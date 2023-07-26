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Тризуб для "Батьківщини-матері" буде з європейського металу - український не відповідає вимогам, - Мінкульт

батьківщина

Сталь, яку надав металургійний комбінат "Запоріжсталь" для виготовлення частини виробу, має дефекти. На вартість проєкту це не вплине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У Мінкульті зазначили, що сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.

Оскільки обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері, сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну — з металургійного комбінату "Запоріжсталь". Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.

Також дивіться: У Мінкульті показали вигляд монумента "Батьківщина-мати" без радянського герба на щиті. ВIДЕО

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначили в Мінкульті.

У відомтсві наголосили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн.

"Нагадуємо, вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб становить 28 млн грн, наданих виключно донорами та меценатами. Жодної копійки з державного бюджету", - додали в Міністерстві культури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко

Як повідомлялося, у 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом. У липні 2023 року  Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Проєктними рішеннями передбачена заміна встановленого на щиті радянського герба на Тризуб.

Заміну радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" планується здійснитидо 24 серпня 2023 року. 

Автор: 

Міністерство культури (756) пам’ятник (928) Тризуб (18) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+29
*******, неадекватні підараси... Кацапи заводи будують! ЗАВОДИ, трясцч вашій матері, для шахедів, якими перетворять усю Україну в руїни, а ви, падлюки, герби міняєте?! Метал вам не той, ********?!
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26.07.2023 11:05
+24
Дуже цікаво Були ж уже відео як цей тризуб шліфують. А тепер не відповідає і "На вартість проєкту це не вплине"

"Мєткось рук і нікакого мошенства"
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26.07.2023 10:54
+22
Араще все-таки Тризуб зробити з українського металу. Після війни. А у Мінкульті теперішній склад замінити європейцями. Негайно.
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26.07.2023 10:56
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А що про вільне володіння зброєю, теж опитування було
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26.07.2023 13:39 Відповісти
Те одоробло демонтувати треба,

а не ліпить герб України на гівно.
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26.07.2023 13:46 Відповісти
Взагалі дивує весь цей марлезонський балет - мистецтвознавці геть з глузду з'їхали! Цей витвір не може навіть близько конкурувати з відомою "дівчиною з веслом", або з монументом перфоратору у повний зріст. Вбиває наповал самозневага українців - вони з благоговінням надягають наші вишиванки на пам'ятники московських виродків, адже це все одно, що наши святині надягати на... купу гівна. А це мужикоморде створіння с макітрою напханою на стовп з розчепіритими ратицями, це взагалі шо?!
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26.07.2023 14:44 Відповісти
Треба ж буде чимось пояснити чому з бюджету такі фантастичні суми вимиють.
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26.07.2023 14:51 Відповісти
Дійсно не розумію!
Склали акт невідповідності, а далі постачальник, якщо згоден з актом ПОВИНЕН замінити некондиційний товар!
Була пропозиція, був тендер!
Чи не був?
Цікаво би акт подивитись...
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26.07.2023 15:18 Відповісти
Ахмєтов подарував.
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27.07.2023 00:32 Відповісти
Коли мені продають непідходящий товар, то я цікавлюсь: чи є можливість його замінити на такий, який мені треба. чому міністерство культури не просить переробити? натомість з підозрілою настирливістю наполягає саме на закупівлі за кордоном. може, в міністерстві хтось на закупівлі вирішив підзаробити?
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26.07.2023 16:40 Відповісти
Метінвест Заявляв, що надасть метал безкоштовно.
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27.07.2023 00:33 Відповісти
мінкульт скоріше не відповідає вимогам, тут все геть прозоро, влада вирішила заробити, сталь із Запоріжсталі нічим не гірша, це маячня
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26.07.2023 17:07 Відповісти
так а почему не называют имя поставщика у которого купили металл? Или боятся, что вскроются уши лоббистов соросят?
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26.07.2023 17:17 Відповісти
Тут-бы разобраться толком это махинации подрядчика, чтоб навариться на сделке или какие-то политические мутки? Может просто европейцы решили пихануть свое сырье, ведь у них сейчас тоже со сбытом проблемы.)))
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26.07.2023 19:01 Відповісти
Не согласен. Этот памятник - не символ победы, а символ защиты. Сегодня он на территории Украины, поэтому и олицетворять должен защиту нашей страны
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27.07.2023 22:24 Відповісти
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