатами. Жодної копійки з державного бюджету", - додали в Міністерстві культури.

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Як повідомлялося, у 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом. У липні 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Проєктними рішеннями передбачена заміна встановленого на щиті радянського герба на Тризуб.

Заміну радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" планується здійснитидо 24 серпня 2023 року.