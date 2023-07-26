РФ може вдатися до провокації і вдарити по цивільних суднах з окупованого Криму, - ОК "Південь"

Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна з окупованого Криму і звинуватити в цьому Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі відбувається доволі жвава навігація цивільних суден у Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Там курсує багато іноземних суден. Ось там якраз Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів або навіть ракетної атаки. Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", - сказала вона.

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При цьому Гуменюк зауважила, що, окрім окупованого узбережжя Криму, іншої навігації у Чорному морі наразі не відбувається.

"З початку повномасштабного вторгнення росіяни проголосили північно-західну частину Чорного моря - від острова Зміїний до мису Тарханкут - закритою для навігації. І тоді всі судна, які там перебували, були насильно загнані в порти і залишалися там заблокованими. Після того навігація була пов’язана виключно із зерновою ініціативою, лише по узгоджених Стамбульським координаційним центром суднах, які завантажувалися збіжжям і могли курсувати там на захід і вихід. Іншої навігації зараз не існує" - повідомила вона.

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