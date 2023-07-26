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РФ може вдатися до провокації і вдарити по цивільних суднах з окупованого Криму, - ОК "Південь"

флот,море,рф,чорне

Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна з окупованого Криму і звинуватити в цьому Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі відбувається доволі жвава навігація цивільних суден у Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Там курсує багато іноземних суден. Ось там якраз Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів або навіть ракетної атаки. Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", - сказала вона.

Читайте: Росія замінувала підходи до українських портів, - США в ОБСЄ

При цьому Гуменюк зауважила, що, окрім окупованого узбережжя Криму, іншої навігації у Чорному морі наразі не відбувається.

"З початку повномасштабного вторгнення росіяни проголосили північно-західну частину Чорного моря - від острова Зміїний до мису Тарханкут - закритою для навігації. І тоді всі судна, які там перебували, були насильно загнані в порти і залишалися там заблокованими. Після того навігація була пов’язана виключно із зерновою ініціативою, лише по узгоджених Стамбульським координаційним центром суднах, які завантажувалися збіжжям і могли курсувати там на захід і вихід. Іншої навігації зараз не існує" - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна морська організація закликала Росію припинити створювати загрози судноплавству в Чорному морі

Автор: 

Чорне море (1666) Гуменюк Наталія (804)


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Рішення просте: іноземні кораблі, не ходіть до окупованого Криму.
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26.07.2023 10:59 Відповісти
почему иностранные судна ходят в окупированый Крым? Темболее Крым нынче зона боевых действий. Почему мы, пригрозив всем судам идущим в рашку теперь оправдываемся?
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26.07.2023 11:00 Відповісти
І яким боком це взагалі наша проблема? Чи весь світ не в курсі що там зона бойових дій?
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26.07.2023 11:03 Відповісти
Супер-провокація!
Наталка (Пастка) Гуменюк продовжує запалювати!
Дійсно, якщо щось прилетить з окупованого кацапами Криму, то всі подумають, що це Україна іпанула.
IQ Наталки та людей, які її слухають, зашкалює...
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26.07.2023 11:04 Відповісти
Та вы шо?
Россия готовит провокацию?
Пора уже привыкнуть
Что ничего другого
Россия современному миру предложить не может
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26.07.2023 11:05 Відповісти
Та нехай ! Нам це має бути байдуже !
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26.07.2023 11:10 Відповісти
Это мы должны прилипнуть к экранам 1+1 и сутки на пролет ждать , когда же , когда же , ................ну совершат они провокацию , ну пальнут по чужему судну , и что ? что дальше ? море и порты один хер уже заблокированны , ни чего не привозится и не вывозится , и кроме шевеления ртом наше министерство обороны ни чего не делает , разве что домики на лазурном берегу покупает и отдыхает на мальдивах , а оборона государсва - для лохов .
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26.07.2023 11:11 Відповісти
А що в жилих кварталах Одеси стоять військові частини
Не заморочуйте голову
За півтора роки уже можно щось зробить
Все згубили флот в криму зостався
Кричали ракети закінчуються --непомітно
А ми возимо безпілотники на виставку в Турцію
В 2025 році відкоиємо завод байрактарів
Просто обідно і сумно --за державу
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26.07.2023 11:19 Відповісти
Звісно що може. рф багато чого ще може і все через безкарність. Інша справа - Україна. Туди стріляти можна, туди не можна, атакамси не дамо - буде ескалація і т.д.
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26.07.2023 12:38 Відповісти
 
 