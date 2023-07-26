РФ може вдатися до провокації і вдарити по цивільних суднах з окупованого Криму, - ОК "Південь"
Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна з окупованого Криму і звинуватити в цьому Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, наразі відбувається доволі жвава навігація цивільних суден у Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
"Там курсує багато іноземних суден. Ось там якраз Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів або навіть ракетної атаки. Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", - сказала вона.
При цьому Гуменюк зауважила, що, окрім окупованого узбережжя Криму, іншої навігації у Чорному морі наразі не відбувається.
"З початку повномасштабного вторгнення росіяни проголосили північно-західну частину Чорного моря - від острова Зміїний до мису Тарханкут - закритою для навігації. І тоді всі судна, які там перебували, були насильно загнані в порти і залишалися там заблокованими. Після того навігація була пов’язана виключно із зерновою ініціативою, лише по узгоджених Стамбульським координаційним центром суднах, які завантажувалися збіжжям і могли курсувати там на захід і вихід. Іншої навігації зараз не існує" - повідомила вона.
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Наталка (Пастка) Гуменюк продовжує запалювати!
Дійсно, якщо щось прилетить з окупованого кацапами Криму, то всі подумають, що це Україна іпанула.
IQ Наталки та людей, які її слухають, зашкалює...
Россия готовит провокацию?
Пора уже привыкнуть
Что ничего другого
Россия современному миру предложить не может
Не заморочуйте голову
За півтора роки уже можно щось зробить
Все згубили флот в криму зостався
Кричали ракети закінчуються --непомітно
А ми возимо безпілотники на виставку в Турцію
В 2025 році відкоиємо завод байрактарів
Просто обідно і сумно --за державу